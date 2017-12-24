DHA YURT BÜLTENİ-19

Uludağ\'da kaybolan 6 dağcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı (1)

BURSA Uludağ\'da yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybeden 6 dağcının kurtarılması için jandarma ve AFAD ekipleri, çalışma başlattı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii\'nde yönlerini kaybetti. Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştığı Uludağ\'da kaybolan dağcıları bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri, harekete geçti.

Yoğun sis ve tipinin arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uludağ\'a çıkış yolunda kar ve araçlardan görüntü

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- Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına başlaması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA (DHA)

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Uçuşa rüzgar engeli



Şiddetli rüzgar nedeniyle Ankara-Kars uçuş seferi iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan karla karışık yağmur ve şiddetli rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Rüzgarın akşam saatlerinde şiddetini artırmasıyla birlikte Ankara’dan Kars’a uçuş gerçekleştirecek Anadolu Jet THY 7092 sayılı sefer iptal edildi.

Haber: KARS,(DHA)

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Isparta’da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı



ISPARTA’nın Eğirdir İlçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunda meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Diğer yolcular ise başka bir otobüsle gönderildi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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Muş\'ta ailelerin arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı



MUŞ\'un Hasköy ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Hasköy ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Afşar ve Basum aileleri arasında bugün öğle saatlerinde kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavganın ardından akşam saatlerinde aileler yine karşı karşıya geldi. Bu kez uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, aynı aileden Fetullah (57), Resul (35), Hamdullah, Asiye, Adil ve Cüneyt Afşar ile kavgayı ayırmaya çalışan Ecevit Kızılkan, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fethullah Afşar ve oğlu Resul Afşar hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede ve hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Acil servis

-Güvenlik önlemleri

-Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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