DHA YURT BÜLTENİ-19

Damat ile kayınpederin \'misafir\' kavgasına yakınları da karıştı: 10 yaralı

ŞANLIURFA\'da, adı öğrenilemeyen damat ile evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi arasında çıkan kavgaya, diğer aile bireyleri de katıldı. Kavgada, kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi tartıştı. Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgaya sonlandırdı. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken, polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Kavgaya karışanlar

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yaralıyı ambulansa konulması

- Çevik kuvvet polislerinin mahallede önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü (3)

HEMŞİRE \"EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM\" DEMİŞ

Denizli\'de Servergazi Devlet Hastanesi\'nde yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü öne sürülen 75 yaşındaki Hörü Kesen\'in, oğlu Tuncer Kesen, hastanede yanlış kanı veren hemşirenin odaya girip, fark ettiğinde \"Eyvah yanlış kan verdim\" dediğini söyledi. Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi\'nde yaşayan Hörü Kesen\'in oğlu Tuncer Kesen, annesini dizindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirterek, \"Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce \'Eyvah yanlış kan takmışım\' dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabil etti, ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz\" dedi. Hörü Kesen\'in kızı Tuycan Başkonyalı ise, hastanede annesinin yanlış kan verilmesi sonucu öldüğünü iddia ederek, \"Yanlış kan takılmasaydı annem bugün yürüyecekti. Yanlış kan takarak annemi öldürdüler. Şikayetçiyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Ölen Hörü Kesen\'ın hastanede çekilen resimleri

- Oğlu Tuncer Kesen\'ın konuşması

- Kızı Tuycan Başkonyalı\'nın konuşması

- Haberle ilgili Ramazan Çetin anons

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Sivas\'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Hafik ilçesi, Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Zara ilçesi istikametine giden Ahmet Turan Başeğmez (32) yönetimindeki 58 AJ 790 plakalı hafif ticari araca, arkasından seyir halinde olan Uğur Karakaya (41) yönetimindeki 34 RM 5965 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan öndeki araç karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası araç içinde bulunan Emine, Esra ve Hikmet Başeğmez yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücüler Başeğmez ve Karakaya ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Devrilen aracın kaldırılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Yangından sonra kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor



Kastamonu\'nun Bürme köyünde, evlerinde çıkan yangının ardından ortadan kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin 4 ferdini bulmak için aramalar, çevredeki ormanlık bölgede sürüyor.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde iki evde, geçen hafta çarşamba günü sabaha karşı çıkan yangın, evlerin köyün dışında olması nedeniyle akşam saatlerinde fark edilebildi. Yangında, kimsenin oturmadığı Ahmet Çataloğlu ile 5 kişinin oturduğu Fazlı Çataloğlu\'na ait evler kül oldu. Yanan evin enkazında yapılan aramalarda, torun Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Aileden Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin ve gelini Şengül Çataloğlu ile ilgili ise herhangi bir ize rastlanmadı. Evin enkazında yapılan aramaların sonlandırılmasının ardından, çevredeki ormanlık bölgede arama çalışmaları bugün de devam etti. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, özel eğitimli köpeklerle yaptıkları aramalarda 4 kişiye ait bir iz bulunamadı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, olayla ilgili gözaltının bulunmadığını, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

İzmit\'te, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan dereye uçtu. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza saat 17.45 sıralarında, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Anıl Bayraktar idaresindeki 41 BL 404 plakalı hafif ticari araç sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Kumla Deresi\'ne uçtu. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, az miktarda suyun bulunduğu derede araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Anıl Bayraktar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Aracın görüntüleri

-Yaralının ambulans ile hastaneye getirilişi

Haber :Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Şanlıurfa\'daki Suriyeliler, \'Yol izin belgesi\' olmadan il dışına çıkamayacak



ŞANLIURFA\'da valilik tarafından alınan kararla, \'Yol izin belgeleri\' olmayan Suriyelilerin il dışına çıkmaları yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, geçici olarak koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, terör örgütleriyle ilişkisi bulunanlarının tespitini sağlamak amacıyla karar alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: \"Ulaşım hizmeti veren işletmelerden bilet talep eden Suriyelilere gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir. Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan Suriyeliler, ilimizden başka bir ile seyahat ederken ancak Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce verilen geçerli \'Yol izin belgesi\'ni, ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Bu kurumlar, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden, \'Yol izin belgesi\'ni ibraz etmelerini isteyecekler, belgenin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı, taşımacılık hizmeti vereceklerdir. Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeliler tarafından ibraz edilen belgelerin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek. ’Yol izin belgesi’ olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak\" denildi. Açıklamada ayrıca, karara uymayıp bilet satışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)

