DHA YURT BÜLTENİ-19

Habur’da Irak askerleri ile tatbikat devam ediyor /EK



TATBİKATTA İLK KEZ GECE MANEVRA EĞİTİMİ YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulanan bölgede 18 Eylül tarihinden beri sürdürdüğü ve son 2 gündür Irak askerinin de katıldığı askeri tatbikat devam ediyor.

Saat 20.30 sıralarında Silopi\'den 2 minibüsle alana gelen Irak askerlerinin de katılımıyla tanklar ve zırhlı araçlar, ilk kez gece tatbikatı yaptı. 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla\'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Ahmet Kurumahmut\'un emir komutasında gerçekleştirilen tatbikatta, sahada konuşlu zırhlı araçlar far söndürerek gece görüşlü termal kameralar yardımı ile hareket etti. Yarım saatlik manevra eğitiminin ardından tanklar, konuşlu yerlerine geri döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Gece yapılan tatbikattan görüntü

-Zırhlı araçların geçişi

-Tankların geçişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Eser PAZARBAŞI/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Seyir halindeki otomobildeki patlama korkuttu

ANTALYA\'da, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde seyir halindeyken bir otomobilde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamanın otomobilin eskiyen benzin hortumundaki sızıntı nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Güllük Caddesi\'nde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki olay, saat 19.00\'da meydana geldi. Baykan Çelik\'in kullandığı 07 GLY 19 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden önce patlama sesi duyuldu ardından da yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan otomobildeki sürücü Baykan Çelik, eşi Seval ve kızı 2 yaşındaki İlknur hemen aracı terk etti. Patlama sesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada araca yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden polis, çevredeki vatandaşları sakinleştirdi. Kısa süreli paniğin ardından çevredekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın itfaiye ekipleri gelinceye kadar söndürüldü. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yaptıklarını incelemede, yangının otomobilin eskiyen benzin hortumundaki sızıntı nedeniyle çıktığını tespit etti. Olaydan ailesiyle yara almadan kurtulan Baykan Çelik, “Kızımı hastaneden aldım eve gidiyorduk. Bir anda patlama oldu sonrada motor kısmında yangın çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Kızım ve eşim biraz korktu ama çok şükür bir şey olmadı\" dedi. Yangına müdahale eden vatandaşlardan Turgay Kökkaya ise “Evde oturuyordum bir anda patlama sesi duydum. Emniyet binası önünde olması akıllara kötü şeyler getirdi. Gelip müdahale ettik, söndürdük\" dedi. İncelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Patlama olan aracın görüntüsü

-Araç sahibinin görüntüsü

-Polis ekibinin görüntüsü

-İtfaiye aracının gelmesi

-İtfaiye ekibinin aracı su ile soğutması

-RÖP 1: Baykan Çelik ( Araç sürücüsü )

-RÖP 2: Turgay Kökkaya ( Vatandaş )

-Araç sürücüsünün ağlayan eşinden görüntü

-İlçe emniyet dış plan görüntü

-Detaylar

432 mb --03.52

Haber: Alparslan Çınar-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,( DHA )

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Mardin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı

MARDİN merkezli 7 ilde polis ekiplerinin eş zamanlı düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 15\'i tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçuna yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"8 ayrı operasyon ile toplam 54 kilo 35 gram esrar maddesi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 12 Eylül tarihinde Mardin merkezli 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyon ile 24 şüpleli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar 25 Eylül tarihinde haklarınd tanzim edilen tahkitat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir. Çıkarıldıkları mahkemece 9 şahıs serbest bırakılmıştır, 15 şahıs ise tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Dosya kapsamıda önceki tarihlerle birlikte toplam 25 şahıs tutuklanmıştır. Sağlık bir gelecek ve terör örgütlerinin finans kaynaklarnının kesilmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.\"

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntü

-Polis ekiplerinin ev baskınlarıx

-Zanlıların adliyeye çıkarılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN (DHA)



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Santral görevlisi kadının şiddet iddiası /EK



GÖKLÜ\'NÜN AVUKATINDAN TEPKİ

Darp edildiği iddia edilen Nehir Göklü\'nün avukatı Şerife Arıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin internet sitesinden konuya ilişkin müvekkili hakkında idari ve hukuki tüm işlemlerin başlatıldığı yönündeki açıklamaya tepki gösterdi. Belediye Başkanı başta olmak üzere ilgili idari sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını beklerken, Büyükşehir Belediyesi\'nin internet sitesinden tam tersi bir açıklamanın yapıldığını belirten Arıcı, \"Olayın bir iftiradan ibaret olduğu, böyle bir olayın gerçekleşmediği, değil darp, bir fiziksel temasın bile söz konusu olmadığı şekilde açıklama yapılması, şüpheli yerine iddia sahibi mağdur Nehir Göklü hakkında soruşturma başlatıldığının açıklanması bir hukukçu, bir kadın olarak beni son derece üzdü. Ancak, Nehir Göklü yalnız değildir. Nehir Göklü\'nün vereceği adalet mücadelesinde, olayın aydınlanması ve sorumluların cezalandırılması için yanında olacağız\" diye konuştu.



Haber: MERSİN,(DHA)



