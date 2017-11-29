DHA YURT BÜLTENİ-19

Hizan\'da terör örgütü PKK\'ya ait 3 sığınak bulundu



BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3’ü dolu, 34 büyük tüp, 31 küçük tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, akımölçer, kablo, sırt çantası, elbise, ayakkabı ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Koçyiğit köyünde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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PYD bölgesinden, nöbet kulübesine ateş: 1 asker yaralı

SURİYE\'nin Halep Kentine bağlı terör örgütü PYD\'nin kontrolündeki Afrin İlçesi\'nde Kilis\'teki nöbet kulübesine açılan ateşle 1 asker yaralandı. Ateşin açıldığı bölge topçu birlikleri tarafından misliyle hedef alındı.

Halep\'in Afrin İlçesi\'ndeki terör örgütü PYD\'nin kontrolündeki bölgeden, akşam saatlerinde 3\'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübesine ateş açıldı Açılan ateşle 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Saldırıya anında misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, ateş açılan bölgeyi yoğun top ateşiyle hedef aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Ambulansın gelişi

- Askeri araçlar

- Hastaneye gelen rütbeli askerler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 236 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP,(DHA)

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Bandırma’da sağanak yağmur, caddeleri göle çevirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma\'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun caba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde trafik durma noktasına geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokak Lambasında Yağış,

-Caddelerden Akan Yağmur Suları,

-Patlayan Rögarlar,

-Araç Trafiğini Rögarlar Etkiliyor,

-İki İşyeri Çalışanı Yağmur Sularını Engellemeye Çalışıyor,

-Detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SÜRE:1dk 40 snBOYUT:108 mb

Haber: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)