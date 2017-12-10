DHA YURT BÜLTENİ-19

Parmağına sıkışan metal halka acil serviste çıkarıldı



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki Ferhat Demirci\'nin parmağına sıkışan metal halka, acil serviste itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Ereğli\'de, Ferhat Demirci evinin yakınında oynarken eline aldığı metal halkayı sol el orta parmağına taktı. Ferhat Demirci, metal halkayı çıkaramayınca eve gitti. Parmağı şişen küçük Ferhat, ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü.

Doktorlar da metal halkayı çıkaramayınca, Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından metal halkayı kesip çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Hastane acil servisi, itfaiye ekiplerinin acil serviste metali kesmek için hazırlık yapması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin testere ile metali kesmesi

-Ferhat Demirci\'nin ağlaması

-Ferhat Demirci\'nin parmağının kurtarılması

-Annenin itfaiye ekiplerine \'Bir daha demirlerle oynamayacak benim oğlum\' diye konuşması

-İtfaiye ekiplerinin çocuğu teselli etmeleri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

=============================================

Suriyeli 12 kişi, tüpten sızan gazdan zehirlendi



ŞANLIURFA’da mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilenen Suriyeli 12 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2’nci Sokak\'ta meydana geldi. Suriyeli Ahmed Hasan ait evde yaşayan 12 kişi, rahatsızlanınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri görülen Suriyeliler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilendikleri belirlenen Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Hastane acil servisi

- Acil önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

======================================

Kandıra\'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Özkan yönetimindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsü Yüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Olay yeri

- Vatandaşların tardım etmesi

- Ambulansın gelmesi

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

===========================================

Sanko Üniversitesi\'nde beyaz önlük töreni

GAZİANTEP SANKO Üniversitesi\'nde 2017-2018 Akademik Yılı Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Sanko Okulları\'nda düzenlenen törene; Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, üniversiteyi para kazanmak için değil, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurduklarını belirterek, öğrencilerine gelecek hayatlarında başarılar diledi. Konukoğlu, kendi meslekleri ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tıp alanında üniversite kurduklarını ve kendilerini şehre ve millete karşı sorumlu hissettikleri için bu alana yöneldiklerini anlattı.

Konukoğlu, şöyle konuştu: \"Bizim ana gayemiz hastanelerimizde, okullarımızda geleceğe güzel insanlar yetiştirmek. Bz her zaman şunu söyledik; bu bizim sosyal sorumluluğumuz. Biz bu üniversiteyi para kazanmak için kurmadık. Biz nasıl para kazanırız diye değil nasıl bir şeyler öğretiriz diye çabalıyoruz. Hastane sayesinde aldığım dualar kazandığımız paraların çok üstünde. Biz Gaziantep\'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin sağlığını bir üst çıtaya çekmeye çalışıyoruz. Sağlık sektörü bizim işimiz değil ama bizim sosyal sorumluluğumuzdur.\"

Konuşmaların ardından öğrenciler beyaz önlük giydi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Abdulkadir Konukoğlu\'nun konuşması

- Önlüklerin giyilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa-KANLI-GAZİANTEP-DHA)

=======================================

Kurtalan\'da 3 kişi sokak ortasında bıçaklandı

SİİRT\'in Kurtalan İlçesi\'nde yolda yürüyen 3 kişi, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçaklı bir grubun saldırısına uğradı. Çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kurtalan İlçesi Fırat Mahallesi\'nde yolda yürüyen A.F., M.A. ve A.A., bir eğitim kurumunun önünden geçtikleri sırada, kimliği öğrenilemeyen başka bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Daha sonra yaralılardan durumu ağır olanlardan biri Batman, diğeri de Siirt\'te sevkedildi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü (VATANDAŞ KAMERASI)

------------------------

- Yerde kanlar içinde yatan kişi

- Acil Servis ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

========================================

Üst geçit isteyen mahalleli çevre yolunu trafiğe kapattı



BURSA\'da mahallelerinden geçen çevre yolunda sürekli kazaların yaşandığını belirtip, bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen yaklaşık 100 kişilik grup, Yakın Doğu Çevre Yolu\'nu trafiğe kapatıp, eylem yaptı.

Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi sakinleri, Yakın Doğu Çevre Yolu\'nda sürekli kazaların olduğunu belirterek, yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup, bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek, üst geçit yapılmasını istedi. Grup, üst geçit yapılmasına ilişkin verilen sözlerin de yerine getirilmediğini öne sürdü.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altınsoy, mahalle sakinleriyle görüştü. Üst geçit yapılacağı sözünü alan mahalleli, yaklaşık bir saat sonra eyleme son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

-Mahalle sakinleri yol kapatma eylemi detayları

-Polisin ikna çabaları

-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altınsoy\'un vatandaşlarla konuşması

-Vatandaşların ikna olması ve yolun açılması

-Trafikten detay

-Çevik Kuvvet\'ten detay

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)