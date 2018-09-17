DHA YURT BÜLTENİ-19

SERVİS ARACINDA UNUTULAN ALPEREN\'İN ÖLÜMÜNDE 3 MÜDÜR İÇİN DE DAVA AÇILDI (GENİŞ HABER)



İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin\'in (3) ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden dava açıldı. Alperen Sakin\'in ölümünde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yargılanan 6 sanık, 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmış, anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk yaşamını yitirdi.

Olayın ardından 6 sanık hakkında \'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek\' suçlarından dava açıldı. 19 Temmuz\'da görülen karar duruşmasında, Alperen\'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle ile sanıklardan Taner İ.\'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.\'ya 9 yıl, servis sürücüsü Taner İ.\'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.\'ye 5 yıl, Arzu G.\'ye 6 yıl, Bekir G.\'ye 5 yıl, Ahmet S.\'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Bu arada, ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

ÜÇ KİŞİYE DAHA DAVA AÇILDI

Alperen Sakin\'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden soruşturma açıldı. Ancak Çiğli Kaymakamlığı devlet memuru olan üç isim için soruşturma izni vermedi. Savcılığın itirazda bulunduğu İdare Mahkemesi, Kaymakamlığın bu yöndeki kararını kaldırdı. Bunun üzerine, savcılık üç isim hakkında da görevi ihmal suçundan dava açtı. Mesut Uğurlu ile Hüseyin Buldu ve Şener Şan\'ın da Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Taziye evinde baba Serkan Sakin ile röportaj

- Taziye evinden detaylar

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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HASTANEDE TEDAVİ GÖREN OKUL MÜDÜRÜ, HAYATINI KAYBETTİ

SİVAS\'ta okul müdürlüğü yapan ve bir süredir karaciğer rahatsızlığı olan Ali Nacak (64) yaşamını yitirdi.

Sivas\'ta Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan Elçi Bey İmam Hatip Ortaokulu\'nda müdürlük yapan, evli 2 çocuk babası ve bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle kentte özel bir hastanede tedavi gören, 41 yıllık öğretmen Ali Nacak, okulların açıldığı ilk gün hayatını kaybetti. Nacak için Ulu Cami\'de ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Nacak\'ın yakınları ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Nacak, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

-Okuldan görüntüler

-Cenaze namazı

-Genel Detay

-Ali Nacak\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(280 MB HD Görüntü)

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HIRSIZLARI TAMİRCİNİN DİKKATİ YAKALATTI

ANTALYA\'da, motosiklet tamircisi O.G., kendisine tamir için getirilen elektrikli bisikletlerin düz kontak yapıldığı fark edince, durumu polise bildirdi. Elektrikli bisikletlerin bir hafta önce çalındığını belirleyen polis, olayla ilgili D.D. ve E.O.\'yu gözaltına aldı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı\'nda meydana geldi. Motosiklet tamiri yapan O.G., iş yerine arızası olduğu gerekçesiyle getirilen iki elektrikli bisikletin düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığı fark etti. Bisikleti getirin D.D. ile E.O.\'yu arızayı tespit etme bahanesiyle oyalayan O.G., durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bisikletlerin geçen hafta içinde çalındığını belirledi. Olayla ilgili suça sürüklenen çocuklar D.D ile E.O.\'yu gözaltına alınırken, elektrikli bisikletler polis otoparkına çekildi.

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten O.G., \"İnsanlar emek veriyor. Çalışıp kazanıp alın teriyle bir şeyler sahibi olmaya çalışıyor. Bazıları ise bunu farklı yollardan yapmaya çalışıyor. Düz kontak yapıldığını fark edince kendilerini oyalayıp durumu polise bildirdim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalınan elektrikli bisikletlerden görüntü

- Polis aracından görüntü

- Röp: O.G (Tamirci)

- Bisiklet detay

- Detay

150 MB - 1.20

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)

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