DHA YURT BÜLTENİ-19

Kumluca’da sağanak ve fırtına seralara zarar verdi



ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte fırtına seralara zarar verirken, bir kafenin çatısına yıldırım isabet etti.

Kumluca’da öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde hızını arttırdı. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına nedeniyle Mavikent Mahallesi’nde seralar zarar gördü. Şiddetli sağanak bölgede su taşkınlarına neden oldu, Kumluca Belediyesi Fen İşleri ekipleri yağmur sularının tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.

Narenciye Mahallesi’nde ise Ali Fuat İşitemiz’e ait bir kafeye yıldırım isabet etti. Birkaç dakika önce müşterilerin yıldırım düşen alanı terk ettiğini söyleyen Ali Fuat İşitemiz, “Aşırı yağmur vardı. Müşteriler oyun oynuyordu. Oyunun ardından kafenin iç bölümüne geçmişlerdi. Birden gürültüyle yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Kafenin çatısına zarar verdi ve bazı yerleri deldi. Masayı ikiye böldü. Çok korktukö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağmur ve şimşek çakması esnasından görüntü

- Yıkılan seralardan görüntü

- Sera sahiplerinin incelemesi

- Sera sahipleriyle röportaj

- Yıldırım düşen kafenin sahibiyle röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayıp, öldürdü



ELAZIĞ\'da bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç, tartıştığı arkadaşı D.R. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’taki bir lokantada meydana geldi. Lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç ile arkadaşı D.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.R., cebinden çıkardığı bıçağı, Erkan Akkoç\'un kalbine sapladı. Ağır yaralanan Akkoç, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Erkan Akkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akkoç\'un cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kaçan D.R.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Yerdeki kan lekeleri

- Akkoç\'un olay yerinde kalan bir çift ayakkabısı

- Olay yeri inceleme ekibinin çektiği güvenlik şeridi

- Hastane acil servisi önü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

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Köyceğiz\'de sağanak yağış sele yol açtı



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Fethiye-Muğla Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Uzun süredir devam eden sağanak yağış, Bağcılar, Balıklar ve Toparlar mahallelerinde sele neden oldu. Köyceğiz Belediyesi ve Karayolları ekipleri 12 iş makinesi ve 40 personelle çalışma başlattı. Çift şeritli yolda trafik kontrollü olarak verildi. Jandarma ve polis ekipleri de olası kazalara karşı güvenlik önlemini arttırdı.

Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, \"Fethiye-Muğla Karayolu Balıklar Mevkii\'ndeki aşırı yağışta oluşan sel sebebiyle yolun tek şeridi tamamen kapandı. Ulaşım diğer şeritten veriliyor. Ekskavatör ve kepçeler yolu ulaşıma açmak için gayret gösteriyor. İnşallah sağanak devam etmez ve trafik normal seyrinde devem eder. Şu an için mal ya da can kaybı söz konusu değil\" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ise, \"Dün geceden başlayan yağmur bugün öğleden sonra şiddetini arttırdı. Balcılar Mahallesi Balıklı Mevkii\'nde aşırı yağış nedeniyle karayolunda su birikmesi oldu. Ekiplerimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor. Trafik güvenliğini aksatmamak adına trafiği tek şeritten veriyoruz. Kısa sürede diğer şeritleri de trafiğe açacağız. Herhangi bir mal ya da can kaybı yok\" dedi.

Toparlar Kazancı Mevkii\'nde dağdan yola düşen kayalar nedeniyle bazı araç ve otomobillerde hasar oluşurken, sel nedeniyle araç trafiği bir süre durduruldu. Fethiye-Muğla istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Temizlime çalışmaları sonrasında trafik tek şeritten sağlandı.

Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik ise Meteoroloji\'nin uyardığı sbeklenen yağmurların geldiğini belirterek, \"Biz belediye olarak gerekli tedbirleri aldık, vatandaşlarımız müsterih olsun. Allah beterinden korusun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolun kapalı anından görüntü

- Afetten görüntü

- Yolun temizlenmesinden görüntü

- Kaymakam ve Belediye Başkanlarıyla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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Hasta yakını görevliyi bıçakladı



ADANA\'da annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen Kadir S. kendisine sıra gelmediği gerekçesiyle tartıştığı hasta kayıt görevlisi Ferhat K.\'yi bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan Adana Şehir Hastanesi\'nde meydana geldi. Kadir S. rahatsızlanan annesini acil servise getirip sıra numarası aldı. Bir süre sonra Kadir S. kendisine sıra gelmeyince hasta kayıt görevlisi Ferhat K.\'nin üstüne yürüdü. Çıkan tartışmada Kadir S. cebinden çıkardığı bıçakla Ferhat K.\'yı iki yerinden yaraladı. Hastane güvenlik görevlisi ve polisin müdahalesiyle Kadir S. etkisiz hale getirilirken, Ferhat K. aynı hastanede tedaviye alındı. Kadir S.\'nin polis merkezine götürülmesi sırasında annesi baygınlık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kavga görüntüsü**cep telefonu

- Şüphelinin annesinin bayılması

- Hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)