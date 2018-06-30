DHA YURT BÜLTENİ – 19

Ferhat Göçer\'den, İzmit\'in kurtuluş gününde muhteşem konser

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi. Ferhat Göçer\'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü nedeniyle Sekapark Uçurtma Tepesi alanında Ferhat Göçer konser verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve binlerce kişinin katıldığı gecede Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ferhat Göçer\'in \'Unutmuş çoktan\', \'Ayrılırsak ölürüz biz\', \'Cennet\', \'Yastayım\', \'Kızım\' ve \'Gül ki\' gibi sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Sevenleri konserin ardından Ferhat Göçer\'i alkış yağmuruna tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ferhat Göçer şarkı söylemesi

-Hayranları, eşlik edenler

-Uçurtma Tepesinden insan detayları

HABER: Selda Hatun TAN - KAMERA: Alişan KOYUNCU - İZMİT-DHA

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Mersin\'de \'Duman\' rüzgarı esti

MERSİN\'deki \'Soli Güneş Festivali\' etkinleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin önemli gruplarından Duman, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mezitli İlçe Belediyesi tarafından alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8\'incisi düzenlenen Soli Güneş Festivali başladı. Soli Pompeipolis Antik Kenti\'nin güneyindeki alanda başlayan etkinlikler, geç saatlere kadar sürdü. Festivaldeki eğlence ve heyecan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman\'ın sahne almasıyla zirveye çıktı. Sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendiren Duman, yaklaşık 2 saat süren konserde sevenlerine unutulamayacak bir gece yaşattı.

Öte yandan, yaptığı konuşmayla konser alanındaki binlerce vatandaşı selamlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye\'nin inanç ve kararlılıkla aydınlık bir ülke olacağını belirterek, \"Bunda kararlıyız, umudunuzu yitirmeyin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Duman grubunun sahneye çıkışı

- Duman\'ın sahne performansı

- Sahneden görüntü

- Konseri izleyenlerden görüntü

- Müzikle coşan izleyenlerden görüntü

- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03\'12\" Boyut: 353 MB

Haber - Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Düzce\'de, İl Seçim Kurulu kararını verdi, itirazlar reddedildi

DÜZCE\'de, AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazı İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar değerlendirilerek 615 sandıkta oylar yeniden sayıldı ve sonuç değişmedi. Sonuçların değişmemesinin ardından AK Parti bu kez itirazını tekrarlayarak oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda sayımı yapılan 615 sandığın toplam sandık içerisinde yaklaşık olarak 3’te 2’sine tekabül ettiği, yapılan bu sayımdaki değişikliğin toplam oy sayısı içerisinde sonuca etkili olabilecek bir değişiklik olmadığı, seçim sürecinde ve yapılan sandık sayımlarında kurul üyelerinin sandık sonuç tutanaklarına, partili sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sandık kurulunun herhangi bir usulsüzlükle ilgili tespit ve tutanağının bulunmadığı, müşahitlerinin usulsüzlüğe dair herhangi bir beyanlarının bulunmadığı, İlçe Seçim Kurulunca sandık tutanaklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir kayda değer tutarsızlık ve usulsüzlük görülmediğinin anlaşıldığını belirleyerek, tüm itirazların ayrı ayrı reddine, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı\'na 4 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’a kadar itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verdi.

Sonuçları değerlendiren MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, \"Önce İlçe Seçim Kurullarına itiraz etti AK Parti, bu ilçe seçim kurullarına itirazlar sonucunda merkez ilçede, Gölyaka ilçesinde ve Yığılca ilçemizde sayımlar tekrardan yapıldı. Geçersiz oylar bahane edilerek itiraz edildi. 3 ilçede yapılan yeniden sayımlar sonucunda artı 3 daha milletvekilliği oyu kazanmış olduk. Bana sorarsanız başından bu yana itiraz sürecinde söyledim, itiraz bu şekilde olmaması gerekiyordu. Hangi parti olursa olsun, tabi ki seçime itiraz etmeye hakkı var ama itiraz ederken belli başlı sandıklara, yani eksik gördükleri sandıklara, hata gördükleri veya şüphelendikleri sandıklara itiraz etmeleri gerektiğini söyledik. İl Seçim Kurulu, ilçelerin aldığı karar neticesinde kararını itirazı reddetmesi yönünde verdi.\" dedi.

İtiraz yolunun açık olduğuna dair alınan karar hakkında da görüşlerini dile getiren Yılmaz, \"Ben AK Parti\'nin kararını buradan ön göremem. Ama değerlendirmezlerse iyi olacağı düşüncesindeyim. Hem Cumhur ittifakı altında iyi olacağı kanaatindeyim, hem de Düzce için iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü bizde bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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MHP Milletvekili Ümit Yılmaz\'ın açıklaması

Tebrikleri kabulü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında (2)

HAREKAT VE FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Suriye sınırında bulunan birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam eden harekât ve faaliyetler hakkında bilgi alan Orgeneral Akar, direktiflerini iletti.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan inceleme ve denetlemeye ilişkin yapılan açıklamada, Orgeneral Akar\'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele harekâtına aralıksız devam ettiğini, son aylarda icra edilen operasyonlarla başta Irak\'ın kuzeyinde olmak üzere ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile egemenlik ve bağımsızlığına tehdit teşkil eden bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Orgeneral Akar\'ın ayrıca Münbiç ile ilgili olarak daha önce üzerinde mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda ABD Silahlı Kuvvetleri ile gerekli temas ve koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü, bu kapsamda ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile koordineli devriye faaliyetlerinin icra edildiğini; YPG’nin Münbiç’i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini, İdlib’te Rusya Federasyonu ve İran ile koordineli olarak tesis edilen 12 gözlem noktası ile bölgede güven ve istikrar ortamına katkı sağlandığını, Sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm operasyonların Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile müteakiben yürütülmekte olan terörle mücadele harekâtı ile kara, deniz ve havada gerçekleştirilen başarılı operasyon ve faaliyetler olduğunu ifade etmiştir. Orgeneral Akar bu vesile ile \'Ölürsem Şehit Kalırsam Gazi\' anlayışı ile görev yapan personeli operasyonlarda gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı tebrik etmiş ve başarılarının devamını dilemiş, İcra edilen harekât ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur.\"

FOTOĞRAFLI

Haber: GAZİANTEP,(DHA)

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Otomobiliyle, taksi ve tankere çarpan \'aday sürücü\' öldü

ADANA\'da bir otomobil, önce taksiye ardından da yan yatıp Büyükşehir Belediyesi\'ne ait su tankerine çarptı. Otomobilin sürücüsü Barış Ulusoy (31), olay yerinde hayatını kaybetti. Ulusoy\'un ehliyetini 4 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ulusoy\'un kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Ali Kültür yönetimindeki 01 T 0665 plakalı taksiye, ardında da yan yatıp Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine oley yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Ulusoy\'a müdahale edemeyince itfaiyen yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ulusoy\'u sıkıştığı yerden yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Ulusoy\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında vatandaşların da cep telefonlarıyla kayıtta olması ise dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı\'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulusoy\'un cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Ulusoy\'un ehliyetini Şubat ayında aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ /ADANA, (DHA)

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Suç örgütü lideri \'Interpol\' tarafından Gürcistan\'da yakalandı

İZMİR\'de, organize suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği ileri sürülen Serkan Kurtuluş, Interpol tarafından Gürcistan\'da yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurarak tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı ve yağma gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettikleri ileri sürülen örgütün lideri Serkan Kurtuluş Gürcistan\'da Interpol tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon\'da 400 polisin katıldığı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

TİFLİS RUSTAVİ CEZAEVİ\'NE GÖNDERİLDİ

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Serkan Kurtuluş\'un yurt dışında olduğu tespit edildi. Interpol\'ün gündüz saatlerinde Gürcistan\'da yaptığı operasyonda yakalanan Serkan Kurtuluş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tiflis\'teki Rustavi Cezaevi\'ne gönderildi. Kurtuluş\'un Türkiye\'ye iadesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik\'in de aralarında olduğu 15 kişi ile birlikte 2016 yılında gözaltına alınan Serkan Kurtuluş, daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kurtuluş ayrıca İzmir\'in Bayraklı ilçesinde geçen 8 Aralık da cipinde tabancayla başından vurulan iş insanı Gökhan Kalıpçı\'nın (27) da cinayetiyle ilgili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

Haber: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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