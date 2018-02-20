DHA YURT BÜLTENİ-19

HDP eski ilçe eş başkanı tutuklandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde gözaltına alınan HDP\'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'terör örgütü PKK propagandası yapmak ve örgüte yardım toplamak\' iddiasıyla HDP\'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar\'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis aracının gelişi

- Yıldız Kayalar’ın polis aracından indirilmesi

- Kayaların polisler tarafından adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Ceylanpınar\'da şehit 2 polisle ilgili davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar\'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 12\'nci duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı\'nın mütalaasında 4 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) başvurdu.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015 tarihinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evlerinde uyurken teröristler tarafından uykularında şehit edildi. Başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı, 4\'ü tutuklu 9 kişi hakkında \'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık\'tan dava açıldı. Davasının 12\'nci duruşması bugün 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Mahkemeye \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme\' suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Hasan Aydın\'ın hazır bulunurken, Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Sanıklar Kürtçe olarak yaptıkları savunmalarına tercüman aracılığıyla üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek olayla ilişkilerinin olmadığını savundu. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tutuklu yargılanan 4 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise olaya ilişkin yeterli delilin bulunmadığını öne sürerek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Sanık avukatları, ertelenen duruşma üzerine \'Savunmanın kısıtlanması\', \'delillerin toplanmaması\' ve \'uzun tutukluluk\' gerekçeleriyle AYM\'ye başvuru yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Adliyesi

- Adliye önünde bulunan asker ve polis araçları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 43 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Alışveriş merkezinde intihar girişimi

Zonguldak\'taki alışveriş merkezinde, borçları olduğunu söyleyen M.Ç., restoranların bulunduğu katın korkuluklarına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Kredi kartı borçları olduğunu belirten M.Ç., restoranların yer aldığı kata gelerek, tırmandığı korkulukların arkasına geçti. İntihar edeceğini söyleyen M.Ç.\'yi alışveriş merkezindekiler ikna edemeyince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.\'yi kısa sürede ikna ederek, korkuluklardan indirdi. M.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-AVM içerisinden detaylar

-İtfaiyenin branda açması

-Güvenlik önlemleri

-İntihar girişiminde bulunan şahsın polis tarafından ikna edilmesi ve alınması

Süre: (1.56) Boyut: (216 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Şehit ve gazi anneleri Mehmetçik için ördü

Burdur\'da şehit annesi Fatma Efek (67) öncülüğünde bir araya gelen şehit ve gazi anneleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere verilmek üzere 350 adet bere, atkı, boyunluk ve eldiven ördü.

Burdur\'un Yeşilova ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan Şehit Er Süleyman Efek\'in annesi Fatma Efek öncülüğünde bir araya gelen şehit ve gazi anneleri, askerler için bere, atkı, boyunluk ve eldiven ördü. Burdur Valiliği\'nin katkılarıyla alınan iplerle iki haftada örülen 350 parça malzeme, valiliğinin tahsis ettiği özel araçla Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim etmek üzere Burdur\'dan yola çıktı. Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere gönderilen paketlere Fatma Efek\'in diğer çocuklarından olan torunları Kader ve Nehir tarafından yazılan 2 şiir ve mektup da konuldu. Oğlunun 1993 yılında Iğdır\'da şehit edildiğini anlatan Fatma Efek, \"Şehit ve gazi anneleriyle birlikte bir kampanya başlatalım dedim Vali beye. Allah razı olsun bizi kırmadı. Ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin. Bütün kalbimizle askerlerimize duacıyız. Ayaklarında taş, gözlerinde yaş olmasın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Efek

- Ördüğü atkı ve bereler

- Detay

- Kolilerin araca yüklenmesi

- Aracın hareket etmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Bayburt’ta kurtuluş heyecanı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kop Dağı’nda şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenen yürüyüşe, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Pehivan ve Başkan Memiş’in yürüyüşün sonunda şehitler anıtına çelenk bıraktı. Törende şehitler için Kuran okundu, dua edildi. Burada bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, şehitleri rahmet ve minnetle andığını emek verenlere teşekkürlerini iletti. Katılımcılara Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt’a özgü kavut çorbasının da ikram edildiği organizasyon, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşden görüntüler

-Konuşmacıların görüntüleri

-Dua ve polis gösterileri

-Detaylar

HABER KAMERA: BAYBURT,(DHA)



