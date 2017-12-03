DHA YURT BÜLTENİ-19

İnternetten aldığı pompalı tüfekle marketi soydu



ANTALYA\'da internetten satın aldığı pompalı tüfekle girdiği markette kadın kasiyeri tehdit ederek kasadaki yaklaşık 700 lirayı gasp eden Kırgızistan uyruklu soyguncu, olay yerinden 2 sokak ötede yakalandı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine giren yüzü maskeli kişi, elindeki pompalı tüfeği kadın kasiyere doğrultup, para istedi. Kasadaki parayı alan soyguncu, kasiyer kadını polise haber vermesi halinde, geri gelip öldüreceğini söyleyerek kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliyi marketin 2 sokak ötesindeki kapalı pazarda yakaladı. Şüphelinin gasp ettiği para ise kullandığı otomobilin torpido gözünde ele geçirildi.

Kazakistanlı olduğu belirlenen ismi açıklanmayan şüpheli, ilk ifadesinde pompalı tüfeği internetten satın aldığını, bulvar üzerindeki bir başka markete daha girmeye çalıştığını, ancak kapıların kilitli olduğunu görünce vazgeçtiğini söyledi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Market şubesinden detaylar

Kasiyer kadından detay

Polisin parmak izi çalışması

Şüphelinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı



İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Başkan İnce, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur, diye düşünüyorum\" dedi.

Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (2)



SALDIRGAN ARAÇLA ARKADAN ÇARPMIŞ

Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'nin silahlı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, kullandığı otomobille, evlerinin önüne gelen Mustaf İnce ile eşi Nilüfer İnce\'nin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirtildi. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce\'ye saldırgan tarafından 3 el ateş edildiği kurşunlardan birinin İnce\'nin bacağına isabet ettiği ifade edildi.

CHP\'Lİ VEKİLLER HASTANEDE ZİYARET ETTİ

CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'yi kaldırıldığı 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. İnce\'nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan vekiller, çıkışta açıklama yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Mustafa İnce\'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, \"Saat 22.00 sıralarında evine doğru giderken, sayın başkanımızın bir silahlı saldırıya uğradığını, 3 el ateş edildiğini, bir tanesinin dizine isabet ettiğini, ancak Allah\'a şükür, yaşamsal bir tehlikesinin olmadığını öğrendik. Hastaneye İzmir İl Emniyet Müdürümüz de geldi. Başkan ile görüştü, ifadesini aldı. Şu anda bizim için sevindirici olan yaşamsal bir problemin olmaması. İlerleyen günlerde, saldırının siyasi, ticari ya da ya da başka bir nedenden dolayı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz\" dedi.

Milletvekili Atilla Sertel ise, \"Kendisiyle görüştüm, çok şükür önemli bir şey yok. Doktorlarıyla da görüştüm kurşun girmiş, çıkmış. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önündeki kalabalık

- Röportajlar

- Doktorun açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (3)



DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Gürkan Ersoy, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İnce\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Prof.Dr. Gürkan Ersoy, şöyle konuştu:

\"Belediye başkanımızın hayati bir tehlikesi şu an itibariyle kesinlikle yoktur. Antibiyotik tedavisi, tetanoz aşısı, serum takılması gibi ilk tedavisi yapılmıştır. Filmleri çekilmiştir. İleri tetkik ve tedavi amacıyla şu amda özel kata yatırılmıştır. Ameliyat gerekebilir ama bilemiyorum, onu ortopedist arkadaşlar yapacaklar. Kurşun girip çıkmış. Ameliyat olmasa da belki 1-2 gün burada kendisi dinlenip çıkacaktır.\"

KOCAOĞLU: KİMSEYİ İNCİTMEYEN BİR BAŞKANIMIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Mustafa İnce\'yi hastanede ziyaret etti. Çıkışta, açıklamada bulunan Kocaoğlu, \"Mustafa İnce başkanımız kimseyi incitmeyen herkesin yardımına koşan bir belediye başkanımız. Bu hareketin yapılmasını ne Güzelbahçeliler’in ne İzmirliler’in ne bizlerin kabullenmesi mümkün değil. Acil şifalar diliyorum\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: HENÜZ GÖZALTI YOK

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, şu anda gözaltı olmadığını belirterek, \"Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyor\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR (Güzelbahçe) (DHA)

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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (4)

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa İnce, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlarken, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hasatanedeki yatağından kamuoyuna seslenen İnce, olayın derbi maç sonrası gelişen bir trafik kazası ile birlikte yaşandığını belirtirken \"Gayet iyiyim. Herkese sağlıklar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mustafa İnce\'nin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesaj

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Zonguldak\'ta mobilya fabrikası yandı



ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi\'nde mobilya fabrikasında çıkıp, yanındaki binaya da sıçrayan yangında maddi zarar meydana geldi.

Bakacakkadı Beldesi\'nde Özgür Çapçı\'ya ait mobilya fabrikasında, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. Alevler, fabrikanın yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Bakacakkadı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Fabrika ile yanındaki binanın birinci katı ve çatısında zarara neden olan yangının cıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan fabrika

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Detaylar

-Alevlerin sıçradığı evden görüntüler

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)

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Trabzon\'da havaya ateş açan magandalar için Vali devreye girdi



TRABZON\'da bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yeşiltepe Mahallesi\'ndeki Mustafa Cumhur Parkı civarında araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.

VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, “İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlarö paylaşımında bulundu.

Polis ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonu görüntüsü

- Vali\'nin Twitter paylaşımı

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

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Otomobil, oto galeriye daldı; 2 yaralı



KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı. Kazada, 2 kişi yaralandı, 8 araç hasar gördü.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Burak Artuç yönetimindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yol kenarındaki 2 otomobile çarptı. Ardından otomobil galerisine dalan otomobil, buradaki 5 araca çarparak durabildi.

Biri kazaya neden olan, 8 otomobilin hasar gördüğü kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Artuç çifti tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasar gören araçlardan görüntü

- İtfaiye ekiperinden görüntü

- Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / DERİNCE (Kocaeli), (DHA)

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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşıp, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Mertcan Deve yönetimindeki 54 B 4977 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan araç, karşı yönden gelen Murat Çevik yönetimindeki 34 JJP 96 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mertcan Deve, İlayda Deve ile aynı araçta bulunan Nur Eraslan ve Tuba Dumlu, otomobil sürücüsü Murat Çevik ve Fehmiye Çevik yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri taraftından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık bir saat sonra yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)



