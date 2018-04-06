DHA YURT BÜLTENİ-19

2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.\'nin olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan B. ile birlikte gözaltına alınan Saadet Aylin B\'nin üç yıldır ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen Saadet Aylin B.\'nin eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. Saadet Aylin B.\'nin polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Eyüp KELEBEK / Eskişehir (DHA)

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Tunceli\'de MİT ve jandarmanın ortak operasyon: 7 PKK\'lı öldürüldü (EK)

2 PKK\'LI DA GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Tunceli\'nin Pülümür ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma koordinesinde gerçekleştirilen ve aralarında kırmızı liste ile aranan terör örgütü PKK\'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu \'Panzer Kemal\' kod adlı Medeni Sayılgan\'ın da bulunduğu etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında 2 PKK\'lının da Gri liste ile arananlar arasında bulunduğu tespit edildi. \'Soro Amed\' kod adlı Mehmet Reber Çetin ve \'Harun Munzur\' kod adlı Maşallah Malazgirt\'in de İçişleri Bakanlığı\'nın Aranan Teröristledr Listesi\'nde 300 bin TL ödüllü Gri listede yer aldıkları ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon olarak değerlendirilen ve örgütün sözde Erzurum saha yapılanmasının tamamen çökmesini sağlayan operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinden alınan detaylara göre, Tunceli il jandarma komutanlığı ve MİT, yaptığı istihbarat çalışmasında PKK\'nın sözde Erzurum Saha sorumlusu \'Panzer Kemal\' kod isimli Medeni Sayılgan ve 2 yardımcısı ile birlikte toplam 7 teröristin Pülümür ilçesini Bingöl\'ün Kiği ilçesi ile sınır olan Kırdım ormanları bölgesinde gizlendikleri tespit edildi. Kırdım ormanları bölgesinde sarp kayalık alanda kış üstlenmesinde bulunan 7 PKK\'lının yerini dün sabah saatlerinde tespit eden güvenlik güçleri, kendilerini fark eden PKK\'lıların ateş açmasıyla çatışma çıkarken, teröristlerin bulunduğu alan tamamen kuşatma altına alındı.

10 SAAT TESLİM OLMALARI BEKLENDİ

Güvenlik güçleri daha sonra terörist gruba \'Teslim ol\' çağrılarında bulundu. Jandarmanın saatler süren, \"İstersek şu an sizi anında öldürebiliriz ama teslim olmanızı ve devletin şefkatli kollarına sığınmanızı istiyoruz. Lütfen teslim olun sizi öldürmek istemiyoruz\" çağrısı sonuç vermedi. PKK\'lı grubun teslim olması için yaklaşık 10 saat bekleyen güvenlik güçleri sabah saatlerinde önce 4 ardından devam eden çatışmada ise 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

ERZURUM GRUBU TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon ile birlikte PKK terör örgütünün Erzurum yapılanmasının tamamen çökertildiği belirtildi. Son 1 yıl içinde aralarında üst düzey yöneticilerinde olduğu ve Erzurum bölgesinde faaliyet yürüten 43 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum ve Bingöl\'deki terörist grupları arazi yapısı nedeniyle kış üstlenmesini Tunceli bölgesinde gerçekleştirirken, son bir yılda gerçekleşen operasyon ile grupların tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK\'LI SAYILGAN, BİR ÇOK KANLI SALDIRININ FAİLİ OLARAK ARANIYORDU

Pülümür\'deki operasyonda 4 milyon ödül kırmızı listede aranan \'Panzer Kemal\' kod adlı Medeni Sayılgan\'ın daha önce bulunduğu Amanoslar bölgesi dahil bir çok kanlı eylemin faili olduğu belirtildi. Sayılgan\'ın, Osmaniye\'de ve İskenderun’da 14 askerin şehit edilmesi, Osmaniye-Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Teğmenin eşi Pınar Akdağ’ın lojmanda şehit edilmesi ve 16 terör suçundan arandığı ortaya çıktı.

Operasyon ile ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklamada çok sayıda mühimmat ile gıda maddelerinin de ele geçirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

\"Çatışmada bir askerimiz kolundan yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir. Kırmızı listede (4 milyon TL) aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan\'ın terör örgütüne 1993 yılında katıldığı, birçok kanlı baskını organize ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarında, Soro Amed kod adlı, Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt isimli iki BTÖ mensubunun da terör arananlar gri listede (300 bin TL)yer aldığı tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde, teröristlerin üzerinde ve sığınak içerisinde 4 adet M 16 Piyade Tüfeği, 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet sırt telsizi, 1 adet el telsizi, 5 adet Kaleşnikof şarjörü, 642 adet Kaleşnikof ve M 16 mühimmatı, 20 adet M16 şarjörü, 10 adet el bombası, 1 adet anti tank roket atar mühimmatı, 17 adet dolu tüp, 3 adet akü, 1 adet dürbün, 7 adet şemsiye, 4 adet sırt çantası, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet soba, 10 adet battaniye, 7 adet uyku tulumu, 4 adet mont, 2 çift kar elbisesi, 5 adet panço, 10 adet met, 30 adet çakmak gazı, 20 adet koli bandı, 50 Kg şeker, 20 paket çay, 50 Kg tuz, 10 kilo kuru yemiş, 70 Kg pirinç, 60 Kg mercimek, 50 Kg fasulye, 50 Kg bulgur, 20 adet dut pekmezi, 100 paket tütün, 2 adet yemek ocağı, 10 adet pil bloğu ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

Haber:TUNCELİ, (DHA)

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Butikteki yangın paniğe neden oldu

MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İskele Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde, Bekir Arapoğlu\'na (59) ait işyerinde çıktı. Mağazadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Yangının sırasında mağazanın önünde bulunan ve bastonla yürüyebilen işyeri sahibi Bekir Arapoğlu, Sharpy cinsi 11 yaşındaki köpeği Kontes\'i kurtarmak için alevlerin içine girmeye çalıştı. Kontes, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, dükkan kül oldu.

İşyeri sahibi Arapoğlu, \"Dükkanın kapısında oturuyordum. İçerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yardım çağrıma koşup gelenler oldu. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Köpeğim de yangından yara almadan kurtuldu\" diye konuştu.

Mağaza iki gün önce yeni malların geldiğini belirten Arapoğlu, \"Yaz sezonu için aldığımız yeni kıyafetlerin düzenlemesini henüz yeni tamamlamıştık. Daha siftahını bile yapmamışken, 50 bin TL\'lik yeni kıyafetlerin tamamıyla birlikte toplam 100 bin TL değerinde mal vardı. Mağazanın yanan dekoruyla beraber toplam zararın 150 bin TL civarında olduğunu tahmin ediyorum\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köpek Kontes\'ten görüntü

- İşyeri sahibi Arapoğlu\'nun söndürme çalışmalarını izlemesinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Mersin Uluslararası Müzik Festivaline müzikal tanıtım

MERSİN Polifonik Korolar Derneği, bu yıl 17\'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali\'ne müzikal bir tanıtım yaptı.

Bu haftaki çalışmasını, kentin en işlek bölgelerinden olan Forum Alışveriş Merkezi\'ne taşıyan Polifonik Korolar Derneği\'ne bağlı Nevit Kodallı Yetişkinler Korosu, verdiği mini konser ile festivalin tanıtımını yaptı. İlk olarak Atıf Yılmaz Meydanı\'nda toplanan koro, vatandaşların meraklı bakışları altında çalışmalarına başladı. Ardından şarkılar söyleyen koro, vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Koro sayesinde meydana toplanan vatandaşlara, festivalin programının yazılı olduğu broşürler dağıtıldı. Ardından alışveriş merkezi içerisinde marşlar söyleyerek yürüyen koro, meraklı vatandaşların arasında ilerledi. Festivalin tanıtımının müzikal bir şekilde yapıldığı programa, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Son olarak Sanatçılar Meydanı\'nda şarkı söyleyen koro, burada festivalin duyurusunu yaptı. Festivalin 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını söyleyen Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, \"Mersin\'de festival kapsamında 38 koroyu ağırlayacağız. Hem kültür merkezinde, hem de meydanlarda koroları sizlerle buluşturacağız. Festival, harikulade programlarla sürecek. Bu festival halkın festivalidir. Türkiye\'de tektir böyle bir festival. Fiyatları çok aşağı tutulmuş, sinema biletinden bile daha ucuz olan bir festivaldir. Herkes gelebilsin diye, herkes çok seslilikle festivalde buluşsun diye. Çünkü bu çok önemli\" dedi.

Koro, etkinliğin ardndan alkışlar eşliğinde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Koro, meydanda çalışma yaparken

-Koro, şarkı söylerken

-Koro, marşlar eşliğinde yürürken

-Vatandaşlar alkışlarken

-Vatandaşlar telefonla fotoğraf çekerken

-Korodan görüntüler

-şarkı söylerken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'40\" BOYUT: 522.46 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Cezaevi firarileri, bu kez de Emniyet Müdürlüğü\'nden kaçtı



AYDIN\'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E. ile A.B., bu kez de sağlık kontrolünden getirildikleri Emniyet Müdürlüğü önünden kaçtı. Şüphelileri elinden kaçıran polis memurları hakkında, ‘Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama\' suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1151 Sokak 12 numarada meydana geldi. Cezaevinden kaçtıkları öğrenilen E.Ö ve A.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 şüpheli, raporları alındıktan sonra polis otosunun kafes bölümüne konularak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. İddiaya göre şüpheliler, polis otosunun kapıları açıldığı sırada polis memurları M.B. ile M.G.\'yi iterek, koşarak uzaklaştı.

Kayıplara karışan firarilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, polis memurları M.B ve M.G. hakkında, ‘Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama\' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)

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