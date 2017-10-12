DHA YURT BÜLTENİ-19

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Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı (2)   VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi'ne bağlı Güvendağı bölgesi Mir deresi bölgesi'nde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıyla ilgi

12 Ekim 2017 00:57

Çukurca\'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı (2)
 
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi\'ne bağlı Güvendağı bölgesi Mir deresi bölgesi\'nde yol yapım çalışması sırasında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"11.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı güneyi Mir Deresi bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinasına yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel hafif yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

Haber:HAKKARİ,(DHA)

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IKBY Güvenlik Konseyi: Irak ordusu saldırı için hazırlık yapıyor
 
IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Kerkük ve Musul\'a büyük bir saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'nin oğlu Mesrur Barzani\'nin Müsteşarlığı\'nı yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi\'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük\'ün Güney ve Batısı ile Musul\'un kuzeyine saldıracağına dair istihbarat alındığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Kerkük ve Musul\'a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü. Mesajda Irak kuvvetlerinin büyük bir saldırıya hazırlandığına dair tehlikeli mesajlar alındığı ifade edildi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) 

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatısında yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatı katında çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatı katında saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına haber verilmesi üzerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri İl Jandarma Komutanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yangından detaylar
-Polis ve itfaiye araçlardan detaylar
-Akan trafikten detaylar

105 MB /// 03.19\"
HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)


 

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