DHA YURT BÜLTENİ-19

Trafo merkezinde patlama: 1 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (TREDAŞ) trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada elektrik şartelinin patlaması sonucu Emre Örpek (24) yaralandı.

Olay, bu akşam saatlerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi 2\'inci blok mevkiindeki yüksek gerilim hattının geçtiği TREDAŞ\'a ait trafo merkezinde meydana geldi. Görevlilerin çalıştığı sırada iddiaya göre, elektrik şarteli henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alevlerin yükselmesi üzerine işçilerden Emre Örpek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Örpek\'i Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, olayla yerinde soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yüksek gerilim hattının bulunduğu trafodan detay

-Polis ekiplerinden detay

-Olay yerinden detay

-Yaralanan işçinin yerde kalan eldivenleri

-Trafo merkezinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.\'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı.

Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katil zanlısı A.D.\'nin polisler arasında yürürken görüntüsü

Haber-Kamera: BURHANİYE(Balıkesir),(DHA)

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Yedinci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı

MALATYA\'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A. (18), ailesiyle birlikte yaşadığı evin 7\'nci kattaki balkonundan atlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ecdat Sokak\'ta meydana geldi. Bir apartmanın 7\'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A., evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Zeynep A., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansın gelişi

- Abulansın görüntüsü

- Olay yerinden detaylar

- Binadan yakın genel detaylar

- Polislerden görüntüler

- Polislerin inceleme görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2\'si çocuk 5 kişi yaralı



ESKİŞEHİR\'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, Eskişehir-Kütahya karayolu Orman Fidanlığı karşısındaki Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu önünde meydana geldi. Semih Dağ (28) yönetimindeki 26 NU 161 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Dağ ile araçta bulunan Azime Yoldaş (60), Seher Dağ (29), İrem Yurtseven (9) ve 6 aylık Ömür Dağ yaralandı. Yaralılar çevredekiler ile kaza yerinin yakınında denetim yapan polisler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralı 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonuyla çekilen görüntüde otomobilin alev alev yanması

-Kaza yerindeki ambulanslar

-Söndürülmüş otomobil

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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