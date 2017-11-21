DHA YURT BÜLTENİ-19

Kulp\'ta 4 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi



DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi\'ne bağlı 4 köy ve mezrada 17 Kasım günü saat 05.00\'de uygulanan sokağ çıkma yasağı, bugün saat 05.00\'den itibaren kaldırıldı.

Kulp İlçesi\'ne bağlı Alaca Köyü ve bağlı 3 mezrada bugün sona eren sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Kulp İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Alaca Köyüne bağlı Meydan Mezrası, Billurderesi Mezrası ve Şenyayla Mezrası) 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 05.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz\" denildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)



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Suriyeli mülteci grup, pala ve sopalarla dehşet saçtı



ADAPAZARI\'nda yaklaşık 20 kişiden oluşan Suriyeli mülteci grup, elerinde pala, bıçak ve sopalarla bir başka mülteci gruba saldırıya gittikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak\'ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana geldi. İki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti. Binayı taşlayan öfkeli grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu. Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ellerinde palalarla sokak ortasında dehşet saçan saldırgan grup, bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde ellerinde pala, bıçak ve sopa bulunan grubun kavga ettikleri kişilerin evlerine taş attıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera kaydında gurubun gelişi

-Ellerinde pala, bıçak ve sopalar

-Tehditler savurmaları

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Iraklı işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu



ZONGULDAK’ta, 3 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Iraklı Sabaah Hammad’ın cesedi, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan PTT Zonguldak Başmüdürlüğü binasının inşaatında çalışan Sabaah Hammad, 3 gün önce ortadan kayboldu. Eşi ve 6 çocuyla birlikte 2 yıl önce Irak\'tan geldiği öğrenilen Hammad\'ın ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Hammad\'ın cesedi, bugün akşam saatlerinde iş arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılan Hammad\'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hammad\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-PTT binası inşaatı

-İnşaatın içinden detaylar

-Cesedin ambulansa taşınması

-Bekleyen kalabalık

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Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)



