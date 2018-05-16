DHA YURT BÜLTENİ-19

HALFETİ\'DE JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI: 2 ASKER YARALI



ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na, teröristlerin iddiaya göre roketatarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Teröristler, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na, iddiaya göre roketatarla saldırı düzenleyip kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hastane önü

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)

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Bakan Eroğlu: Anneler ninni söylerken, \'uyusun da büyüsün\' demesin, \'hedef 2071\' desin

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uşak\'ta DSİ tarafından 48 milyon TL\'ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Bakan Eroğlu, törende yaptığı konuşmada annelere seslenerek, \"Anneler ninni söylerken uyusun da büyüsün falan demesin; oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin diye ninni söylesin\" dedi.

Uşak\'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ve Belediyeyi ziyaret etikten sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda DSİ tarafından 48 milyon TL\'ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığın ve DSİ\'nin Uşak\'a yaptığı yatırımlar ile yeni yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, Türkiye\'nin hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, \"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100\'üncü yılında 2023 yılında Türkiye\'yi, Dünya\'da ki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Gençler sizlerin daha büyük hedefleri var. Fatih İstanbul\'u 21 yaşında fethetti. İstanbul\'un fethinin 600\'üncü yılı kutlandığı zaman bu gençler, bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak. Hedef 2053. Bir diğer hedefte, yeni doğan çocuklarımız. Sultan Alparslan\'ın 26 Ağustos Cuma günü 1071 tarihinde büyük bir meydan muharebesi kazandı. Onun bininci yılını bizim evlatlarımız kutladığı zaman Türkiye küresel bir güç olacak. Onun için annelere diyoruz ki, anneler ninni söylerken \'uyusun da büyüsün\' falan deme, \'oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin\' diye ninni söyleyin\" dedi.

Konuşmasında İsrail\'i de kınayan Bakan Eroğlu, \"Terör devleti İsrail maalesef 60 civarında Müslüman kardeşimizi Filistin\'de şehit etti. İsrail\'i lanetliyorum. Gerçekten ne kadar zalim bir ülke, o kadar çok yaralı var ki. 3 binin üzerinde yaralımız var. Ama inşallah bu millet onların arkasında olacaktır. Cumhurbaşkanımız dün gece Londra\'dan gerekeni söylemiştir. Bizlerde dün Bakanlar kurulunda 3 gün yas ilan ettik. Kudüs asla İsrail\'in başkenti olmayacaktır. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Amerika ilan etmiş olabilir. Konsolosluğu oraya taşımış olabilir. Bu millet asırlardır İslam\'ın kılıcı oldu. Çok güçlü olacağız ve gerekeni mutlaka yapılacaktır. Çok güçlü olmamız gerekiyor. Düşmanların bunun üzerinde çok emelleri var. Türkiye\'yi yok etmek, bizleri yok etmek, vatanı işgal etmek için çalışıyorlar plan yapıyorlar. Küçük İsrail\'in vaat edilmiş topraklar diye emelleri var. Bazı ülkelerin planları var bunları görüyorsunuz. Bu millet çok yürekli bir millettir. Bizim milletimiz bunların planlarını bozacaktır. Yürekten inanıyorum\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Eroğlu DSİ tarafından Uşak\'ta 48 milyon liraya mal olacak tesislerin temelini attı ve bir tesisin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, daha sonra esnafı gezdikten sonra Uşak\'tan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu\'nun alana girişi

- Bakan Eroğlu\'nun Kudüs ile ilgili açıklaması

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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Milli Mücadelenin 99\'uncu Yılı kutlandı

DENİZLİ\'ye 99 yıl önce düşmanın ayak basmamasına rağmen işgale karşı başlayan Milli Mücadele törenle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği kutlamalar kapsamında Denizli protokolü ve vatandaşlar, mehter marşları eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla milli mücadelenin başladığı Kayalık Caddesi\'nden Bayramyeri Meydanı\'na kadar yürüdü.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi\'nin çağrısı üzerine 99 yıl önce Denizli\'den başlayan Milli Mücadele\'nin yıl dönümü törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği kutlamalar Delikliçınar Meydanı\'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başladı. Törene, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İYİ Parti İl Teşkilatı, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama kapsamında 99 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi\'nin milli mücadeleyi başlattığı Kayhan Caddesi\'nden kortej yürüyüşü başladı. Mehter Takımı eşliğinde yürüyen Denizlililer Kayalık Camii\'nden Bayramyeri Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında korteje atlı vatandaşlar eşlik etti. Bayramyeri Meydanı\'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli\'nin tarihinin sığ bir tarih olmadığını belirterek, \"Bugün milli yas ilan edildi. Bugün gibi 99 yıl önce 15 Mayıs\'ta devam eden İzmir işgali başladı. O günden bugüne çok şey değişmedi. Hedefte bu vatan vardı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi ise bu toprağa sahip çıktı\" dedi.

Tören başkan Zolan\'ın konuşmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Protokolün yürüyüşünden görüntü

-Mehter takımından ve vatandaşlardan görüntü

-Atların kortej yürüyüşünden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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