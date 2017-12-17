DHA YURT BÜLTENİ-19

Otomobilinin üzerine çıkıp uzun namlulu silahla ateş açtı



İZMİR\'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkan sürücü, tehditler savurup, elindeki uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Seferihar ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde bir sürücü, yolun ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıktı. Elinde uzun namlulu silah bulunan bürücü, diğer sürücüler ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında, \"Burada uyuşturucu satana etek giydiririm, burada gezdiririm. O çocuk uyuşturucu ticareti yapmadı. Burada uyuşturucu ticareti yapanları yakaladılar. Karakoldan saldılar. Böyle memleket mi olur, böyle adalet mi olur? Ben Türkiye şampiyonasını bu Seferihisar\'a getirdim, 3 gün kala uyuşturucu satıcılığından cezaevine girdim. İspatlayın. O çocuk neden yatıyor\" diye bağırdı. Ardından havaya 4 el ateş eden sürücü, otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı.

Çevre sakinlerinden biri, cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonu ile çekilen görüntü

Haber: İZMİR, (DHA)

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Otomobilinin üzerine çıkıp uzun namlulu silahla ateş açtı (2)

GÖZALTINA ALINDI

İzmir\'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkarak uzun namlulu silahla havaya ateş açan ve etrafa tehtidler savuran C.M. (27) polis tarafından gözaltına alındı.

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)

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Yangın sonrası sır olan aileyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı



KASTAMONU\'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangının ardından sırra kadem basan 4 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 3\'e yükseldi.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Evlerden birinde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin ve gelini Şengül\'e ulaşılamazken, 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu belirtilen kemikler bulundu. Güvenlik güçlerinin tüm arama çalışmalarına karşın kayıp aileye ulaşılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen 13 Aralık\'ta, Çataloğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, aynı köyde oturan Erhan K. ve kardeşi Ersan K.’nın ağılında buldu. Yangının çıktığı gün şüphelilere ait kamyonun da olay yerinde görülmesi üzerine gözaltına alınan 2 kardeş, bir gün sonra tutuklandı.

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında bugün de merkeze bağlı Hatipoğlu köyünde oturan Erkan K.\'nın kayınpederi Ali Ş.\'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali. Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakınları, kayıp olan 4 kişinin ölü ya da sağ bulunmasını isterken, jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu



GAZİANTEP\'teki bir parkta valize buzla birlikte konulmuş 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda kesikler ve yüzünde ise kızarıklık olduğu tespit edildi.

Kemal Köker Caddesi’ndeki 100’üncü Yıl Parkı\'nda bugün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı 2 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler, yüz kısmında ise kızarıklık olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesedin konulduğu valiz

- Polislerin incelemeleri

- Ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)