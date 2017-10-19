DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Albayrak, şehit Uzman Çavuş\'un ailesini ziyaret etti (3) YENİDEN



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak\'ın Zap bölgesinde PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan ve cenazesi dün toprağa verilen Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın Eskişehir\'deki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Helikopterle Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen Bakan Beraat Albayrak ilk olarak, dün toprağa verilen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın Ihlamurkent Mahallesi Ordu Sokak\'taki babaevine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, şehidin babası Arif, annesi Esma ve kardeşi Semih Arıkan\'a başsağlığı diledi. Berat Albayrak, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Albayrak, Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret ettikten sonra helikopterle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesi\'ndeki Kırka Boraks Tesisleri\'ne giderek burada incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alıp tesisleri gezen Albayrak, incelemenin ardından helikopterle Ankara\'ya hareket etti.

Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)

==========================================

Ayakkabı atölyesinde yangın: 4 yaralı

ADANA\'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangında 3\'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bugün saat 20.15 sıralarında yangın çıktı. Atölyedeki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Yangın sırasında vücutlarında yanıklar oluşan Ömer Çekiç (45), Mehmet Çekiç (16), Ülkücan Çekiç (12) ile Ziyaddin Sartak (27), çevre esnaf tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevke edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ambulanslarla Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Çekiç, Mehmet Çekiç ve Ziyaddin Sartak\'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yanan ayakkabı ataölyesinden dış plan

-Temizlik görevlilerinin çalışması

-Kalabalıktan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-genel ve detay

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

==========================================

TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde, yol kenarında park halindeki TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Muhammet Doruk, öldü.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi\'nde meydana geldi. Yokuş aşağı giden Muhammet Doruk yönetimindeki 67 DD 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR dorsesine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Doruk, yaralandı. Olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan Muhammet Doruk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastaneye akın eden Doruk\'un yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kazadan detay

-Yaralıyı kurtarma çalışması

-Yaralının çıkartılması

-Yakınlarının bağrışmaları

-Ambulansa taşınması

-Kaza yerinden detaylar

Süre: (3.59) Boyut: (127 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

===========================================

Traktöre çarpan motosikletteki 2 genç öldü

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde traktöre arkadan çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Egemen Sertkaya ve arkasında oturan arkadaşı 20 yaşındaki Umut Korkmaz hayatlarını kaybetti.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Destek Kıtları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu\'dan Keşan yönüne giden Egemen Sertkaya yönetimindeki 22 FJ 626 plakalı motosiklet, Destek Kıtaları Kavşağı\'nı geçtiği sırada aynı istikamette seyreden 21 yaşındaki Süleyman Akgül idaresindeki 22 FP 968 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Sertkaya ve arkasında oturan arkadaşı Umut Korkmaz yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Egemen Sertkaya ve Umut Korkmaz\'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Traktör sürücüsü Süleyman Akgül, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosikletteki 2 gencin kask takmadıkları ve koruyucu kıyafet giymedikleri bildirildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölen gençlerin yakınları gözyaşları dökerek, sinir krizi geçirdi. Fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Egemen Sertkaya\'nın kaza yaptığı motosikletle birlikte çekildiği fotoğrafları \' vedaların bittiği yerde umutlar başlar\' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. İlçeye bağlı İzzetiye Mahallesi\'nde yaşayan 2 gencin arkadaşlarıyla buluşmak üzere motosikletle Keşan\'a gittikleri bildirildi. Egemen Sertkaya ve Umut Kormaz\'ın cesetleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yaklaşık 1.5 saat Gelibolu\'dan Keşan yönüne tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan araçların otoparka çekilmesi ve itfaiye ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yeniden normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yerinde feryat eden gençlerin yakınları

-Kaza yapan motosiklet

-Kaza yapan traktör

-Polisin incelemesi

-Çevrede toplananlar

-Cenazelerin kaldırılması

-Detaylar

-Egemen Sertkaya foto

-Umut Korkmaz foto

(SÜRE: 07.54 - BOYUT: 251 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

===========================================

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü



ADANA\'da bir apartmanın 2\'nci katında asansör tamiri yaparken boşluğa düşen 32 yaşındaki Tarık Turut, hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ DG 6 Blok\'ta meydana geldi. Tarık Turut, 9 katlı bir apartmanın 2\'nci katında bozulan asansörü tamir etmeye başladı. Bu sırada asansör aniden hareket etti. Asansör ile duvar arasına sıkışan Turut, boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan Turut\'un öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turut\'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Ambulastan görüntü

-Binadan dış plan görüntüsü

-Polis ve İtfaiye ekiplerinden görüntü

-genel ve detay

Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)