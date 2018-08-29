DHA YURT BÜLTENİ-19

HUSUMETLİSİNİ RÖNTGEN ODASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



ESKİŞEHİR Devlet Hastanesi\'nde, geçirdiği kaza nedeniyle röntgen filmi çekilmek istenen Harun Güler (31), husumetli olduğu Serdar A. (28) tarafından röntgen odasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Devlet Hastanesi\'nin röntgen odasında meydana geldi. İddiaya göre, başka hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği trafik kazası sonucunda hafif yaralandı. Devlet Hastanesi\'ne götürülen Güler, röntgen filmi çekilmek üzere odaya alındığı sırada arkasından kendisini takip eden husumetlisi olan Serdar A. tarafından ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Harun Güler, acil servis doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Serdar A., hastane polisi ile hastanenin özel güvenlik görevlileri tarafından bıçak ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesi acil servisi genel görüntü

-Öldürülen Harun Güler\'in sağlık fotoğrafı,

-Cinayet zanlısı Serdar A.\'nın vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

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ÇÖP YIĞINLARININ ARASINDA ÖLÜ BULUNDU



ADIYAMAN’da, Mehmet Zeynal Daşdelen\'in (58), çöp yığınlarının arasında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe TOKİ B-1 blok karşısındaki boş arsada meydana geldi. Boş arsada çöp yığınlarının arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada ölü bulunan kişinin Mehmet Zeynal Daşdelen olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Daşdelen’in cesedi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöp yığınları

- Olay yeri incelemesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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SİVAS\'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI



SİVAS\'ta, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Engin Çetin\'e (4), otomobil çarptı. Küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında, Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa K. (40) yönetimindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer-Nazmiye Çetin çiftinin çocukları Turan Engin Çetin\'e çarptı. Ağır yaralanan küçük Turan Engin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedaviye alınan Turan Engin\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şoka giren sürücü Mustafa K. ise yakınlarda bulanan bir züccaciye mağazasına sığındı. Bir süre burada bekleyen Mustafa K., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Mağazaya sığının sürücünün götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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HALK OTOBÜSÜNDE ŞÖFÖR İLE YOLCUNUN KAMERAYA YANSIYAN GERİLİMİ

MANİSA\'da, halk otobüsü sürücüsünün, otobüste unuttuğu çantasını götürdüğü kadın tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Olay anı ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa\'da meydana gelen olayda Serhat Gürkan, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi-Garaj seferini yaptığı 45 D 0151 plakalı halk otobüsüyle, yolcuları otogarda bıraktı. Sefere devam eden Gürkan, bir yolcunun uyarısı üzerine otobüste unutulan çantayı sahibine teslim etmek için terminale döndü. İddiaya göre, çantayı sahibi İ.B.\'ye vermek için kapıyı açan sürücü Gürkan, İ.B.\'nin cam şişeli saldırısına uğradı. İ.B\'nin otobüs sürücüsü Gürkan\'ı çantayı çalmakla suçladığı iddia edildi. Otogarın güvenlik görevlileri, yaşanan arbedeye müdahale ederek ortalığı yatıştırdı.

Öte yandan, olay anı otobüsün kameralarınca kaydedildi. İyilik yapmak isterken saldırıya uğradığını belirten sürücü Gürkan, karakola giderek İ.B.\'den şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anının kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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