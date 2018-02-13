DHA YURT BÜLTENİ-19

Kilis\'te boş araziye 2 havan mermisi atıldı

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütleri tarafından, akşam saatlerinde ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis\'in sınır hattında bulunan Süngütepe köyündeki boş araziye düştü. Saldırıda yaralanan olmazken, mermilerin geldiği bölge karadan fırtına obüsleri ve çok namlulu roketlerle vuruldu, havadan ise jetlerin sortileriyle bombalandı. İmha edilen terör örgütü hedeflerinden dumanlar yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şeyh Horoz Dağı eteklerinin bombalanması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ,Hasan DÖNMEZ-KİLİS,(DHA)

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Kapattığı yolu bu defa gönülü trafiğe açtı



İzmir\'in Foça ilçesinde, komşusu tarafından işgal edildiği için şikayetçi olduğu yolu, kendi merhum dedesine ait tapulu arazide olduğunu öğrenince trafiğe kapatan Mahmut Limnili, geri adım attı. Foça Belediyesi\'nin yoldaki kaçak olarak yapılan bölümleri yıkmasının ardından Limnili de yolun dedesine ait arsada kalan bölümünü, diğer varisçilere de danıştıktan sonra gönüllü olarak tekrar trafiğe açtı.

İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak\'ta eşiyle yaşan Mahmut Limnili (55), aynı sokaktan bir süre önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön, hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlettiğini iddia ettiği komşusu S.P.\'yi, 11 komşusuyla birlikte Foça Belediyesi\'ne şikayet etti. Daha önce gelip geçtikleri ve araçlarını park ettikleri yerlerin kamu malıyken, kişisel mülk haline getirilmeye çalışıldığını belirten Limnili ve komşuları, yapılaşmanın iptal edilerek yerin imar planındaki haline dönüştürülmesini istedi. Belediye yetkilileri, şikayet üzerine gelip ölçüm ve tespit yaptı. Ancak düzeltme bir türlü yapılmadı. Tespit sırasında bazı yetkililerin kendisine hakaretvari davranışlarda bulunduğunu savunan Limnili, hakkını mahkemede aramak için belge toplamaya başladı. Aralarında bazı hukukçuların da yer aldığı ortak şikayetçi komşular, durumu BİMER\'e şikayet etmek ve dava açabilmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü\'nden tapu kayıtları ve planlarını çıkarttı. Bu kayıtlarda taşma yapılan bölüm ile yolun tamamını kapatacak şekilde biri 50.67 metrekare diğeri ise 28.76 metrekarelik iki parsel arsanın torunuyla aynı adı taşıyan dede Mahmut Limnili\'ye ait olduğu tespit edildi. Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla geçen 6 Şubat\'ta Küçükdeniz Sahili\'ndeki Reha Midilli Caddesi\'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak\'taki yolu kapattı. Olayın basına yansıması ve vatandaşların tepkileri üzerine Foça Belediyesi ekipleri, dün sokağa müdahale etti. Şikayet konusu olan bölümler, imar planına uygun olarak yıkıldı. Mahmut Limnili de diğer varislere de danışarak arsalarının üzerinden geçen yolu trafiğe açtı.

\'DEDEMİN ADINA MİNİ PARK YAPACAĞIZ\'

Dedesinden kalan tapuları bulduktan sonra gelişmelerin kendisini yolu kapatmaya mecbur bıraktığını, kamu malına sahip çıkmaya çalışırken, aslında yol güzergahının bambaşka bir yerden geçtiğini ve yolun tapulu malları olduğunu öğrendiklerini belirten Mahmut Limnili şikayete konu durumun düzeltilmesiyle amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Mahmut Limnili, \"Doğru yolu buldular. Açgözlü bir insan değilim. Foçalı\'yım. Duruma ben de üzüldüm. \'Mahmut Çıkmazı\' diye isim verilen yolu araç ve yaya trafiğine açıyorum. İşgal edilen yerler yeniden işgal edilmezse ve yeni problemler yaşamazsak, yol ilelebet açık kalacak. Tapularımız dahilinde olan yol kenarındaki bölümlere ise sahip çıkacağız. Benimle aynı adı taşıyan rahmetli dedemin adına mini bir park haline getirip, çiçeklerle donatacağız\" dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)

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Donmak üzere olan 4 kişi son anda kurtarıldı

MUŞ kent merkezinden köylerine gitmek için yola çıkan 4 kişi, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Donmak üzere olan 3\'ü çocuk 4 kişiyi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kurtardı.

Muş kent merkezine gelen 2\'si kardeş, 2\'si amca çocuğu Ercan Özkan, Şafi Özkan, Bekir Karcan ve Umut Karcan, 26 kilometre uzaklıktaki Üçevler köyüne dönmek üzere yürüyerek yola çıktı. Yaklaşık 18 kilometre giden, 3\'ünün yaşları 13 ile 16 arasında değişen, diğeri de 25 yaşında olan 4 kişi, Çavuştepe mevkiinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Buldukları bir kar kütlesinin dibine sinen gençler, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarmanın haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması nedeniyle AFAD\'a ait paletli araç ve kar motoruyla giden ekipler, bir kar kütlesinin dibine sinen 4 kişiye son anda yetişti. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan 4 kişi, Muş Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kurtarma çalışmasıyla ilgili açıklama yapan AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, \"İl merkezinden Üçevler köyüne gitmek isteyen 4 vatandaşımız Çavuştepe mevkiinde kar ve tipiden dolayı yönlerini kaybetmiş. Kar motoruyla birlikte vatandaşlarımıza ulaştık ve şu anda il merkezine dönüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar motoru paletli araçlardan görüntü

-Kar motorunun ilerlemesi

-Çocuklara ulaşılması

-Çocuklardan görüntü

-Maşallah Yıldız röportaj

-Paletli aracın ilerlemesi

-Sağlık ekiplerinin çocuklara müdahale etmesi

(Süre: 460 MB 4.06 Dk)

Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞANMUŞ, (DHA)

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Falezlerde intihar girişimi

ANTALYA\'da alkol aldıktan sonra falezlerde intihara teşebbüs eden V.T. (35), polis- vatandaş işbirliğiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yanında bulunan Kadınyarı\'nda meydana geldi. V.T., aldığı alkolün etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere çıkıp, burada içki içmeyi sürdürdü. V.T.\'nin intihar edeceğini düşünen çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı deniz polisi de önlem alıp beklemeye başladı. Karşısında polisi gören V.T., incir ağacına tutunarak biraz daha aşağı sarktı. Zaman zaman düşme tehlikesi geçiren V.T.\'nin kararlı olduğunu gören bazı vatandaşlar da polise destek verdi. V.T.\'nin bir anlık dalgılığından yararlanan Mahsun Alptekin adlı genç kolundan yakaladığı adamı yukarı doğru çekti. Polisin de desteğiyle yukarı çıkartılan V.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaptığının bir insanlık görevi olduğunu belirten Mahsun Alptekin, \"Baktım kendini atacak. Her saniye biraz daha aşağıya doğru kayıyor. Bir anlık dalgınlığından yararlanıp tuttum. Polis arkadaşların da desteğiyle çekip kurtardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şahsın kayalıklarda görüntüsü

-Polisin şahsı ikna etme çabası

-Polis şahsın kolundan tutup çekmesi

-Şahsın karşı koyması

-Polis vatandaş yardımı ile şahsı bulunduğu yerden almaları

-Falezlerden görüntü

-Deniz polis botunun görüntüsü

-Şahsın görüntüsü

-Mahsun Alptekin ( Polise yardım eden genç ile röportaj )

-Sağlık ekibi ve polis aracının görüntüsü

-Şahsın polis merkezine götürülmesi

470 MB /// -04.15

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)