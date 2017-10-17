DHA YURT BÜLTENİ-19

Mersin\'de polis servis aracına bombalı saldırı: 12 polis yaralandı (3)



VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ait personel servis aracının Yenişehir İlçesi Dikenliyol mevkiinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada 12 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Açıklamada polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, patlama ile ilgili çok yönlü araştırmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber: MERSİN, (DHA)

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Şırnak\'ta kömür ocağında göçük: 6 ölü, 2 yaralı (3)



ŞIRNAK VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ARANIYOR

Şırnak Valiliği, 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bir kişinin de kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ruhsatsız kömür madenindeki göçükle ilgili açıklama yaptı.

Göçük altında kalan 1 kişinin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Merkez - Cizre Karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelan neticesinde göçük altında kalan 6 vatandaşımız vefat etmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Göçük altında kalan 1 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir. Söz konusu alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatılmış bir alandır. Ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyeti esnasında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli mercilerce hem iş güvenliği hem de terör örgütü ile bağlantıları yönüyle çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.\"

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Silopi\'de 2 kardeşin ölümüne neden olan panzer sürücüsü polis, tahliye edildi



ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde geçen Mayıs ayında, manevra yaparken bir eve çarpıp 7 yaşındaki Muhammed ile 6 yaşındaki Furkan Yıldırım adlı kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü, tutuklu polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden\'in yargılanmasına başlandı. Polis memuru Yeğit, ehliyetinin olmamasına rağmen farklı yerlerde görevlendirildiğini belirterek, olaydan kendisini görevlendiren emniyet müdür ve yetkilileri sorumlu tuttu. Duruşma sonunda polis memuru Yeğit tahliye edildi.

Silopi İlçesi Karşıyaka Mahallesi\'nde 3 Mayıs 2017 tarihinde, kullandığı panzerle manevra yaparken bir eve çarpıp içeride uyuyan Muhammed ve Furkan Yıldırım adlı kardeşlerin ölümüne neden olan tutuklu polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın ilk duruşması, Cizre 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldi. Duruşma için polis, Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmayı HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, avukatlar ve çocukların ailesi de izledi. Duruşmada savunma yapan tutuklu polis memuru Ömer Yeğit, bir kusurunun bulunmadığını belirterek, \"Kaza olmasını istemezdim. Durduğunda ayağım frene basılı halde idi. Hayatın olağan akışının aksine, aracın freni tutmadı. Tek başıma kullandım. Aracı çalıştırıp, kazayı engellemek için çok çabaladım, ancak engel olamadım. Bilirkişi raporunda ‘Eğitimli personel olsa kaza engellenir’ deniyor, ancak öyle bir durum yok. Elimden gelen tüm müdahaleye rağmen araç fren sistemi devreye girmedi\"dedi.

\'PANZERİ KULLANMAK İÇİN BELGEM YOK\'

Panzer kullanmak için belgesinin olmadığını da dile getiren Yeğit, \"Önce AKP binasında görevliydim. Sonra TOKİ önünde görevlendirildim. MHP binası açılınca panzer aracına yine ben görevlendirildim. Emniyette 3 panzer aracı vardı, ancak belgesi olan 2 polis vardı. 3\'üncü panzere emniyet müdürünün sözlü talimatı ile ben görevlendirildim. Daha önce Doçka eğitimi de almadım, ama kullanmak için görevlendirildim. Kursa yazılmıştım, ama belge almadan kaza meydana geldi. Araçta en az 2 polis olmalıydı, ancak ben tek başıma devriye attım\"diye konuştu.

\'EMNİYET MÜDÜRÜ VE YETKİLİLER SORUMLU\'

Avukatların duruşmada yönelttiği soruları da yanıtlayan polis memuru Ömer Yeğit, \"Belgem olmamasına rağmen çalışmak zorunda bırakıldım. Emniyet müdürü ve yetkililer sorumludur. Kazadan sonra kurslu personel ataması yapıldı, peki neden kazadan önce yapılmadı? Kazada kusurum yok. Hayatımı hiçe saydım. Müdahale etmeye çalıştım. Yapılan haberlerden dolayı psikolojim bozuldu\" dedi.

\'SORUMLU EMRİNİ VERENE AİTTTİR\'

Tutuksuz yargılanan emniyet amiri Murat Maden ise ifadesinde, olaydan 6 gün önce koruma müdürlüğü görevine vekaleten baktığını ifade ederek, \"Benden yetkili kişiler, daha önce panzer kullanacak personel için liste yapmıştı. Ben de yeni geldiğim için çizelgeyi değiştirmedim. Tek başıma 2 müdürlüğe bakıyordum. Panzer görevlisi, kurs olmadan kaymakam oluru ile görevlendirme yapılır. Daha önce de kaymakam görevlendirme yaptı. Emniyet müdürü bunu görevlendirme yapmıştı zaten. Sorumlu emrini verene aittir. Ben Ömer Yeğit\'ten sorumluyum, ancak benden sorumlu Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan sorumludur. Selçuk Erdoğan görevlendirme yaptı, ancak altına ben imza attım. İlçe Emniyet Müdürü tüm şartlarda emir verir. Sözlü emir verdi. Müdür talimatı için yazılı belge isteyemedim. Emri duyan polisler var. Benim yardımcıma bu talimat sözlü verildi. 3 polis şahittir. Herkesin kurslu olup olmadığını öğrenemem. Çok sayıda polis var\" diye kendini savundu. Duruşmada söz alan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, polislerin koruma mantığına ters davrandığını ve olay yeri krokisinin yanlış hazırlandığını belirtirek, \"Aracı tek başına kullanılması başlı başına bir hatadır. Polisin sokakta geri gitmesini gerektirecek bir durum yok. Sanığın muhtemel kasıttan yargılanması gerekiyor. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz\" dedi.

\'DİĞER YETKİLİLERİN DE DOSYAYA DAHİL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ\'

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen de olayın, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma\'dan ziyade kasıtlı öldürme olduğunu öne sürerek, ehliyeti olmayan bir kişinin kaza yaptığında savcıların, \'Taksirle adam öldürmekten\' iddianame hazırladığını belirtirek, \"11 ton olan zırhlı araca 7 ton eklenmenin kim tarafından yapıldığının tespit edilmesini talep ediyoruz. Sanık polisler dışında kalan yetkililerin de dosyaya dahil edilmesini ve tutuksuz yargılanan polisin de tutuklanmasını talep ediyoruz\" diye konuştu. Savunmaların ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, olay yerinde 22 Kasım\'da keşif yapılması ve tutuklu sanık polis memuru Ömer Yeğit’in tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

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Kumluca\'da orman yangını

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde çıkan yangında 2 hektar orman ile yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı.

Kumluca\'ya bağlı Çayiçi Mahallesi\'nde bugün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kızılçam ormanı ve çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. Yangına 2 helikopter ve Kumluca ile Finike belediyelerine ait 2 itfaiye aracı, Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 30 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. 3 evin yanmaktan kurtarıldığı yangında toplam 2 hektar orman ile 58 yaşındaki Ramazan Coşan\'a ait yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Soğutma çalışması yapan yangın söndürme ekipleri

-Arazözlerin çalışması

-Dozer çalışması

-Helikopterin su atması ve zeytinleri yanan vatandaş

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Mehmet Şimşek: İmkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor/EK

\'HÜKÜMETİMİZİN POLİTİKASININ MERKEZİNDE İNSAN VAR\'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan \'Engelsiz Yaşam Merkezi\'nin temel atma törenine katıldı.

Burçyolu üzerindeki alanda düzenlen törende konuşan Şimşek, hükümet politikasının merkezinde insanın yattığını söyledi. Şimşek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: \"Bu proje örnek olacak ülkemize. İnşallah diğer kurumlarımızın, belediyelerimizin önderliğinde bu merkezlerin sayısı Türkiye’de çoğalacak. Çünkü burada kaynaşma olacak, dostluğumuz daha da pekişecek. Engelli kardeşlerimize yaptığımız projeler, ayırdığımız kaynak itibariyle de adaletsizliğin arttığı şu dünyaya örnek olacak. Engelli kardeşlerimiz en son Avrupa şampiyonu oldu. Ampute takımımız bize şunu gösterdi; biz onların önünü açarsak, nasıl başarılı olacaklarını herkese gösterdi. Kaynaklarımızı çatışmaya değil, inşa etmeye harcamalıyız. Coğrafyamızda büyük bir fitne var. Bu sorunlardan en az etkilenmek için, büyük oyunlar sergilenirken, kazanımlarımızın engellenmemesi için gerekeni yapıyoruz. Ama bizim bu süreçte daha fazla birbirimize kilitlenmemiz gerek. Güzel ülkemizin dört bir yanında yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir. Hepimiz biliyoruz ki yakın coğrafyamızdaki sorunların temelinde dışarıdan yapılan müdahaleler yer alıyor. Hep birlikte bu fitneyi bitireceğiz, geleceğimizi daha güçlü şekilde geleceğe aktaracağız.\" Şimşek, daha sonra 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Burada Şahinbey İlçesi\'ndeki muhtarlara seslenen Mehmet Şimşek, vatandaşlara ulaşma konusunda hizmetin temelini muhtarların oluşturduğunu ifade ederek hükümetin muhtarlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Şimşek, buradaki konuşmasının ardından bir süre önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel\'in adının verildiği parkın açılış törenine katıldı. Şimşek park açılışının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Engelsiz Yaşam Merkezi açılışı

- Abdulkadir Yüksel parkı açılışı

- Muhtarlarla toplantı

- Mehmet Şimşek\'in konuşması

- Türk bayrağı hediye edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

293 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Taksiciyi gasp eden zanlılar yakalandı

BURSA’da müşteri olarak bindikleri taksi sürücüsünün boğazına bıçak dayayarak 280 lira parayı gasp eden iki kişi polis ekipleri tarafından 45 ayrı güvenlik kamerası izlenerek evleri tespit edilerek yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu üzerinde saat 03.30 sıralarında 55 yaşındaki C.Ö.’nün ticari taksisine müşteri gibi binen kimliği belirsiz iki kişi Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ne gideceklerini söylediler. Taksi şoförü C.Ö. tarafından istedikleri yere götürülen şahıslar yanlarındaki bıçağı boğazına dayadıkları C.Ö.’nün cebinde bulunan 280 lira parayı gasp ederek yaya olarak olay yerinden kaçtılar. Taksi şoförünün \"Acil Yardım Butonuna\" basması sonucu kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri çevrede yaptıkları aramada gaspçıların izine rastlayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısların taksiye bindikleri bölgede 45 ayrı işyerinin güvenlik kameralarını yaklaşık 10 saat izleyerek şahısların oturdukları evi belirlediler. Taksiye bindikleri yerden 900 metre uzaklıktaki evlerine bugün yapılan operasyonda B.I. (23) ve E.D (19) gözaltına alındılar. Suçlarını inkar eden şahıslar kendilerine izletilen güvenlik kameralarında kayıtları görünce suçlarını itiraf ettiler. İfadeleri alınan B.I. ve E.D. \"Gasp\" suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların Emniyetten çıkışı

SÜRE: 2 dakika 13 saniye BOYUT: 47. 7 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR-BURSA-(DHA)



