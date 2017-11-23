DHA YURT BÜLTENİ-19

PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı 50 kiloluk EYP, imha edildi

TUNCELİ\'nün Pülümür İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin karayoluna tuzakladığı, 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Tunceli-Pülümür karayolunun Uzuntarla Köyü mevkiinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında amonyum nitratla hazırlanmış 50 kiloluk uzaktan kumandalı patlayıcıyı, patlatarak imha etti. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Patlayıcının imha edilmesi anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)

=============================================

Asansör boşluğuna düşen bekçi, yaralandı

ADANA\'da bir okul inşaatında bekçilik yapan 65 yaşındaki Ramazan Bağlam, ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'ndeki bir okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın bekçiliğini yapan Ramazan Bağlam, inşaatı gezdiği sırada karanlıkta 2\'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Yardım çığlıklarını duyarak inşaata gelenler, Bağlam\'ı asansör boşluğunda görünce, itfaiye ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucu Bağlam\'ı düştüğü yerden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bağlam\'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerindeki sağlık görevlileri ve itfaiye erleri

- İtfaiye erlerinin Ramazan Bağlam\'ı düştüğü yerden çıkartması

- İtfaiye erlerinin Bağlam\'ı ambulansa taşıması

- Bağlam\'ın ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'08\" Boyut: 130 MB

Haber - Kamera: ADANA, (DHA)



===============================================

Bitlis\'te buz pistine dönen yol, sürücülere zor anlar yaşattı



BİTLİS’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bırakınca yollarda buzlanma meydana geldi. Birçok maddi hasarlı kazanın meydana geldiği Bitlis-Tatvan Karoyolunda TIR ve kamyonların kayması sonucuda yol uzun süre trafiğe kapandı.

Dün yağmurun etkili olduğu Bitlis\'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 5 satmetreyi bulduğu Bitlis kent merkezinde akşam saatlerinde ise soğuk hava etkili olunca Bitlis-Tatvan Karayolu\'nda buzlanma meydana geldi. Yola hazırlıksız çıkan sürücüler, zor anlar yaşarken, maddi hasarlı kazalar da kaçınılmaz oldu. Özellikle ağır tonajlı kamyonların ve TIR\'ların kayması sonucu karayolu trafiğe kapandı. Trafik polislerinin yaklaşık 2 saat süren uğraşı sonucu karayolu tekrar ulaşıma açılabildi. Bu arada, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, aralıklarla kar yağışının da beklendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Trafiğe kapanan yol

-Kaza yapan araçlar

-Trafik ekiplerini çalışması

-Yolda bekleyen vatandaşlar

-Yoldan detaylar

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

