DHA YURT BÜLTENİ-19

Sınırda askeri araç sevkiyatı hareketliliği

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kenti karşısındaki Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Diğer illerden yola çıkan askeri araçlar, konvoy eşliğinde İskenderun\'dan geçip, Reyhanlı İlçesi\'ne ulaştı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu\'na gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-yolda ilerleyen askeri araçlar

-genel ve detay

Haber: REYHANLI,(HATAY),(DHA)

=========================================

Abdullah Gül, Şanlıurfa\'da/EK

MÜZEYİ GEZDİ

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa Müzesi ile Mozaik Müzesi\'ni gezdi.

Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Gül,\" İnsanlık tarihine ışık tutan eserlerin böylesine şaheser bir müzede toplanması, gerecekten olağanüstü bir faaliyettir. Burası sadece Şanlıurfa’nın değil, Türkiye’nin değil, bütün insanlığın değerlerinin toplandığı bir yerdir. Burayı gezmekten dolayı çok mutluluk duydum. Son cumhurbaşkanı olduğum sıralarda müze yoktu. Şimdi hepsinin bir kültür alanı olması beni oldukça mutlu etti\" dedi. Geceyi kentte konaklayacak Abdullah Gül için basına kapalı olarak bir otelde sıra gecesi düzenleneceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Müzeyi gezen Abdullah Gül

-Tarihi eserleri yakından inceleyen Gül

-Mozaik müzesini gezen Gül açıklamada bulunması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 475 MB

Haber: Ali LEYLAKKamera:Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

============================================

Diyarbakır\'da 30 öğrenci yemekten zehirlendi

DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde 30 öğrenci, okulda verilen öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ergani İlçesi\'nde Demirli Baran ilkokulu ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerden bazıları, okulda verilen yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen 30 öğrenci, okul yöneticilerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 9\'una ayakta müdahale edildi. Okulda verilen gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne gönderildi. Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

============================================

Üzerine benzin döküp, kendini yaktı/EK



HAYATINI KAYBETTİ

Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Beyköy\'de evinin bahçesindeki ahırda üzerine benzin döküp, kendisini ateşe veren Müzeyyen M., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Müzeyyen M.\'nin cesedi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Haber:EDİRNE,(DHA)

