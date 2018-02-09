DHA YURT BÜLTENİ-19

Kırklareli Valisi Çiftçi, iddiaları \'iftira\' olarak değerlendirdi (2)

VALİ ÇİFTÇİ: KUMPAS TAKTİĞİ

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, hakkındaki iddialarla ilgili akşam saat 20.00 sıralarında makamında basın açıklaması yaptı. Hakkında gazetelerde çıkan haberlerin iftira olduğunu belirten Vali Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde haktan, hukuktan, doğruluktan, devletine ve milletine bağlılıktan asla taviz vermediğini söyledi. Vali Çiftçi, şöyle konuştu: \"Bugün şahsımla ilgili bazı basın yayın organların da iftira niteliğindeki iddialarla ilgili şu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. 21 yıllık kamu hizmetinde, haktan hukuktan doğruluktan, devletine ve milletine bağlılıktan asla taviz vermedim. Görev yaptığım her yerde halkımla iç içe oldum. Daima halkımızın çıkarlarını gözetledim. Bu durumdan rahatsız olanlar muhakkak olmuştur. Devletime, milletime aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içine girmedim. Bundan sonra da girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız da çok iyi bilir. Çıkarları zarar gören birileri tarafından kamuoyunda şahsımla ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını içeren haberlerle, izzet ve onurum alçakların kullandığı kumpas taktiğiyle itibar suikastına kurban edilmeye çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördükleri kişilere karşı yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmişken, tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı basınımız haber diye vermesi maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir. Söz konusu iddialar 9 ay öncesine aitken, neden şimdi servis edildiği kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır.\"

\'BENİ TELEFONLARLA TEHDİT, TACİZ ETMİŞTİR\'

Mudanya Kaymakamlığı sırasında iddialarda adı geçen M.Ö. ile tanıştıklarını ve kendisiyle ilgili hiç bir münasebeti olmadığını ifade eden Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Ben söz konusu haberde adı geçen M.Ö. ile Mudanya Kaymakamı iken belediye özel kalemi olması münasebetiyle tanışmaktayız. Kendisi belediye yönetimi değişmesiyle vekalet ettiği özel kalem işinden uzaklaştırılmıştır. Ve benden yardım istemiştir. Benden o yardımı bulamayınca beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir. Bunu da gazetelere ve ajanslara yaptığı açıklamalarda dile getirmiştir. Ben M.Ö., ile Mudanya Kaymakamı iken tanışmaktayım başka türlü asla münasebetim olmamıştır. Beni ve ailemi taciz etmemesi için yaklaşık 3 ay önce mahkemeden de koruma kararı aldırdım. Soruşturmanın gizliliği neticesinde başka da açıklama yapacak durumda değilim. Ama ben basın mensuplarını da vicdana davet ediyorum.\" Vali Çifti kendisine iftira atan M.Ö., hakkında şikayetçi olduğunu, hukuki sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Orhan Çiftçi\'nin gelişi

-Çiftçi\'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

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Bir gecede 14 aracın lastiği kesen 3 kişi, yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir gecede 14 aracın lastiğini bıçakla kesen 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçların lastiklerini kesme anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Anıt Mahallesi’nde yaşandı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerini kesilerek patlatılmış halde görünce durumu polise bildirdi. Aynı bölgede 14 araçta aynı olayın yaşandığını belirleyen polis, apartman ve işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 kişinin eşkalini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin H.D. (30), Y. S. (20) ve O.S. (19) olduğunu belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polise verdikleri ilk ifadede, sarhoş oldukları için böyle bir eylemde bulunduklarını söylediği öne sürüldü. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası

- Park halindeki araçlar

- Yolda yürüyen iki genç

- Gençlerden birinin, birden otomobile yönelmesi ve diğerinin de onu tutmaya çalışması

- Gencin, elindeki bıçakla otomobilin lastiğine hamle yapması

- Gencin lastiği bıçakla kestikten sonra yanındaki arkadaşayıla olay yerinden ayrılması

SÜRE: 00\'47\" BOYUT: 47.7 MB

Haber: Tolunay DUMAN - Kamera: TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde bulunan Dövme Dağı\'ndaki uçurumda 6 gündür mahsur kalan Akkız isimli keçi, Arama ve Kurtarma (AKUT) ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Şerife Kuşak\'a ait, 3 haftalık yavrusu olan, Akkız isimli keçi, Ören Mahallesi\'ndeki, 930 metre rakımlı Dövmen Dağı\'nda, yaklaşık 100 metrelik uçurumun kenarında mahsur kaldı. AKUT ekipleri, keçinin 6 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. AKUT görevlisi Caner Tezman, ip ve çelik halka kullanarak keçiyi kendi vücuduna sabitledikten sonra, keçiyi yaklaşık 45 dakikada bulunduğu yerden yukarıya çıkardı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla kurtarılan keçi, sahibi Kuşak\'a teslim edildi. Kuşak, \"AKUT\'a çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kayalıklar çok yüksek ve sarptı. AKUT\'a haber verdik ve Akkızımıza kavuştuk, yavrusu da onu görünce çok sevindi\" dedi. AKUT görevlisi Sadettin Uslu, \"Bizin için her can kutsaldır. İhbarı aldıktan sonra bölgeye ulaştık. Bölge çok sarp olduğu için biraz zorlandık ama Akkız\'ı yavrusuyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Keçi Akkız\'dan görüntü

- Keçinin sahibi Kuşak ile röp.

- AKUT görevlisi Sadettin Uslu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / MİLAS, (Muğla), (DHA)

