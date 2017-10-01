DHA YURT BÜLTENİ-19

Afyonkarahisar şehidini uğurladı



AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan, memleketi Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'ne bağlı Kırka Beldesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçakla Afyonkarahisar Askeri Havalimanı’na getirilen şehit uzman çavuş Ramazan Bağlan\'ın cenazesi, konvoy eşliğinde memleketi Sinanpaşa’ya bağlı Kırka Beldesi’ne getirildi. Yüzlerce kişinin karşıladığı evli ve 1 çocuk babası şehit Ramazan Bağlan\'ın cenazesi baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan ile kardeşleri ve diğer yakınları şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra belde meydanındaki cenaze törenine geçildi.

Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, Burcu Köksal, Mehmet Parsak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, askeri ve mülki erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde, Bakan Veysel Eroğlu, baba İsmail Bağlan ile milletvekilleri Ali Özkaya ve Mehmet Parsak da şehidin kardeşleriyle kol kola saf tuttu. Askeri törenin ardından akşam vakti cenaze namazı kılınan şehit Bağlan, belde kabristanında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belde camisi ve minareye asılmış dev Türk Bayrağı

- Şehidin akşam namazının ardından defnedileceği anonsu

- Şehidin belde içerisinde karşılanması

- Baba evi önünde helallik istenmesi

- Aile fertlerinin tabuta sarılmaları

- Şehidin tören alanına getirilmesi

- Protokol ve Şehit ailesinden detaylar

- Cenaze namazı

- Şehidin mezarlığa götürülmesi

- Tören alanına kurulan ışıklandırmalar

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Tecavüz edilerek öldürülen Afgan gencin katili kuzeni çıktı



KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde tecavüz edildikten sonra işkence yapılarak öldürülen Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.\'nın katil zanlısı A.A. yakalandı. Kuzeni Haruni A.\'yı alacağını istediği için öldürdüğü belirlenen A.A. tutuklandı.

Olay, geçen 24 Mart tarihinde Gebze Molla Fenari Mahallesi Çayıraltı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dere yatağında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tecavüze uğradığı, işkence edildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedin Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.\'ya ait olduğunu tespit etti. Ölen gencin kuzeni üzerinde yoğunlaşan ekipler, A.A.\'nın Afganistan\'a gittiğini belirledi.

A.A.\'nın Türkiye\'ye dönmesi ile operasyon düzenlendi. A.A. ve Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti işlediği iddia edilen A.A. \'Canavarca hisle kasten öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pakistan uyruklu 3 kişi ise sınırdışı edildi.

A.A\'nın, 3 bin lira borcunu isteyen Gulbettin Haruni A.\'yı yanına çağırdığı, tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldürdüğü, cesedi de ormanlık alandaki dere yatağına attığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Erol Evgin, Bursalı hayranları ile buluştu

BURSA\'da hayranlarıyla buluşan Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müzik sanatçısı Erol Evgin, \'Altın Şarkılar\' Türkiye turnesi kapsamında Bursa Kültürpark açık hava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Unutulmaz şarkılarını seslendiren usta sanatçı, paylaştığı anılarla da hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Yaklaşık üç bin kişinin izlediği konserde Erol Evgin\'in seslendirdiği şarkılardan etkilenen bazı hayranları, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden detaylar,

-İzliyecilerden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Adana\'da en iyi film, \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\'



ADANA\'da \'Altın Koza\' olarak yapılırken adı değiştirilen ve bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen \'Uluslararası Adana Film Festivali\'nde en iyi film, yönetmen Onur Ünlü\'nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\' oldu.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Bin 400 kişilik salonda yer yer boşluklar dikkat çekti. Ayşe Arman ve Meltem Cumbul\'un sunduğu gecede ikilinin konuşmaları gülüşmelere neden oldu. Ayşe Arman, sahnede Adana\'ya özgü deyimlerle ilgili açıklamalar yaptığı Cumbul\'a üzerinde \'İstanbul bir hevesse, Adana bir tutkudur\' yazılı tişört hediye etti. Festivalle ilgili görsel sunumun yapıldığı törende konuklara seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana\'nın sinema, edebiyat ve kültürel hayata çok büyük katkılar sunduğunu söylerek gösterilen ilgiye teşekkür etti. Festivalin hiçbir ayrışmaya izin vermeden yapıldığını aktaran Sözlü, \"Sanata hizmet. sanatçıya hürmet ilkesiyle hareket ettik. Cumhuriyetimizin kurucusunun da istediği gibi sanatın ve sanatçının hak ettiği yere gelmesi için çalıştık\" dedi.

Törende ilk olarak uluslararası, öğrenci ve kısa film yarışmalarında kazanılan ödüller verildi. Adana Maratonu Kısa Film Yarışması Muzaffer Özgü 3\'üncülük ödülü Beni Yılmaz Güney\'e Benzetiyorlar Biraz filmiyle Engin Yıldırım\'ın, Yaşar Kemal 2\'ncilik ödülü Kebapçı Mehmet filmiyle Nevzat Hız\'ın, Orhan Kemal 1\'incilik ödülü de Suda Zaman Yok filmiyle Ali Akdemir\'in oldu. Ödül alan isimlerin hemen hepsi ödüllerini Yılmaz Güney\'e armağan etti. Uluslararası konukların bulunmasına karşın İngilizce çevirinin yapılmadığı törende Uluslararası Film Yarışması\'nı kazananlara da ödülleri sunuldu. Festivalin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın sonuçları açıklanırken sinemacılar büyük heyecan yaşadı.

BÜYÜK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali\'nde Erden Kıral\'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın jürisinde Algı Eke, Fırat Yücel, Hüseyin Karabey, Murat Hasarı, Uğur İçbak ve Selma Güneri yer aldı. 10 filmin 17 dalda yarıştığı festivalde Onur Ünlü\'nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\', Semih Kaplanoğlu\'nun \'Buğday\', Onur Saylak\'ın \'Daha\', Orhan Oğuz\'un \'Eksi Bir\', Pelin Esmer\'in \'İşe Yarar Bir Şey\', Emre Erdoğdu\'nun \'Kar\', Emre Yeksan\'ın \'Körfez\', Özgür Sevimli\'nin \'Murtaza\', Ümit Ünal\'ın \'Sofra Sırları\' ve Orhan Eskiköy\'ün \'Taş\' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

En İyi Senaryo Ödülü: Barış Bıçakçı - Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Hayat (Daha filmi), Halil Bahadır (Kar filmi)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Onur Saylak (Daha)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntü

- Onur Saylak ile röp.

- Daha filminden Hayat ile röp.

- Ayşe Arman ile röp.

Haber - Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Hasmını otomobilde öldürdü



ISPARTA’nın Yalvaç İlçesi’nde 30 yaşındaki M.K., husumetli olduğu aynı yaştaki Hakan Kaya’yı otomobilde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Yalvaç İlçesi\'ne bağlı Yukarı Tırtar Köyü’nde meydana geldi. Köyde oturan Hakan ve Harun Kaya kardeşler, otomobille bahçeye gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra Harun Kaya yönetimindeki 16 KG 676 plakalı otomobilin önü, Hakan Kaya’nın husumetli olduğu M.K. tarafından kesildi. Yanındaki tabancayı çeken M.K., arka koltukta oturan Hakan Kaya’ya bir el ateş ederek kaçtı.

Göğüs bölgesine isabet eden mermiyle yaralanan Hakan Kaya, kardeşi tarafından başka bir araçla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi morga konuldu.

Olay sonrası kaçan M.K., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, M.K.’nin atıp kaçtığı tabanca bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)

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Bisikletle nişanlısının yanına giderken kazada öldü

BARTIN’da, bisikletle 15 gün sonra evleneceği nişanlısının yanına giderken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Remzi Aydoğan, hayatını kaybetti.

Merkeze bağıl Kabagöz Köyü\'nde yaşayan inşaat işçisi Remzi Aydoğan, bugün saat 22.00 sıralarında Terkehaliller Köyü\'nde oturan nişanlısı 24 yaşındaki Ömür Ö.\'nün yanına gitmek için bisikletle yola çıktı. Bartın-Karabük yoluna çıkan Remzi Aydoğan\'a, Karabük yönüne giden 37 yaşındaki Tarık Kara yönetimindeki 41 K 8017 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydoğan\'ın öldüğü belirlendi.

Remzi Aydoğan\'ın, nişanlısıyla birlikte, bir arkadaşlarının düğününe gidecekleri belirtildi. Kaza haberini alarak gelen Ömür Ö., nişanlısının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Nişanlısını görmesine izin verilmeyen, \"15 gün sonra düğünümüz olacaktı. Ben seni evde bekliyordum. Ne oldu sana?ö diyerek ağlayan Ömür Ö.\'yü yakınları teselli etmeye çalıştı.

Remzi Aydoğan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tarık Kara ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Parçalanan bisiklet

-Otomobilin görüntüsü

-Nişanlısının feryatları

-Detay görüntüler

-Remzi Aydoğan fotosu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Alanya’da Anadolu Medeniyetlerinden İzler defilesi



ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde ünlü modacı Vural Gökçaylı’nın ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’ isimli defilesi düzenlendi. İşadamı Rahmi Koç’un onur konuğu olduğu defileye birçok ünlü isim de katıldı. Defilede 69 parçanın yanı sıra muz lifi ve ipek kozasından üretilmiş 3 özel tasarımı ünlü mankenler taşıdı.

Türkiye’de haute couture (özel dikim giysi) akımının duayen isimlerinden ünlü modacı Vural Gökçaylı bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde sergilenen ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’ koleksiyonunu bu kez Alanya Kalesi’nde bulunan tarihi Bedesten alanında sergiledi. Alanya Belediyesi’nin evsahipliğinde gerçekleşen defilede İstanbul’dan gelen iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri Vural Gökçaylı’yı yalnız bırakmadı. Rahmi Koç’un onur konuğu olduğu davete ayrıca 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ailesi, Sevda- İbrahim Yazıcı, Güler Yiğit- Halil Değer, Sennur Hamamcıoğlu, Füsun Topbaş, Zerrin-Giray Bilimer, Tan Sağtürk gibi isimler ilgi gösterdi.

GELİRİ YAŞAM EVİ PROJESİNE AKTARILDI

Modacı Gökçaylı, Alanya defilesine özel olarak Alanya muz lifi ve Alanya ipeği kozasından üretilmiş 3 adet tasarımı izleyicilerin beğenisine sundu. Alanya’da hizmet veren Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yararına yapılan gecede elde edilen gelir, engelsiz yaşam için mücadele veren derneğin Alanya Belediyesi ile ortak yürüttüğü fizik tedavi-rehabilitasyon ve yaşam evi projesine aktarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren defile sonunda podyuma tüm mankenlerle beraber çıkan Vural Özçaylı ayakta alkışlandı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Defile koleksiyonunda bulunan 69 kıyafete ek olarak sadece bu defile için tasarlanan 3 özel parçayı da ünlü mankenler Ceylan Saner, Sema Şimşek, Merve Büyüksaraç ve Ebru Güzel gibi isimler taşıdı. Defilenin koreografisini ünlü koreograf Ferhan Aral üstlenirken, mankenlerin saçlarını ise Muammer Yaprakgül yaptı. Muz lifi ve ipek kozasından elde edilen çok özel 3 tasarım ise defilenin ardından sürekli olarak Alanya’da Kent Müzesi’nde sergilenecek.

\'BİRÇOK İLK YAŞANDI\'

Defile sonrasında podyuma davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, çok milletli bir şehir olan Alanya’da kültür ve sanat alanında da birçok ilklerin yaşandığını söyledi. Modacı Vural Gökçaylı’nın defilesini ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını anlatan Yücel, katılımcı ve misafirlere teşekkür etti. Başkan Yücel, konuşmasının ardından Vural Özçaylı’ya çiçek ve Alanya ipek kozasından yapılan tablo hediye etti.

\'DÜNYADA İLK\'

Dünyada ilk defa muz meyvesinin lifinden bir elbise üretildiğini belirten Vural Gökçaylı ise “Alanya tarihinde ilk defa gerçekleşen moda defilesine imza atmaktan dolayı sonsuz gurur duyuyorum. Ekibim ve ben bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde her türlü desteği veren başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve tüm emeği geçenlere en derin teşekkürlerimizi sunarızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Defileden genel ve detay görüntüler

- Defile sonrası görüntüleri

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)