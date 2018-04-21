DHA YURT BÜLTENİ-19

Kars\'a 20 nisan akşamı yağan kar korkuttu

KARS’ta gün boyu etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde hava sakinken Kars-Digor-Iğdır Karayolu Harlar Mevkiinde şiddetli kar yağışı kendini gösterdi. Birçok aracın kayarak yoldan çıktığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda Karayolları 18\'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve ağır seyretmeleri konusunda uyarılırken bazı sürücüler bunu şaka sanıp yolda ilerledi. Hanlar Mevkiine geldiklerinde ise kar yağışı ve kayan TUR\'ları gördüklerinde geri dönmek zorunda kaldılar. Bahar mevsimi nedeniyle yazlık lastikleriyle zincirsiz yola çıkan sürücüler karla karşılaşınca önce şaşırdılar sonra da yol açıktır düşüncesiyle devam ettiler. 2286 rakımlı Hanlar mevkiine geldiklerinde kar yağışının artması ve yaklaşık 10 santime ulaşmasıyla rampada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktılar.

Karayolları 18\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme çalışması başlattığı yolda Gürcistan’dan Iğdır’a doğru gitmekte olan TIR\'da yoldan çıktı. TIR sürücüsü Özdemir Güler, Gürcistan’dan Iğdır’a gitmek üzere yola çıktığını ancak kar yağışı nedeniyle TIR\'ın yoldan çıktığını söyledi. Sürücü Güler, öBöyle birşey beklemiyordum hazırlıksız yakalandım. Valla bu ayda karın yağması bizi şaşırttı, yarını bekleyeceğizö diye konuştu.

Yolda kalanlardan Berke İlgar ise kar yağışına ilk başta inanmadıklarını anlatarak, “Görüyorsunuz nisan ayında kar yağıyor anlatmaya gerek yok. Allah nasip ederse yazı da göreceğiz. Yola çıktık kar yağışını beklemiyorduk şimdi geri dönüyoruz. Millet kar yağdığını söyledi biz inanmadık geldik gerçekten de kar yağıyor. Nisan şakası diye inanmadık ama gerçekten kar yağıyor\" dedi.

Akşam saatlerinde küne giderken kara yakalanan vatandaşlardan Müslüm Köyme de nisan ayında yağan karın şaşırttığını belirterek, “Hastaneye gittik gelirken ve geri dönerken zor anlar yaşadık. Bu ayda kar yağışını beklemiyorduk yolda kaldık yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz.\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı

-Kayan tır

-Sürücünün konuşması

-Genel ve detaylar

-Vatandaşların konuşmaları

-Karayollarının çalışması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)

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Uşak\'ta, Jandarma Komutanı Yüzbaşı FETÖ\'den tutuklandı



UŞAK\'ta, FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün gündüz saatlerinde, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Arslan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: UŞAK,(DHA)

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