DHA YURT BÜLTENİ 19

RAHİP BRUNSON, SERBEST (GENİŞ HABER)



İZMİR\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugünkü dördüncü duruşmada serbest bırakıldı. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu \'sağlık sorunları\' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4\'üncü kez hakim karşısına çıktı. Rahip Brunson\'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

Rahip Brunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40\'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Aliağa Cezaevi Kampüsü\'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.45\'te başladı.

Brunson\'ın avukatının belirlediği tanıkların dinrlenmesinin ardından, davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30\'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı. Devam edilen davanın duruşmasında, savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

2,5 aydır ev hapsinde bulunan Brunson, daha sonra verdiği ifadede, \"Ben masum bir insanım. Türkiye\'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Saat 16.30 sıralarında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre de dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Kararın açıklanmasıyla duruşma salonundaki rahip Brunson, eşi ve diğer bazı kişilerin büyük sevinç yaşadıkları öğrenildi.

BRUNSON\'UN AVUKATI: UÇAK AYARLANDIĞINDA GİDECEK

Brunson\'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kararı değerlendirdi. Avukat, Halavurt, \"Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk\" dedi.

Halavurt, gazetecilerin \"Brunson kararı nasıl karşıladı?\" sorusu üzerine, \"Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi\" dedi.

Halavurt gazetecilerin, \"Brunson hemen gider mi?\" sorusu üzerine de \"Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek\" dedi.

Gazetecilerin, \"Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?\" sorusuna Halavurt, \"Bu, devletin bileceği iş\" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson\'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, \"Oysa kendisi Türkiye\'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor\" dedi.

RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt ise bu talebin reddedilmesini ve kendilerinin isimlerini verdiği tanıkların dinlenmesini istedi. Duruşma savcısı ise dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkısının olmayacağını belirterek taleplerin reddedilmesini talep etti.

SAVCI İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARI YİNELEDİ

Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği savcıdan esasa yönelik mütalaasını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan rapora göre, FETÖ/PDY üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, yine bu rapora göre, FETÖ\'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari Bekir Baz\'la görüşme yaptığını, cep telefonlarının aynı noktadan sinyal verdiğini, sanığın Kürtlerin Hristiyanlaştırılması amacıyla, Kürtlere yönelik ayinler düzenlediğini, Kobani ve hendek operasyonları sırasında Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu, sanığın Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul\'da olayların gelişimine yönelik toplantılar yaptığını, sanığın bağlı bulunduğu kilisenin Selçuk ilçesinde yurt dışından gelen Hristiyanlara yönelik düzenlediği kampa aynı zamanda PKK\'lıların da katıldığını belirtti. Sanık Brunson\'un 15 Temmuz\'daki darbe girişiminden sonra, darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduğunu yansıtan konuşmalarının olduğunu, sanığa ait flash bellekteki bir dosyada duvara yansıtılan yazıda \'Hoş geldiniz Hristiyan Kürtleri\' yazdığını, PKK\'lı teröristlerle fotoğraflarının bulunduğu gibi suçlamalardan dolayı, sanığın örgüt yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım yataklık yapma suçunu işlediğini öne sürdü. Brunson\'un 5 ile 10 yıl arasında hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

\'TÜRKİYE VE İSA\'YI SEVİYORUM\'

Sanık rahip Andrew Craig Brunson ise son savunmasında beraatine karar verilmesi talebinde bulunarak, \"Ben masum bir insanım. Türkiye\'yi ve İsa\'yı seviyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt da müvekkiline yönelik suçlamaların gerçekten uzak olduğunu öne sürerek, \"Daha önceki savunmalarımızı tekrar etmekle birlikte suçlamalar birkaç gizli tanığın söylediklerinden ibarettir. Beraat kararı verilmesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istiyoruz\" dedi.

RAHİP BRUNSON AĞLADI

Mahkeme heyeti, karar için ara verirken, bu sırada rahip Andrew Craig Brunson eşine sarılarak ağladı.

KARAR VERİLDİ

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık rahip Brunson\'a terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasından önce 5 yıl hapis cezası verdi, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Adli kontrol şartları kaldırılan rahip Andrew Craig Brunson, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Böylece Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış oldu.

EVİNE DOĞRU YOLA ÇIKARILDI

Davayla ilgili karar verilmesinin ardından, duruşmanın yapıldığı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nden, buraya getirildiği aynı araca bindirilen rahip Brunson, İzmir\'in Alsancak semtindeki evine getirilmek üzere, yine polis korumasında yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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BAKAN KURUM\'DAN \'BRUNSON\' YORUMU: BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI BİR KARAR ALMIŞTIR, HAYIRLI OLSUN

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rahip Brunson\'un serbest bırakılması kararıyla ilgili, \"Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz\" dedi.

Çeşitli ziyaret ve açılışlar için Sivas\'ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için yapımı gerçekleştirilen Vefa Konutları\'nın açılış törenine katıldı. Törene Bakan Kurum\'un yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Bakan Kurum ve protokol üyeleri açılışı gerçekleştirerek dar gelirli ailelere evlerin anahtar teslimini gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından basın mensuplarının İzmir\'de FETÖ/PDY davasında yargılanan Rahip Andrew Brunson\'ın tahliye edilmesi ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, \"Biz geçmişte de Türk adaletinin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Bundan önceki kararı da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Kurum\'un açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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DOKTOR, OTOMOBİLİ İLE ÇARPTIĞI ÇOCUĞA İLK MÜDAHALEYİ KENDİ YAPTI

ÇORUM\'da çocuk dottoru Atakan C., kullandığı otomobili ile aniden yola çıkan Suriye uyruklu Mohammed K.\'ya (5) çarptı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan doktor, çağırdığı ambulansa binerek çocuğu hastaneye ulaştırdı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi\'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görevli çocuk gastroenteroloji doktoru Atakan C., kullandığı otomobili ile aniden yola çıkan Suriye uyruklu Mohammed K.’ya çarptı. Otomobilinden inen doktor, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı, ambulans çağırdı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuğa eşlik eden doktor, kendiside ambulansa binerek hastaneye gitti. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

Çocuğa otomobilin çarpma anı

Doktor ve çocuk fotoğraf

Olay yerinden detay

Acil

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA

(SÜRE: 2. 50 SN ) (BOYUT: 355 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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