DHA YURT BÜLTENİ 19

ADIYAMAN\'DA PKK\'NIN SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ



İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından \'Gri\' kategoride aranan, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos\'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç\'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu. Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı\'nca aranan teröristler listesinde \'Gri\' kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede hummalı çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri bugün Kömür Beldesi kırsalında yürüttüğü arazi arama taramasında iki terörist ile karşılaşıldı. Askerlerin \'Teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık veren iki terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç olduğu anlaşılırken, ikinci teröristin kimliği ise belirlenemedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından \'Gri\' kategoride aranan, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirilmesine ilişkin Adıyaman Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Jandarma tarafından teröristlerin etkisiz hale getirilerek şehitlerin kanlarının yerde kalmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"14 Ağustos 2018 tarihinde İlimiz Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos 2018 tarihinde yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki terörist (biri sözde bölge sorumlusu ve gri listede aranan Yusuf Tunç) 17 Ekim günü jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Terörist Yusuf Tunç fotoğraf

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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TEKİRDAĞ\'DA \'PALALI\' MARKET SOYGUNU



TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna pala diye bilinen bıçakla girerek, marketin kasasından 600 TL çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen kar maskeli Burak S., yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna saat 05.00 sıralarında elindeki pala diye bilinen bıçakla giren şüpheli, market kasasından tehditle 600 TL çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin kimliğinin Burak S. olduğu belirlendi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burak S.\'yi yakalayarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Burak S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yüzünü kar maskesiyle gizlediği görülen Burak S., elindeki pala ile tezgahtaki görevliyi tehdit ederek uzattığı poşete paraları doldurmasını istedi. Ardından akaryakıt istasyonundan çıkarak kaçtı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin istasyona girişi

-Elindeki pala ile tehdit ve paraları alması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (4)

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sami Demir, Selahattin Turan, Ahmet Karakuş, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğancan Türk ve Bilgin Demir\'in Göksun Devlet Hastanesi\'ndeki otopsileri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Uzman Onbaşı Doğancan Türk ve ile er Selahattin Turan’ın cenazeleri Samsun’a, polis memuru Ahmet Karakuş’un cenazesi Ordu’ya, Sami Demir’in cenazesi Kırşehir’e, Hüseyin Hint, Şengül Uysal ve Bilgin Demir’in cenazeleri ise Çorum\'a gönderildi.

\'95 GÜN SONRA YANINDAYIM\' DEDİKTEN 24 SAAT SONRA CENAZESİNİ ALDIM

Kazada yaşamını yitirenlerden Selahattin Tura, vatani görevini yaparken çiftçi ailesine yardım etmek için izin aldığı ortaya çıktı. Torununun cenazesini almak için Göksun\'a gelen Selahattin Turan\'ın ismi öğrenilemeyen dedesi, torununu izin bittikten sonra görev yaptığı Gaziantep\'e gitmek için otobüse kendisinin bindirdiğini belirterek, \"4 numaralı koltuğa oturttum. Giderken \'95 gün sonra yanındayım dede\' demişti. 24 saat sonra cenazesini aldım\" diye konuştu. Turan, hastanede yapılan törenin ardından Türk barağına sarılı tabutla memleketine gönderildi.

KIZINI ZİYARET EDİP ŞIRNAK\'A GİDECEKTİ

Polis memuru Ahmet Karakuş\'un ise 20 gün önce babasını kaybettiği belirtildi. Kahramanmaraş\'ta görev yapan öğretmen kızını ziyaret edip görev yeri olan Şırnak\'ın İdil ilçesine gitmek için bindiği otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Karakuş\'un Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Ordu\'ya gönderildi.

DOKTOR OLACAKTI

Kazada yaşamını yitirenlerden Bilgin Demir\'in hayali ise doktor olmaktı. Girdiği sınavda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni kazanan Demir, bindiği otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gece otogarda oğullarını otobüse bindirerek Gaziantep\'e uğurlayan lise öğretmeni baba Ali İhsan Demir ile ilkokul öğretmeni Zehra Salmanpakoğulları Demir, acı haberle yıkıldı.

BABASININ İZİNDEN GİDECEKTİ

Kazada yaşamını yitirenlerden Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk ise bu TSK\'ya bu yıl katıldı. İzin dönüşü görev yeri olan Kilis\'e gitmek isterken kazada yaşamını yitiren Doğancan Türk\'ün, Türk bayrağına sarılı cenazesini, emekli uzman çavuş babası aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morg önünde bekleyen askerler

- Selahattin Turan\'ın cenazesinin çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Turan\'ın yakınlarının orga gitmesi

- Doğancan Türk\'ün cenazesinin çıkarılması

- Türk\'ün yakınlarının ağlaması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Türk\'ün ağlayan yakınları

- Morg önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB

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