DHA YURT BÜLTENİ 19

YILDIRIM, ATATÜRK’ÜN EŞYALARININ SERGİLENDİĞİ SERGİYİ AÇTI

İZMİR’de, Folkart Galeri’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları ve yazdığı mektuplarından oluşan \'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal\' isimli serginin açılış töreni TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Yıldırım, “Hepimizin hedefi İzmir’in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; İzmir’in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. İzmir’in yeri 35’tir. 34’ten sonra İzmir geliyor\" diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplar, 1923 yılında yayımlanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez kapak olduğu Time Dergisi’nin 4’üncü sayısı, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a ait yastık yüzü, para kasesi, Latife Hanım’a ait gece çantası, kullandığı köstekli saat, ay yıldızlı elmas broş gibi pek çok özel eşya ilk kez Folkart Galeri’nin, \'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal\' isimli sergisinde görücüye çıktı. Sergi; TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım sözlerine hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i anarak başladı. Yıldırım, bugüne kadar Atatürk ile ilgili yapılan en kapsamlı serginin bu olduğunu belirtti. Fotoğrafın 19\'uncu yüzyılın başından itibaren zamanın en güçlü şahidi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “İlk TBMM Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk bir konuşmasında \'Sanatkar toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır\' diyor. Atatürk’ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yaptığımız sergiyi bin kat daha önemli hale geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir. Bu sergide bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız olacak. Birçok sanat koleksiyonundan derlenen sergide, daha önce yayınlanmamış 150 adet fotoğrafı da göreceğiz” dedi.

İZMİR ÖVGÜSÜ

Açılan sergilerle kültür ve sanat dünyamıza değer katıldığını ifade eden Yıldırım, \"Beynimize, ruhumuza hitap eden bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. 4 ay boyunca İzmirli hemşerilerimize açık olacak bu serginin hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Sözlerinin devamında İzmir’in gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, “İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi’ni başlatan şehir. İzmir ilk kurşunun atıldığı şehir. İstiklal Harbi başarıyla tamamlandığında bağımsızlığın ilan edildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaya ilan edildiği şehir. İzmir fuarcılığın başladığı şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir’in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; İzmir’in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. İzmir’in yeri 35’tir. 34’ten sonra İzmir geliyor” dedi.

\"BİZE CUMHURİYETYİ EMENAT ETTİİLER\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada, \"Bugün her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk’ün sergisinin açılışındayız. Onun silah arkadaşlarını hepsini burada saygı ile minnetle anıyoruz. Bize bu güzel vatanı kazandırıp cumhuriyeti kurarak emanet etikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İzmir insanı ile kader birliği yapmış barış içerisinde yaşan bir kent. Ulu öndere ve silah arkadaşlarına İzmirliler sonsuza kadar sahip çıkacak ve eserlerini yaşatmaya devam edecek. Binali Yıldırım’a bu etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum”

\"HATIRALARA SAHİP ÇIKIYORUZ\"

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm hatıralarına sahip çıktıklarını söyleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız da \"Başta Cumhuriyet olmak üzere tüm hatıralarına sahip çıkıyoruz. Bunun bir nişanesi olarak da serginin açılışını yapıyoruz” dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da yaptığı konuşmasına fotoğraf sanatçısı Ara Güler’ün hayatını kaybettiğini anımsatarak başladı. Sancak, \"Bu özel günde burada bulunarak bizlere onur verdiniz. Bir kez daha görüyoruz ki büyük Atatürk herkesi yine ortak bir sevdada buluşturdu. Sergimiz bugüne kadar yapılan en kapsamlı Atatürk sergisi. İnsanın kalbine dokunan sergiye hoş geldiniz\" dedi.

Folkart Galeri Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ise Binali Yıldırım’a sergiye katıldığı için teşekkür etti. 150 adet Atatürk fotoğrafının yer aldığı sergi 24 Şubat’a kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sergiden görüntü

-TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve salondaki davetlilerden görüntü

-Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Detay ve genel görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN/ Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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OTOMOBİL MISIR TARLASINA YUVARLANDI: 1 YARALI

KARAMAN\'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpıp, mısır tarlasına yuvarlanması sonucu sürücü Meryem Göktaş (36) yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2\'nci Organize Sanayi bölgesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Meryem Göktaş, otomobiliyle evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki ağaca çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra mısır tarlasına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Göktaş, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göktaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Kaza yapan araçtan detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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ANTALYA\'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA\'da, aralarında özel harekât timlerinin de yer aldığı yaklaşık 200 polis, daha önceden belirlenen 16 adrese, helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında \'Zeytinköy\' olarak bilinen Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, daha önceden belirlenen 16 adrese saat 17.00\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Şube ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen operasyonda, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekipleri, mahalle giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 200 polis, 3 zırhlı araç, 2 narkotik köpek ve bir helikopterle havadan destekli gerçekleşen operasyonda, 16 ev arandı. Direniş gösterilen iki evin kapısı özel harekat polislerinin girişimiyle şüpheliler tarafından açıldı. Eve giren özel harekat ve narkotim ekipleri, şüpheli iki kişiyi yere yatırdı. Evde ise geniş çaplı uyuşturucu madde araması yapıldı.

Mahalle arasında sokak giriş ve çıkışlarına dağılan polisler, şüpheli gördükleri otomobil ve kişileri durdurup arama yaptı. Aşık Veysel Caddesi\'nin giriş ve çıkışında da ekipler araçlar üzerinde uygulama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin toplu çıkışı

Özel hareket ekibinin eve girişi evdeki şahısları etkisiz hale getirmeleri

Çevre emniyeti alan özel hareket polisinin görüntüsü

Polis helikopterinin görüntüsü

Parkta oynayan çocuklardan görüntü

Araçların aranması

Şahısların kimlik bilgilerini sorulması

Mahalle içinde ekiplerin görüntüsü

Detaylar

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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SADETTİN SARAN: \"İNŞALLAH 18 SPOR SALONU DAHA YAPARIZ\"



KIRIKKALE\'de, Saran Holding tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu törenle açıldı. Törende konuşan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, ilk spor salonunu 18 yıl önce açtıklarını belirterek, \"İlk spor salonunu 2000 yılında Hakkari-Çukurca\'da açtık. \'Gücümüz yettiği müddetçe, 10 yılda 10 spor salonu yapmaya çalışacağız\' demiştik. Çok şükür bugün 18\'inci spor salonumuzu, yine kendi memleketimizde açıyoruz. İnşallah 18 spor salonu daha yaparız\" dedi.

Saran Holding tarafından yaptırılan 18\'inci spor salonu olan Atatürk Spor Salonu, Kırıkkale\'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde törenle hizmete açıldı. Spor salonunun açılışı nedeniyle Çerikli Atatürk Ortaokulu\'nda düzenlenen törene Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, 22 ve 26\'ncı Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

\'ÜMİT VADEDEN SPORCULAR ÇIKACAK\'

Vali Haktankaçmaz, törendeki konuşmasında, \"Bugünkü bu eserin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi Sadettin Saran\'dır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Saran, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyuyor. Bundan bizim şüphemiz yok. Biz de böyle bir hemşehriye sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tesis ile birlikte buradan Türk sporuna yarayışlı ve ümit vadeden sporcular çıkacaktır. Buna da bütün kalbimle inanıyorum\" dedi.

\"18 SPOR SALONU DAHA YAPARIZ\"

Sarı-lacivert formalı ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılanan Sadettin Saran ise törendeki konuşmasında şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğumuz spor salonlarına bir yenisini daha ekledik. Saran Holding olarak 18\'inci spor salonumuzu Kırıkkale\'de hizmete açtık. Ulu Önder Atatürk\'ün adını taşıyan spor salonunun hizmete girmesiyle şu an 20 binin üzerinde çocuğumuz, Saran Holding\'in onlar için hizmete açtığı spor salonlarında spor yaparak, zihinsel ve bedensel gelişimlerini güçlendiriyor. Türkiye\'deki ilk spor salonunu 2000 yılında Hakkari-Çukurca\'da açtık. \'Gücümüz yettiği müddetçe, 10 yılda 10 spor salonu yapmaya çalışacağız\' demiştik. Çok şükür bugün 10 değil, 18 yıl sonra 18\'inci spor salonumuzu, yine kendi memleketimizde açıyoruz. İnşallah 18 spor salonu daha yaparız. Ben de sizler gibi Kırıkkaleliyim. Bu toprağın çocuğuyum. Hayallerimin çoğuna ulaştım. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirin, çok çalışın ve çok okuyun. Spor yapın ve Atatürkçü olun.\"

Daha sonra Vali İlker Haktankaçmaz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ile diğer katılımcılar, kurdele keserek spor salonunun açılışını yaptı.

Açılışın ardından Haktankaçmaz, Saran ve Gönlüm, potaya atış yaptı.

\"FENERBAHÇE\'NİN İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM\"

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sadettin Saran, Fenerbahçe ile ilgili soruya \"Fenerbahçe konusunda sabır gerekir ve iyi olacağına inanıyorum\" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sadettin Saran ve ekibinin gelişi

Her tarafın sarı lacivertli olması

Detay görüntüler

Sadettin Saran\'ın konuşması

Vali\'nin konuşması

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE (DHA)

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\'EL BOMBASI\' FÜNYEYLE PATLATILDI

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da bir kebapçının otopark girişine bırakılan \'el bombası\' polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıya ait otoparkın önünde el bombası gören çalışanlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, el bombasını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, bombayı bırakan kişileri yakalamak için olay yerine çok sayıda ekipte sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00\'55\" Boyut: 103 MB

Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Balkondan düşen Meryem, hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), 5\'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çorlu Uncular Süleyman Peker Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Meryem Altıntaş, 5\'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralanan Altıntaş\'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak Meryem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yoldan detaylar

Kızın yere düşme anı

Koşuşturanlar

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) -

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BORÇLARINI TAHSİL EDEMEYEN PIRLANTA TOPTANCISI İNTİHAR ETTİ

ANTALYA’da pırlanta toptancısı Mehmet N. (60), 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği ve biriken borçlarını ödeyemediği için intihar etti. N., intiharından önce yazdığı mektupta, mafya tarafından tehdit edilerek değerli arsa ve arazilerinin de elinden alındığını kaydetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki Falez 3 parkı falezlerinde saat 18.00’de meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Duygu Gündüz, falezlerin uç kısmında yüz üstü hareketsiz yatan birini gördü. Bu kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğinden şüphelenen Gündüz, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri pırlanta toptancısı Mehmet N.’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri N.’ın yanında bir bardak ve içerisinde henüz belirlenemeyen bir sıvı tespit etti. Mehmet N.’ın sıvıyı içerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken N.’a ait olduğu değerlendirilen naylon poşete sarılı bir mektup buldu. Mektupta sattığı pırlantalardan 800 bin dolar alacağını tahsil edemediğini anlatan N.’in, çevresine de yüklüce miktarda borçlandığını yazdığı öğrenildi. Mafya tarafından tehdit edilerek arsa ve değerli arazilerinin de elinden alındığını yazan N.’ın, mektubun sonunda ailesinden özür dilediği de kaydedildi.

Mehmet N.’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri

Bardaktan detay

Cesetten görüntü

Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -