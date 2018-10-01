DHA YURT BÜLTENİ 19

BURSA’DA OTOMOBİLLE TIR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI



BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 2\'si yaşamını yitirdi, 3\'ü de yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa- Bursa yolunun Üç Kurnalar mevkiinde meydana geldi. Avni Kılınç (26) yönetimindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa İncesu (47) yönetimindeki 34 UZ 7291 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Karabulut (60) ve Fatma Karabulut (60) yaşamını yitirdi, sürücü Avni Kılınç ile Faden Kılınç (74) ve Ceren Kılınç (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Ceren Kılınç’ın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

TIR sürücüsü İsa İncesu kazadan sonra gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden detaylar

Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-

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DÖVİZ BÜROSUNDA MASADA UNUTULAN PARAYI ÇALDI, YAKALANINCA ÖZÜR DİLEDİ

BARTIN,(DHA) - BARTIN\'da bir döviz bürosunda tezgahın üzerinde unutulan 100 Euro\'yu çalan kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalanırken, polisten özür diledi.

Bugün öğle saatlerinde, Bartın Hükümet Caddesi\'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 50 yaşındaki M.G., masanın üzerinde unutulan 100 Euro\'yu alarak, iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Polis, M.G.\'yi döviz bürosunun 100 metre ilerisinde yakaladı. Polisin ceketinin iç cebinde para bulmasının ardından, \"Para senin mi?\" sorusuna M.G., \"O arkadaşın\" derken, polisin neden aldığı sorusunu ise, \"Param yoktu o yüzden aldım, ben isteseydim vermezlerdi. Özür dilerim.\" diyerek cevap verdi.

Karakola götürülen M.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 100 Euro ise sahibine teslim edildi. M.G.\'nin parayı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parayı çalma anı

-M.G. ile polisin diyaloğu/

Süre: 2.10 Boyut: 241 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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DOLMUŞ BEKLEYEN 2 ARKADAŞ, ÜZERLERİNE GELEN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU.

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK’te, kaldırımda dolmuş bekleyen 2 arkadaş, üzerlerine gelen otomobilden geri adım atarak son anda kurtuldu. Ölümün teğet geçtiği o an güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonu çıkışındaki kaldırımda bekleyen 2 arkadaştan biri elini kaldırarak dolmuşa durması için işaret etti. Arkadaşlar, dolmuşun hızını azaltıp kendilerine doğru yaklaştığı sırada hızla gelen bir otomobilin az kalsın altında kalıyordu. Arkadaşlar ezilmekten son anda geri adım atarak kurtulurken, hızını alamayan otomobil ise bir süre sonra kaldırım üzerinde durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ölümün teğet geçtiği o an akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENİNCE YAKAYI ELE VERDİLER

UŞAK\'ta bir alışveriş merkezindeki mağazadan kutu içindeki epilasyon cihazını çaldığı ileri sürülen kadın, güvenlik kameralarından tespit edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, cihazı çaldığı ileri sürülen 2 kadını, birlikte başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları ortaya çıkan 3 erkekle birlikte otomobillerini Manisa\'da durdurarak yakaladı.

Geçen 29 Eylül\'de, Uşak\'taki bir alışveriş merkezindeki elektronik eşya mağazasından epilasyon cihazı çalındı. Mağaza yetkililerinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden epilasyon cihazını çalan şüphelilerin Gamze G. ve Gizem G. olduğu belirlendi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği iki kadının İstanbul plakalı bir otomobille Uşak\'tan ayrılarak İzmir yönüne gittiğini ortaya koydu. Bunun üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis Manisa il sınırları girişinde otomobili durdurup, şüpheli 2 kadın ile yanlarındaki Mert G., Arif G. ve Selçuk G.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gamze G.\'nin 41, Gizem G.\'nin 16, Arif G\'nin 4, Seçuk G.\'nin 3 ayrı suçtan poliste suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan parmak izi incelemesinden sahte kimlik kullandıkları ve başka illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları da belirlendi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 64 parça elektronik eşya ve çeşitli market ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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HAZAL KAYA\'YI ANTALYA\'DA AĞLATAN KUTLAMA

ULUSLARARASI Antalya Film Festivali\'nde seyirci ile buluşan sinema ve dizi oyuncusu Hazal Kaya, ulusal kategorisinin yeniden festivale eklenmesini istedi. Hazal Kaya, sürpriz doğum günü kutlamasında gözyaşlarını tutamadı.

55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında AKM Aspendos Salonu\'nda Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci ile yapımcı Fatih Aksoy\'un katılımıyla \'Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi\' adıyla söyleşi gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, 28 yaşına bugün giren sanatçı Hazal Kaya\'ya sahnede sürpriz yapıldı. Söyleşinin bitiminde ışıkların kapatıldığı salona büyük bir pasta getirildi. Mutlulukla pastayı kesen Hazal\'a ikinci sürpriz de Antalyalılardan geldi. Festival izleyicilerinin, \'İyi ki doğdun Hazal\' diyerek sanatçının doğum günü kutladığı anlar perdeye yansıtıldı. Hazal Kaya, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı, oyuncu arkadaşı Özge Özpirinçici\'ye sarıldı.

\'ULUSAL KATEGORİ YENİDEN GELSİN\'

Kutlama öncesi sinema ve dizi hakkındaki görüşlerini izleyiciyle paylaşan Hazal Kaya, sadece bir filminin festivalde yarıştığını söyledi. Ulusal kategorinin yeniden festivale eklenmesini isteyen Kaya, \"Umarım kendi anadilimde festivalde yarışırım. Ulusal festivalde yarışmak genç sinemacılar için çok önemli\" dedi.

Eskiden kadınların sahip olduğu gücün farkında olmadığını dile getiren Kaya, \"Kadınlar olarak kendimize değer vermeye başlıyoruz. Kadınların uğradıkları tacizlerle ilgili konuşabilmesi bence kadının güçlendiğini gösteriyor\" diye sözlerini sürdürdü.

KAĞIT TOPLAYICISINDAN HAZAL KAYA\'YA: YÜRÜ KIZIM ARKANDAYIZ

Son oynadığı dizideki rolünün toplumda önemli bir karşılık bulduğunu anlatan Hazal Kaya, yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlattı. Kaya, \"Kağıt toplayıcıları çok önemli bir iş yapıyor. Geçenlerde beni sokakta gören bir kağıt toplayıcısı, dizideki rolümü anımsatarak, \'Kardeşleri at, babayı bırak, yürü kızım arkandayız\' dedi. Buna ne sebep olduysa şükürlerimi sunuyorum\" diye konuştu.

KAYA\'DAN DİJİTAL PLATFORM ELEŞTİRİSİ

Kadın senaristlerin de kadınları yazmayı yeni öğrendiğini belirten Kaya, dijital platform ilk başladığında çok heyecanlandıklarını söyledi. Kaya, \"Özgür bir alandı ve daha bilmediğimiz şeyler denenebilirdi. Ancak bu platformu yanlış anladık, küfürlü konuşmayı ve sigara içebilmeyi özgürlük sandık. Beklentiyi karşılamadı\" dedi.

\'ARTIK KORKMUYORUZ\'

Oyuncu Özge Özpirinçci de eşitlik ve feminizm kavramının dizilerde güçlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 120 dakikalık dizilerin 5 günde ve günde 12 saat çalışmanın sonucu ortaya çıktığını anlatan Özpirinçci, setteki kadın popülasyonunun çok fazla olduğunu kaydetti. Son dönemde en büyük dertlerinin eşitlik olduğunu belirten Özpirinçci, \"Bunun için elimizden geleni yapmaya başladık. Bunu dile getirmekten korkmuyoruz. Artık korkmuyoruz ve bunu dile getirip harekete geçtik. Korkması gerekenler korksun\" dedi.

\'KOMŞUNUZUN PERDESİ BİRAZ AÇIK OLSA\'

Özpirinçci, yapımcı Fatih Aksoy\'un toplumun henüz ekranda eşcinsel ana kahraman izlemek istemediğini belirtmesinin alkış alması üzerine de \"Ekranda bir eşcinseli izlemek istemediğiniz söyleniyor ama komşunuzun perdesi biraz açık olsa ve orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz\" diye konuştu.

7 DİZİSİNİN 7\'Sİ DE KADIN SENARİST

Her iki oyuncunun oynadığı dizinin yapımcısı Fatih Aksoy da annesinin güçlü bir kadın olduğunu, bu nedenle dizilerinde güçlü kadın hikayelerine yer verdiğini söyledi. Aksoy, \"Bütün bir dünya ile mücadele edebilen, yalnız kendisini değil, çocuklarını ve yakınlarını ayakta tutabilin kadınları anlatıyoruz. Güçlü kadınlarla yaşamak ve onları izlemek de güzel. Kadın oyunculara çok daha fazla ödüyorum. Erkekler onların yarısını alıyor. Bu sezona 7 dizi hazırlıyoruz ve 7\'si de kadın senaristin ürünü. 3\'ünün yönetmeni kadın. Kadınları erkeklere oranla daha yaratıcı ve zeki buluyorum\" diye konuştu.

TÜRKLER DRAMA DİZİLERDE İYİ

Türklerin drama alanında iyi dizi ürettiğine dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:

\"Aksiyon üretme konusunda ne birikimimiz ne de paramız var. Onu da ABD\'liler üretsin. Süper kahraman Türk olur nasıl bilemiyorum. Bir Türk\'ün dünyayı kurtarmasını belki biz de beklemiyoruz. Bir dizi üretip onu dünyada 1 milyar insana seyrettirmenin ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Neden aksiyon üretemiyorum diye dert etmiyorum. İyi olduğumuz alanda derinleşmeye çalışıyoruz. \'Adını Ferahi Koyduğum\' dünyada en fazla izlenen dizi bakımından ilk 3 sıradadır. Meksika\'da \'Kadın\' dizisini 15 milyon insan izliyor. ABD dizileri dünyada bu kadar izlenmiyor.\"

\'İZLEYİCİYE İTİCİ GELİYOR\'

Fatih Aksoy, Türk dizilerinde ana rollerde eşcinsellerin olmadığına dikkati çekerek, \"Bunu dijital platformda yapabilirdik. Ana akım kanallarda izleyiciye itici geliyor, biz de bunu yapmıyoruz. Ben bu karakterlerin henüz evlerde izlenmek istendiğine inanmıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Seyircilerin görüntüsü

Sanatçıların sahnede görüntüsü

Hazal Kaya\'ya doğum günü sürprizi

Detaylar

601 MB --- 05.26 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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VAN\'DA \'BİLİM,TEKNOLOJİ VE YENİLİK EKOSİSTEMİNDE YENİ TUBİTAK\' KONFERANSI YAPILDI

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde \'Bilim,Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TUBİTAK\' konulu konferans yapıldı. Konferansta bölgedeki üniversitelerin TUBİTAK\'tan beklentileri, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapılan konferansa TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Muş Alpararslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da geçmişte eleştiri konusu olan sorunların büyük çoğunluğunun TÜBİTAK tarafından aşıldığını belirterek, \"Üniversitemizde ciddi projeler üreten hocalarımız var. Geçmişten gelen öğretim elemanlarımızın TÜBİTAK\'a bir küskünlükleri var. Bu küskünlüğü aşmak için bu bölgelere has bir bütçe talep ediyoruz. Yine alt yapı projeleri açısından TÜBİTAK\'ın desteklerini bekliyoruz. Bölgemizde yeni kurulan birçok üniversite var. Eski üniversitelerin de zaman zaman alt yapı sıkıntıları oluyor. Bu üniversitelere de destek verilirse memnun kalırız.\" dedi.

TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bölgedeki üniversitelerin sorunlarını yerinde görmek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, \"Her türlü görüş öneriye açığım, sorunlarınızı dinleyeceğim. Tabi Ankara\'dan buraya bir bakış var. Bir de buradan gelip görmek var. Sizlerini gözüyle bakmak var. Daha önce YÖK\'teki görevim sırasında geleceği planlama ve uygulama konusunda hep bir takım iyi bir şeyler yapılmaya çalışıldıysa bu hep rektörlerimizle istişare edilerek ortak akıl ile yapıldı. Yoksa Ankara\'dan bir düşünce tarzı ile yapılması çok güç. Mayıs ayında ilk kez ulusal TUBİTAK lise ve orta okul yarışmalarımız vardı. Lise yarışmalarımız Antalya\'da gerçekleşti. 12 bölgenin en başarılı öğrencileri bölgesel bir yarışma sonrası ulusal bir yarışmaya geliyorlar. Lise yarışmalarımız Antalya\'da, ortaokul yarışmalarımız Kayseri\'de gerçekleşti. Orada öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya gelirken TUBİTAK\'a en fazla başvurunun olduğu bölge Van bölgesi. Burada 8 ilimiz var. Ama istediğimiz ölçüde bir başarı benim gözüm de öğrencilerimiz gözünde de yeterli değildi. Çok heyecanlı bir başvuru var. Ama bunun ciddiye dönüşmesi arzu ettiğimiz düzeyde değildi. Bende kendilerine söz vermiştim. Sizin hem projelerinizi hem de öğretmenlerinizi, danışmanlarınızı yerinde göreceğim. En azından 2019 yılı için planlamamızı yaparken bu konuda daha aktif, verimli olalım diye, çalışalım diye yerinde ziyaret etmek istedim. Bu durumu Peyami Hoca ile paylaştım, o da sağolsun bu konferansı koordine etti.

Konferansın ardından TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve rektörler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi \"Siber Olaylara Müdahale Merkezi, SOME Laboratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu\"nun açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konferans salonundan detaylar

- Genel detaylar

- İstiklal Marşının okunması

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın konuşması

- Detaylar

- TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal\'ın konuşması

- Detaylar

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi \"Siber Olaylara Müdahale Merkezi, SOME Laboratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu\"nun açılışından detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 561 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 04 DAKİKA 40 SANİYE

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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