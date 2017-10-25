DHA YURT BÜLTENİ-19

Giresun’da Eren Bülbül\'ü şehit eden PKK\'lı terörist yakalandı (3)



PKK\'LI TERÖRİSTİN YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Giresun\'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa \'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?\' dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma\'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı. PKK\'lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK\'lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Haber: GİRESUN,(DHA)

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TBMM İnsan Hakları İzleme Komisyonu Aliağa\'da incelemelerde bulundu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, insan kaçakçılığı olaylarıyla ilgili bilgi almak üzere Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nı ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri; Ak Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda insan kaçakçılığı olaylarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ak Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu, \"Bugün dünyanın en büyük mezarlığı Akdeniz olmuştur. Son 5 yılda Akdeniz\'de ölen sığınmacı sayısı 45 bindir. Hakikaten çok fazla bir dram var. Bu insanlar ölmesin diye bizim başta sahil güvenliğimiz olmak üzere mücadele ediyor, geçişleri durdurmaya çalışıyor. Aylan bebek olayıyla birlikte dünyada vicdani bir hareketlenme oldu ama, ondan sonra bu süreç durdu. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz durmuyor. Hem ölmemeleri için, hem de onların insani ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor\" dedi. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise komisyon olarak insanın korunmasını esas aldıklarını söyledi. İnsan haklarını savunarak yalnızca Türkiye\'deki değil, dünyadaki bütün insanların yaşama hakkının yükseltilmesi için çabaladıklarını söyleyen Sarıhan, \"Ama ne kadar özenli olursa olsun, insan yaşamının bir demir çerçeve içine sıkıştırılmış olması hepimizin içini acıtan bir durum. Bu acının durması için ne yapabiliriz? Parlemento olarak bu acıların son bulması için ne gibi bir katkımız olur, bu konudaki tespitlerimizi bu çalışma sonrası ifade edeceğiz\" diye konuştu. MHP Osmaniye Milletvekili Ersoy da farklı siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan heyetin ortak vicdan ve ortak duygu ile önemli işlere imza attığını vurgulayarak, \"Seyahatimizde bir kez daha gördük ki Türk beklenendir. Türk\'ün neden beklenen olduğunu denizin, deryanın ortasında çığlık atan çocukları kurtarmaya giden güvenlik güçlerimizi görünce bir kez daha anlıyoruz. Kimi kendi sınırına güvenlik bariyeri koyar ve mültecilerin ülkelerine girmesine karşı önlem alır, ama Türkler sınırından çıkıp gidenleri ölmesinler diye canlarını kurtarmak için seferber oluyor. O sebeple insanca bir yaşam için insanlığın Türk\'ün vicdanına çok ihtiyacı var. Türk devletinin güçlü olmasının, birlik içinde olmasının önemini böyle gezilerde daha iyi görüyorum\" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vekillerin açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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Yol kenarında su satan Suriyeliye otomobil çarptı

Adana\'da yol kenarında su satan ismi henüz belirlenemeyen Suriyeli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi, Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muzaffer A. yönetimindeki 01 PY 730 plakalı otomobil, yol kenarında su satan 50 yaşlarında Suriyeliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Suriyeli su satıcısı ağır yaralanırken, olay yerine sağlık, Can-Kur ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can-Kur ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muzaffer A. gözaltına alınırken Suriyeli kişi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Yaralanan Suriyeli

-Yaralının ambulansa alınması

Süre: 1\'28\",Boyut: 90 MB

Haber: Salih ÜÇTEPE - Kamera: ADANA, (DHA)

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Kocaeli\'de gecekondu yandı

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 21.30 sıralarında, Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi Yaman Sokak\'ta bahçe içerisindeki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre binalarda oturanların ifadesine göre gecekondu da bazı kişilerin yaşadığı, alevlerin yükselmesiyle birlikte evi terk ettikleri belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan binadan görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Haber :Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

