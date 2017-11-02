DHA YURT BÜLTENİ-19

Bursa\'da aranan cinayet zanlısı polisle çatışmada ölü ele geçirildi



BURSA\'da tartıştığı arkadaşını öldürüp, bir hafta sonra da girdiği çatışmada 3 polis memurunu yaralayıp iki kez güvenlik güçlerinin elinden kaçan 23 yaşındaki Burak Örekli, bu akşam yine polisle girdiği çatışmada öle ele geçirildi. 30 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı da bulunan Örekli ile birlikte çatışmaya giren 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bursa\'da işlediği suçlar nedeniylye yaklaşık 7 aydır aranan suç makinesi Burak Örekli, 15 Eylül\'de Merkez Yıldırım İlçesi’nde tartıştığı arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker’i tabancayla vurarak öldürdü.

JANDARMA VE POLİSLE ÇATIŞTI, 3 POLİS YARALANDI

Bursa polisinin her yerde aradığı Burak Örekli, cinayetten bir hafta sonra 2 arkadaşıyla otomobille giderken yine Merkez Yıldırım İlçesinin Samanlı Mahallesi\'nde jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Kısa süre sonra bu kez kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis ile çatışmaya girdi. Örekli ve arkadaşları çatışmada pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı. Örekli Ormanlık alana kaçarak izini kaybettirirken, yanındaki 2 arkadaşı ise yakalandı.

SAKLANDIĞI EVİN SAHİBİNİN PARASINI GASP ETTİ

Bu olaydan sonra polisin tüm aramalarına rağmen bulamadığı Örekli, 24 Ekim\'de bir kez daha işlediği suç ile ortaya çıktı. Burak Örekli ve 2 arkadaşı, bir arkadaşları vasıtasıyla buldukları Demirtaş Mahallesi\'ndeki saklandıkları evin sahibini tehdit edip bir miktar parasını gasp etti. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, silahlı 3 kişinin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Bölgeye sevk edilen 50 polis memurunun aramalarına rağmen Örekli ve arkadaşları bulunamadı.

ARKADAŞLARIYLA MİNİBÜS ÇALDI, POLİSLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri bugün saat 23.00 sıralarında Gürsu İlçesi\'nde bir minibüs hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. Bölgede inceleme yapan polisler, çalıntı minibüsü fark edip izlemeye başladı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu belirlenen minibüstekiler, polisin takip ettiği farkedince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında minibüsün çarptığı iki ayrı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, çalıntı münübüste bulunanlar aracı boş bir arazide durdurdu. Burada teslim olmaları yönündeki çağrılara minibüsten ateşle karşılık verildi. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından 1 şüpheli yaralanırken, 2 kişi yakalandı, 2 kişi ise kaçtı. Yapılan incelemede göğsünden ve sırtından vurulan kişinin, uzun süredir polisin aradığı Burak Örekli olduğu anlaşıldı. Çatışmada ağır yaralanan suç makinesi Örekli, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burak Örekli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin çarptığı araçlardan görüntü

- Yaralıların taşınması

- Polisin olay yeri incelemesi

- Çatışma sonrası zanlıların yakalanması

- Yaralı zanlının yerde yatması

- Genel ve detay

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Uluslararası Antalya Piyano Festivali İspanyol rüzgarıyla başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol müziğin efsane ismi Manolo Carrasco konseriyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu\'ndaki festivalin ilk konserini İspanyol piyanist Manolo Carrasco verdi. Carrasco\'nun piyano başındaki resitaline, 7 müzisyen enstrümanlarıyla eşlik etti. Flamenko dansının da renk kattığı gecede, müzikseverler hoş dakikalar yaşadı. Sanat yönetmenliğini Gürer Aykal\'ın yaptığı festival 2 Aralık\'a kadar devam edecek. 10 büyük konserle klasik, müzik, caz, Flamenko ile Antalya, tam anlamıyla müzik şehri olacak. Dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy\'un yanı sıra Stephane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher ve Süher Pekinel Antalya\'dan notalarla dünyaya seslenecek. Festival kapsamında 10 Kasım\'da, Atatürk\'ün Avrupa\'ya eğitime gönderdiği Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin\'in eserlerinden oluşan programı yer alacak.

\'ANTALYA MÜZİĞİN BAŞŞEHRİ OLACAK\'

Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya\'nın kasım ayında müzik baharı yaşayacağını söyledi. Antalya\'yı müziğin başşehri yapmak için ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türel, \"Türkiye\'nin en büyük zenginliklerinden birinin müzik olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük müzik topraklarından biri Anadolu\'dur. Bizim müziğimiz üç kıtanın müzik zenginliğini taşıyor. Türk mutfağı nasıl hak ettiği yerde değilse, Türk müziği de olması gerektiği yerde değildir. Müzik ilahi güzelliğin sesidir, insanlara sevgiyi öğretir. Antalya müzik alanında da daha büyük görevler üstlenmektedir. Bir hedefimiz de Antalya\'ya güzel bir müzik sarayı kazandırmaktır. Piyano festivalimiz bu konuda bize ilham olmuştur\" dedi.

PİYANO FESTİVALİ\'NDE MENDERES TÜREL SÜRPRİZİ

AKM Aspendos Salonu\'ndaki festivalin ilk konserini veren İspanyol piyanist Manolo Carrasco, ayakta alkışlandı. İzleyenlerin yoğun tezahüratı üzerine İspanyol sanatçı yeniden sahneye geldi. İzleyicileri selamlayan Manolo Carrasco, \"Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel piyano çalıyormuş. Eğer bizi kırmazsa kendisini sahneye davet ediyorum\" dedi. Bunun üzerine sanatseverlerin alkışları arasında sahneye çıkan Türel, Manolo Carrasco ile aynı piyanoda \'Memleketim\' şarkısını çaldı. İspanyol sanatçıların da vokal yaptığı ikilinin performansı uzun süre alkışlandı. Başkan Türel, \"10 dakikalık bir provayla size böyle küçük bir sürpriz yaptık\" dedi. Menderes Türel daha sonra Manolo Carrasco ve diğer sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Başkan Menderes Türel\'den detay

- Dantan görüntü

- Manolo Carrasco\'nun konserinden

-Manolo Carrasco ile Menderes Türel\'in piyano çalması

-Menderes Türel\'in açıklamaları

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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FETÖ davasında 40 eski polise tutuklama kararı



ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında üst düzey rütbelilerin de bulunduğu 145 eski polisin yargılandığı davada, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz 40 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Böylelikle davada tutuklu sayısı 107\'ye yükseldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyet ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 145 eski polis memuru hakkında ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak’ suçundan 15’er yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Adana 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü celsesinde, duruşma savcısı, ByLock kullandığı tespit edilen 54 eski emniyet mensubunun tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk durumunun devamına, tutuksuz sanıklardan 40\'ın ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi. Bu tutuklamalarla birlikte davadaki tutuklu eski emniyet mensubu sayısı 107\'ye ulaştı. 14 sanık hakkındaki tutuklama talebi ise duruşma arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri yönünde dilekçe vermeleri ve sağlık sorunları nedeniyle reddedildi.

Haber: ADANA, (DHA)

