DHA YURT BÜLTENİ -19

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, evlerinde silahlı saldırıya uğrayan Halil Çelik (57) öldü, oğlu Ramazan Çelik (30) ise ağır yaralandı. Baba-oğulu vuran kişinin V.Y. (Volkan Yılmaz) (26) olduğunu belirleyen polis, yakalamak için peşine düştü. Kaçmaya çalışan ve bir polis memurunu yaralayan V.Y., bacağından vurularak yakalandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi 138 Sokak\'ta meydana geldi. Oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte yaşayan Halil Çelik, zil çalınınca kalkıp kapıyı açtı. Bu sırada bir kişi Halil Çelik\'e ateş etti. Saldırgan, silah seslerini duyup, kapıya koşan Ramazan Çelik\'e de ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu, Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Halil Çelik yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ramazan Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

KATİL ZANLISI POLİS MEMURUNU ATEŞ AÇIP YARALADI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, katil zanlısının işsiz V.Y. olduğunu belirledi. Zanlının, eski Selendi yolu üzerindeki kırsal bölgede bulunan bir barakada saklandığı tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için bugün saat 15.00 sıralarında bölgeye giden 3 polis memurunu gören V.Y., kaçmaya başladı. Peşine düşen güvenlik güçlerinden 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı (44), V.Y.\'nin üstüne atladı. Yere düşen V.Y., Yapıcı\'yı tabancasıyla karın boşluğundan yaraladı. V.Y. ise diğer polis memurlarınca sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralılardan polis memuru Yapıcı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yapıcı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan zanlı V.Y. ise Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Halil Çelik ve oğlu Ramazan Çelik\'in fotoğrafı

- Yaralı zanlının hastaneye getirilişinden görüntü

- Barakadan görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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SULAMA HAVUZUNA DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ HÜSEYİN ÖLDÜ

KARAMAN\'da oyun oynarken dengesini kaybedip sulama havuzuna düşen Hüseyin Baysal (4), boğularak hayatını kaybetti. Anne Ziynettin Baysal, 1 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp, oğlu Hüseyin\'in cenazesine bakarak gözyaşı döktü.

?Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Baki Baysal (5) ve kardeşi Hüseyin, evlerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçede sulama havuzunun yanına gitti. Sulama havuzuna taş atıp oynayan iki kardeşten Hüseyin Baysal, dengesini kaybedip yaklaşık 1 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin havuza düştüğünü gören Baki Baysal, ağlayarak evlerinin önünde ekmek yapan annesi Ziynettin Baysal\'ın yanına gidip haber verdi. Anne Baysal, çığlıklar atarak havuzun yanına geldi. Hüseyin Baysal, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Gözyaşlarına boğulan anne Baysal, 1 yaşındaki oğlu Mehmet\'i kucağına alıp, ölen oğlunun cesedine bakarak gözyaşı döktü.

Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hüseyin Baysal\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detaylar

- Annenin ağlaması

- Baki Baysal\'ın olayı jandarmaya anlatması

- Havuzdan detay

- Jandarmanın incelemeleri

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kösebalcı Mahallesi\'nde İ.C. yönetimindeki 33 HP 918 plakalı özel araç, aniden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı kaplarken, sürücü ve beraberindeki bir kişi yanmaktan son anda kurtuldu. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin alev almış hali

- Yükselen alevler ve duman görüntüsü

- Otomobilden çıkan alevler

(BOYUT: 36.3 MB) (SÜRE: 00.35 DK)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),(DHA)

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TCDD TRENİNİN ÖNÜNE ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirsiz bir erkek, TCDD yolcu treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, İZBAN Esbaş durağında meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, kendisini İzmir-Denizli seferini yapan TCDD yolcu treninin önüne bıraktı. Trenin altında kalan adamı gören duraktaki diğer yolcular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği erkeğin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatan polis, duraktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Öte yandan, olay nedeniyle, raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN ile TCDD seferlerinde aksama oldu. Şehir içindeki birçok İZBAN durağında biriken yolcular, başka ulaşım yöntemlerine yönelmek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Durakta biriken yolculardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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MANİSA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI

MANİSA 12\'nci Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilen törenle açıldı.

Tarım sektörünün önemli firmalarının yer aldığı fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi\'nde açıldı. Fuar, 4 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. Çiftçileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen çeşitli seminerlere ev sahipliği yapacak. Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde organize edilen fuara, 150\'yi aşkın firma katılırken 10\'un üzerinde kurum ve kuruluşun standı yer aldı. Fuara Manisa Vali yardımcıları Hayri Sandıkçı ve Ünal Çakıcı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kredi ve Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürü Semih Sami Coşkun, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, oda başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

\'ULUSAL TİCARETİN HIZLI GELİŞTİĞİ BU GÜNLERDE FUARLARIN ÖNEMLİ\'

Açılışta konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, \"Tarım ve sanayi şehri olan ilimizde, bu fuarın düzenlenmesi tarım sektörünün teknolojiye duyduğu talep açısından son derece önemli. Dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve bunların değerlendirilmesi Manisa gibi bir tarım şehrinde mutlaka şarttır. Bu sebeple fuarlar, çiftçilerimize yeni imkanlar sunma ve onlarla buluşturma noktasında son derece önemli etkinliklerdir\" dedi. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, ulusal ticaretin hızlı geliştiği bu günlerde fuarların önemli olduğunu vurguladı. Fuarların büyük bir titizlikle elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojinin sergilendiği yerler olduğunu kaydeden Altındağ, bu özelliklerinden dolayı fuarların sosyal ve ekonomik hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda iç ve dış ticarette ekonominin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise fuarların Manisa tarımının ve tarıma dayalı ekonomisinin gelişimini daha üst seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini çiftçi kadınlarla birlikte kesti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezerek ürünleri inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk konuşması

- Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ konuşması

- Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap konuşması

- Fuardan görüntü

- Açılıştan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)