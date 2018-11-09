DHA YURT BÜLTENİ 19

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

BURSA\'da, motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden Tolgahan A. (17) ve Kamiran A. (17) yaşamını yitirdi, Numan T. (17) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi\'nde meydana geldi. Teferrüç Mahallesi istikametinden gelen sürücüsünün henüz bilinmeyen 16 EHV 56 plakalı motosiklet, Ferhan Taşkın (19) yönetimindeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan Tolgahan A., Kamiran A. ve Numan T. yola savruldu. Kazada Tolgahan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Kamiran A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numan T. ise tedaviye alındı.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Ferhan Taşkın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.\'nın cesetleri, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç ve motordan görüntü

-Olay yeri görüntü

-Olay yeri ekiplerinin kazayı incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM /BURSA,(DHA)

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI



ADANA\'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobil, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı ve Bakımyurdu caddelerinin kesiştiği kavşakta uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 42 ABR 008 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçtı. Bakımyurdu Caddesi\'nden Güney Kuşak Bulvarı\'na, buradan da Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı\'na çıkan otomobili durdurmak için ekipler, kaçış güzergahı üzerinde önlem aldı. Ara sokaklardan Ziyapaşa Bulvarı istikametine dönüp, Cevat Yurdakul Caddesi\'ne çıkan otomobil, yolda önlem alan polisler tarafından durduruldu. Otomobildeki 2\'si kadın 4 kişi, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi\'ne götürüldü. Trafik polislerinin yaptığı incelemede ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün 0,88 promil alkollü olduğu saptandı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin otomobili incelemesi

- Otomobilin içindeki kadınlar ve bir erkekten görüntü

- Otomobildeki 3 kişinin yüzünü kapatması

- Polisin otomobili kullanarak götürmesi

- Polis merkezi önündeki otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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DÜNÜRLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI



ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, dünürler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40031 Sokak\'taki müstakil evde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, her iki taraf da birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan Abdulkadir A., oğulları Barış A. ve Umut A. ile ismi öğrenilemeyen dünürü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerindeki ambulanslardan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polisin olaya karışanların yakınlarıyla konuşması

- Evin önündeki olay yeri inceleme polisinden görüntü

- Olay yeri inceleme polisinin eve girmesi

- Evin mutfağındaki polisin pencereden görüntüsü

- Olay yerindeki motosikletli yunus polislerinin gidişi

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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KADINA ŞİDDET İHBARI DİYE GİTTİLER, UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİLER

ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine gittikleri evde uyuşturucu hap ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsafaklı Köyü\'nde B.U.\'nun eşini darp ettiği ihbarı üzerine verilen adrese gitti. B.U.\'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma, evde yaptığı aramada 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen B.U.\'nun verdiği ifade doğrultusunda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önündeki ekip araçları

-Ereğli devlet hastanesi acili detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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