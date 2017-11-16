DHA YURT BÜLTENİ-19

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, afet yaşanan Simi Adası\'na gitti

MUĞLA\'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, beraberindeki heyetle birlikte, şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden afet yaşanan Yunanistan\'ın Simi Adası\'na (Sömbeki) gitti. Başkan Acar, Simi Belediye Başkanı Eleftherios Papakadoukas ve ada halkıyla görüşerek yerinde inceleme yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Belediye Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, Muğla Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Erden\'den oluşan heyet, şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden afet yaşayan Yunanistan\'ın Simi Adası\'na ziyaret gerçekleştirdi. Marmaris heyeti, Simi Adası Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas ve Türk dostu Yannis Arapakis tarafından karşılandı. Marmaris heyeti, adayı dolaşarak inceleme yaptı. Başkan Acar, yöre halkıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür eden Simi Adası Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas, \"İyi günlerde burayı herkes ziyaret eder. Bu felaket gününde bir dostu görmek çok anlamlı. Komşu Marmaris\'ten hem de yılların dostu ve deneyimli bir belediye başkanını görmek acımızı dindiriyor. Böyle bir yağış karşısında yapacak çok bir şey yoktu. Tayfun, yağmur ve golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı 3 saat içinde tüm şehri su altında bıraktı. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Umarız bir daha olmaz\" dedi.

Belediye Başkanı Acar ise, \"Güney Ege bölgesinde son yıllarda gitgide artan yoğun yağış rejimi belli ki daha da zor günleri hem Türkiye hem de Yunanistan kıyılarına getirecek. Biz yaptığımız altyapı çalışmalarıyla şu anda daha iyi durumdayız. Ancak, yarın ne kadar yağış düşeceğini, hortumları bilemeyiz. Bu nedenle böyle felaket anlarında geçmiş olsun demek, deneyimlerimizi paylaşmak, bir yandan da diğer yerel yönetimlerin ne gibi önlemler aldığını görmek için 2 saatliğine dost ve komşu Simi\'ye geldik. Biz bu sorunu çözmelerine bilgi ve deneyimlerimizle ne zaman isterlerse destek olmaya hazırız\" dedi.

Heyet, Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan genel askeri birliğin temizlik çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Marmaris\'e geri döndü.

Adada ise yağmur ve fırtına nedeniyle kıyı kesimdeki araçlar ve dükkan önlerindeki eşyaların denize döküldüğü görüldü. Dağların yamacından gelen toprak nedeniyle şehrin yolları da çamurla kaplandığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Simi Adası\'nda yaşanan doğal felaket sonrası görüntü

- Simi Adası Belediye Başkanı açıklamaları (Yunanca)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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THY\'nin Isparta uçağı yoğun sis nedeniyle antalya\'ya indi



TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Isparta seferini yapan tarifeli uçağı, yoğun sis nedeniyle Süleyman Demirel Havalimanı\'na iniş yapamadı. Pisti 2 kez pas geçen uçak, Antalya Havalimanı\'na indi. İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan saat 13.05\'te havalanan THY\'ye ait uçak, saat 14.20\'de Isparta Süleyman Demirel Havalimanı\'na iniş için alçaldı. Ancak, yoğun sis nedeniyle iniş gerçekleşmedi. Havada bir süre dönen uçak, ikinci denemesinde de pisti pas geçti. Bunun üzerine uçak, Antalya\'ya yönlendirildi. Tiyatro sanatçısı Melek Baykal ve ekibinin de bulunduğu uçak, saat 15.30 sıralarında Antalya Havalimanı\'na sorunsuz indi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-

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Yeni aldığı ve tarlasına bıraktığı balya makinesini kullanamadan hırsızlar çaldı

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde çiftçi Mehmet Aksoy\'un kredi çekip 70 bin liraya aldığı ve tarlasına bıraktıgı balya makinesi ile 60 bin lira değerindeki sulama boruları hırsızlar tarafından çalındı. Aksoy, kullanma fırsatı bulamadığı makinesinin çalınmasına tepki gösterererek, çalanların biran önce yakalanmasını istedi.

Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan Mehmet Aksoy, sabah tarlasına geldiğinde kredi çekip 70 bin liraya aldığı balya makinesi ile 60 bin lira değerinde sulama borularının yerinde olmadığını fark etti. Makine ve borularının çalındığını anlayan Aksoy, durumu polise bildirdi. Henüz borcunu ödemediği balya makinesinin çalınmasına tepki gösteren Mehmet Aksoy, \"300 bin lira kredi borcum var. Yeni aldığım makineyle tarladaki işlerimi yapacaktım. Şimdi borçlarımı nasıl ödeyeceğim. Polisin hırsızları biran önce bulmasını istiyorum\" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Tarladan görüntü

-Aksoy ile yapılan röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA ))

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Fabrika müdürüne \'havalı tüfekle güvercin vurma\' soruşturması



TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde, özel bir firmaya ait cam fabrikasında işletme müdürlüğü yapan Şaban K. hakkında, havalı tüfekle tesislere gelen güvercinleri vurduğu gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.

Ergene\'nin Misinli Mahallesi\'nde bulunan özel bir firmaya ait cam fabrikasının üretim bölümüne gelen güvercinler, iddiaya göre, tesislerin işletme müdürü Şaban K. tarafından havalı tüfekle vuruldu. Kuşlardan bazıları, telef olurken, bazıları da yaralandı. Şaban K.\'nin fabrika içinde tüfekle gezmesi ve ateş etmesi, bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fabrika işçilerinin veterinere götürdüğü yaralı kuşlar ise tedaviye alındı.

Kuşların havalı tüfekle vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ekipleri, Şaban K. hakkında idari soruşturma başlatıp, fabrikada incelemelerde bulundu. Şaban K., havalı tüfekle kuşları korkutmak amacıyla 1-2 atış yaptığını ileri sürerek, güvercin, baykuş ve kedi öldürmediğini iddia etti. Şaban K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA) -

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