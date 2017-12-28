DHA YURT BÜLTENİ-19

Konya\'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü (4)

YANGIN SOBADAN KAYNAKLANMIŞ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapora göre, yangının sobadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sobadaki gaz sıkışması sonucu odayı karbonmonoksit gazının kapladığı, bu sırada sıçrayan kıvılcımların eşyaların tutuşmasına neden olduğu belirlendi. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine çocukların yardım çığlıklarına koşan baba Cafer Salır\'ın kapıyı açmasıyla birlikte alevlerin oksijenle temas etmesi sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

DEMİR PARMAKLIKLAR NEDENİYLE PENCEREDEN ÇIKAMAMIŞLAR

Çocuklardan birinin yatağında uyurken, ikisinin de pencere önünde ölü bulunduğu öğrenildi. Kurtulmak için pencereye koşan çocukların, pencerede demir parmaklıkların olması nedeniyle dışarı çıkıp kurtulamadığı üzerinde duruldu. Çocuklarını kurtarmak için odaya giren baba Cafer Salır\'ın ise bastığı yarısı yanmış olan kanepenin çökmesi sonucu ayaklarının sıkıştığı ve buradan kurtulamaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye yetkilileri, yangının çıkığı odanın yaklaşık 9 metrekare olduğuna dikkat çekerek, sobanın 15 metrekareden düşük bir odayı kurulması gerektiğini belirtti.

Haber: KONYA,(DHA)

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CHP\'li Aldan\'dan 15 Temmuz gazileri hakaret iddialarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Süha Aldan, bir radyo kanalındaki konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği iddiasıyla yapılan şikayetler nedeniyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak, \"Eğer, o radyo programındaki konuşmamda 15 Temmuz gazilerine ya da mağdurlarına yönelik bir tane olumsuz sözcük varsa o vakit vekilliği bırakırım\" dedi.

Yalıkavak Mahallesi\'ndeki Küdür Yarımadası\'nda bugün öğleden sonra düzenlenen \'Meralar Halka Kalsın\' eylemine destek vermek için Bodrum\'a gelen CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, partisinin ilçe teşkilatında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ\'ın da katıldığı basın açıklamasında Milletvekili Süha Aldan, 15 Temmuz\'daki darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Asılsız bir takım iddialarla, organize bir şekilde isminin gündeme getirilerek, kendisinin yıpratılmak istendiğini belirten Milletvekili Aldan, \"Geçen 25 Aralık\'ta, gazeteci Yavuz Oğhan\'ın radyodaki programına katıldım. Buradaki konuşmamdan sadece bir cümle alınarak, yapılan şikayet üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. Eğer, o radyo programındaki konuşmamda 15 Temmuz gazilerine ya da mağdurlarına yönelik bir tane olumsuz sözcük varsa o vakit vekilliği bırakırım. Kesinlikle böyle bir olay söz konusu değil ama böyle bir amaç var. Neden bunun benim aleyhime bir kampanyaya dönüştürüldüğünü biliyorum. Bu röportajın başlangıcında bana OHAL soruldu. Soru üzerine, \'Artık, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan ve 26 bakan olmak üzere toplam 28 kişi kendilerini ne yazık ki yasama organı yerine koymuşlardır. Bu doğru değildir. Hukuk devletinde böyle bir tutum doğru olmaz. Akabinde, \'696 sayılı KHK\'nın 121. maddesinde yer alan, terör eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin maddeyi neden eleştiriyorsunuz\' diyorlar. \'15 Temmuz ve devamında cereyan eden olaylar\' diye bir ibare ile başlıyor. Dolayısıyla bu ibare yanlıştır. Yıllara sari olarak yaygınlaştırılabilir. Yarın birileri çıkar her şeyi bir darbe girişimi olarak nitelendirir, insanları zor duruma düşürebilir. İnsanlara saldırabilir, bu doğru değildir. Yapılması gereken; madem böyle bir düzenleme yapıldı bunun meclisten geçmesi lazım. Böyle bir dokunulmazlık hakkının da aslında verilmemesi lazım. Madem yapıldı, 15 ve 16 Temmuz 2016 yazarsanız maddenin başlarına olur biter. Bu nedenle de bu karışıklığı gidermek için bir an önce Bakanlar Kurulu tekrar toplanmalı ve bu maddeyi tekrar gözden geçirmeli. İleride sıkıntılar olacağı belli. Bu nedenle oluşacak toplumsal muhalefete karşı, paramiliter bir güç yaratılmak isteniyor. Bu çok tehlikeli. Bence yapılmak istenen budur. Ondan sonraki konuşmalarında da o ibarenin geçtiği konuda da ileride Gezi benzeri bir olay olduğunda da \'İşte, benim elimde bir sürü adamım vardı\' diyebilirsiniz. Bu şey de kullandığım kelime de olabilir. Bunları topluma yayarak toplumda bir anlamda geri çekiliş, bir korku hali yaratma anlayışı vardır. Bundan sonra gelişecek olaylarda, Gezi benzeri olaylarda toplumsal muhalefetin önüne geçmek için, \'Bakın yetiştirdiğim bir sürü adam var onları da sahaya sürerim. Bu noktadaki kastettiğim kişiler son günlerde sürekli televizyonlarda artık gördüğümüz, ellerinde tüfekler olan, topluma korku saçan neidüğünü anlayamadığımız, kim tarafından finanse edildiğini bilemediğimiz bazı gruplardır. Bunun dışında herhangi bir kişiye bir söylemim söz konusu değildir\" diye yanıt verdi.

\"BU DÜZENLEME ERDOĞAN VE AKP YE ZARAR VERECEKTİR\"

Mevcut ceza yasasında, \'meşru müdafaa\' diye bir kavram olduğunu da konuşmasında hatırlattığını vurgulayan Milletvekili Aldan, kaygılarını şöyle dile getirdiğini aktardı: \"Eğer bir insana bir saldırı yapılmışsa, diğeri de ona karşılık vermişse bu meşru müdafaanın sınırları içerisinde değerlendirir. Bu konuda kararı hakim verir. Bırakalım bunu konuları yasal bir zemine. İnsanlara dokunulmazlık vermeyi bırakalım. Yargımız, bu kişilerle ilgili gerekli soruşturmayı yapsın. Sonucuna göre de hakim bir karar versin. Kaldı ki şu ana kadar 15 Temmuz gazileri ile ilgili açılmış bir tane dava ve soruşturma yok. Bunu bizzat hükümet kanadı açıkladı. Kutuplaşıyoruz, insanlar silahlanmaya başladılar ve bunun getirdiği boyut çatışma ortamı olacaktır. Herkes, \'Benim paralı askerim var\' demeye başlayacaktır. Türkiye\'nin adım adım psikolojik olarak bir iç çatışmaya doğru sürüklendiğinin görmezden gelinmesini anlayamıyorum. Bu en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP\'ye zarar verecek bir düzenlemedir.\"

\"HALKI KİN VE DÜŞMÜNLIĞA TAHRİK ETMEKTİR\"

15 Temmuz gazilerine, mağdurlarına ve Türk milletine yönelik en ufak bir hakaretinin, kötü sözünün, olumsuz bir yaklaşımım dahi söz konusu olamayacağını aynı gün yaptığı bir başka bir televizyon programında da söylediğine dikkati çeken Milletvekili Aldan, \"15 Temmuz\'da o sokağa çıkan ve demokrasiyi savunan insanlara benim çok büyük bir saygım var. Onlar gerçekten ciddi bir mücadele verdiler ve Türkiye\'nin demokrasisinin bozulmaması anlamında bir çaba gösterdiler. Onlara laf söylemek benim haddime değildir ama benim lafını ettiğim konu giderek paramiliter bir gücün iktidar yanında yuvalanma ya başlamasıdır. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Yani siz birilerini bekleyeceksiniz. Bunlar, dernekler kurulacaklar, ellerine ağır silahlar alacaklar, kusursuz bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacaklar. Bunun anlamı şudur; \'Ey halkım, ey milletim; yarın sokağa çıkmaya kalkarsan, aha da bunlar seni bekliyor\' diyerek toplumu korkutmaktır. Bu halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektir\" dedi.

\"HANGİ LAFIN SUÇ OLUP, OLMAYACAĞINI İYİ BİLİRİM\"

Aldan, uzun yıllar başsavcılık görevinde bulunduğunu belirtip, \"Hangi lafın suç olup, olmayacağını gayet iyi bilirim. Şöyle bir de şey var, adaletin kestiği parmak acımaz\" dedi. Aldan, bu yaşananların nedeninin Reza Zarrab ile ilgili yaptığı araştırmalar ve hayali ihracatları ortaya çıkarmış olması olduğunu öne sürdü. Aldan, bunlarla ilgili belgeleri açıklamasından sonra karalama kampanyası ile yüz yüze kaldığını kaydetti. Aldan\'ın açıklamaları partililer tarafından alkışlarla desteklendi. Aldan açıklamanın ardından Bodrum\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan\'ın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Belediye Başkanı, ropörtaj verirken depreme yakalandı

Kahramanmaraş\'ın Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, kamera karşısında BM\'nin Kudüs oylamasını değerlendirdiği sırada depreme yakalandı.

Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Kahramanmaraş\'taki bir internet haber sitesine yeni yıl mesajı vermek için kamera karşısına geçti. 2017 yılının bir değerlendirmesini de yapan Bozdağ, BM\'deki Kudüs oylamasını da değerlendirdi. Bozdağ, 128 oyun ABD Başkanı Donald Trump için bir tokat olduğunu ifade ettiği sırada deprem meydana geldi. Depremi hisseden Bozdağ, \"Pardon deprem oldu ha, deprem oldu\" dedi. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 10.58\'de, 3.5 büyüklüğünde demrem oldu. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depreme kamera karşısında yakalanan Yakup Hamdi Bozdağ, yenilenen çekimde yeni yıl mesajını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkan Yakup Hamdi Bozdağ

- Bozdağ\'ın depreme yakalandığını söylemesi

- Bozdağ\'ın odada bulunanlarla konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Ağabeyine balta ile saldırdı

İzmit\'te, Ş.K. kavga ettiği ağabeyine balta ile saldırdı. Başından yaralanan H.K. tedavi altına alındı.

Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak\'ta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan kardeşler Ş.K. ve H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Diğer aile üyelerinin de karışması ile büyüyen kavga sırasında Ş.K. ağabeyi H.K.\'ya balta ile saldırdı. Ş.K. baltanın arka kısmı ile H.K.\'nın başına vurdu. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan H.K. kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis, Ş.K.\'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa bindirilmesi, olay yerinden görüntü

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Kömürcü kurşunlandı: 1 yaralı

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, kömürcü kurşunlanırken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Derince Çenesuyu Mahallesi Berat Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, taksi ile gelen bir kişi M.B.\'ye ait kömür satılan işyerine kurşun yağdırdı. 8 el ateş eden kişi olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri koltuğu delip geçerek M.U. isimli müşterinin kalçasına saplandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan M.U.\'ya müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan M.U. tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları



Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)