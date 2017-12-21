DHA YURT BÜLTENİ-19

Gaziantep\'te binanın zemin katında patlama (1)

GAZİANTEP\'te 4 katlı bir binanın zemin zatında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbarla bölgeye sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.

Binevler Mahallesi 70\'inci sokaktaki 4 katlı bir binanın zemininde, saat 23.50\'de patlama meydana geldi. Gürültüyle meydana gelen patlamada bazı evlerin camları kırılırken, daire sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik önlemi alırken, korku ve paniğe neden olan patlamanın nedeni ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin incelemesi

- Kırılan camlar

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Ambulans ve itfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI- / GAZİANTEP,(DHA)

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Polisin dikkati kimyasal yüklü tankerin yanmasını önledi



DÜZCE\'de, TEM otoyolu gişelerinden çıkış yapan kimyasal madde yüklü tankerin yıpranan balatalarının yanmak üzere olduğunu fark eden polis, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek olası faciayı önledi.

Olay gece saatlerinde, TEM otoyolu Düzce gişelerinde meydana geldi. Yusuf Tepe idaresindeki 34 TP 1189 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, gişelerden çıkış yaptı. Gişelerin önünde bulunan trafik polisi Tunay Demir, aracın arka lastiklerinde balataların kızardığını fark etti. Polis memuru, tanker sürücüsünü durdurarak yangın söndürme tüpü ile kızaran balatalara müdahale etti. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi su tutarak balataları soğuttu. Polis memurunun dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtulurken, olası bir faciadan da dönüldü.

Olay sonrası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Kayhan Çetin\'e bilgi veren polis memuru Tunay Demir, \"Tankerin arka balatalarının kızardığını görünce yangın tüpleri ile müdahale ettik. Yangın çıkmadan balatalar soğutuldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisin yangın tüpü ile müdahalesi

İtfayeinin müdahalesi

Polis memurunun amirine bilgi vermesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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Suriyeli Ruha: Oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık



GAZİANTEP’in kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle Suriyeli çocukların oluşturduğu koronun verdiği konser öncesi duygusal anlar yaşandı. Konser öncesi konuşmasında Türkiye’ye teşekkür eden 9 yaşındaki Ruha Muhammed’in, \"Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik\" şeklindeki sözleri salondakileri duygulandırdı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin kurslarında müzik eğitimi alan Suriyeli sığınmacılardan oluşan ve yaşları 8 ile 14 arasında değişen 27 kişilik Suriyeli Çocuklar Korosu, Onat Kutlar Kültür ve Konferans salonunda sahneye çıktı. Türkçe ve Arapça şarkılar ile ilahiler seslendiren grup, izleyicilerden büyük alkış topladı. Konser öncesinde sahneye çıkarak Türkiye’ye teşekkür eden Ruha Muhammed isimli kız çocuğu yaptığı konuşmayla salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye\'nin yaptığı iyilikleri unutamayacaklarını ifade eden Ruha, gözyaşları içinde şunları söyledi:

\'OYUN OYNAMAYA GELMEDİK, ÖLÜMDEN KAÇTIK\'

\"Bazen bize diyorlar ki \'Niye buraya geldiniz?\' Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik. Burada eğitilip ileride öğretmen, doktor, mühendis olacağız ve ülkemizi inşa edeceğiz. İnşallah sonrasında siz ağabey ve ablalarımızı kendi topraklarımızda misafir edeceğiz. Sizlerin yaptığını unutamayız. Allah hepinizden ve Recep Tayyip Erdoğan\'dan razı olsun. Bize yardım getiren Türk ağabeylerimizden Allah razı olsun, topraklarımızı düşmanlardan temizlerken şehit olan asker ağabeylerimize de Allah\'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.\"

Küçük kızın ağladığını gören Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci ise, Ruha’ya sarılarak teselli etti. Yaklaşık 2 saat süren konser büyük alkış topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konser salonu

- Konseri dinlemeye gelenler

- Vurmalı çalgılar korosunun konseri

- Suriyeli çocuklar korosunun sahneye çıkması

- Ruha Muhammed\'in konuşması

- Konser

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı



MALATYA\'da Zehra Seçer\'in parmağına taktıktan sonra çıkaramadığı çelik yüzük, itfaiyeciler tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Bir arkadaşının yüzüğünü beğenerek denemek için parmağına takan Zehra Seçer, çabalamasına rağmen yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan ve parmağı şişen Seçer, başarısız olunca arkadaşı ile birlikte itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiyeciler yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak önlem aldı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Zehra Seçer\'in parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 10 dakika süren işlemin ardından Seçer\'in parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı. Zehra Seçer\'in teşekkür ettiği itfaiyeciler ise kestikleri yüzüğü hatıra olarak saklamasını belirtirken, \"Bir daha çelik yüzük takma\" uyarısında bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin çalışmaları

- Yüzüğü keserken detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Mermer yüklü TIR\'a arkadan çarpan otomobilde 4 yaralı



ISPARTA’da mermer yüklü TIR\'a arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Isparta– Eğirdir karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Eğirdir’den Isparta’ya seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 32 DY 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Atasay yönetimindeki 15 RA 785 plaka ve 15 PB 493 dorse plakalı mermer yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Resul Varol, Abdullah Cambaz, Muhammet Şen ve Osman Elvan yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İtfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Yaralılar daha sonra Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

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