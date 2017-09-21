DHA YURT BÜLTENİ-19

Okul önlerinde denetimler sıkılaştı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, okul önlerindeki emniyet tedbirleri arttırıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Trafik Şube ekipleri her gün farklı bir okul önünde çalışma yapıyor. Özellikle uyuşturucu satıcıları, aranan şahıslar ve servis minibüslerine yönelik yapılan denetimler kapsamında durdurulan araçlar, polis tarafından kontrollerden geçirildikten sonra narkotik köpeği Molly tarafından da uyuşturucu taramasından geçiriliyor. Öğrenci servis minibüslerinde de sürücüleri denetleyen trafik polisleri öğrencileri de bilgilendiriyor. Polis denetimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, veliler ve vatandaşlar bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aramalardan görüntü

- Öğrencilerin uygulamaları izleyişi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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İl Başkanları, Donanma davasını takip etti /EK



CEMAAT OKULLARINA GİDEN ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRIYORDUK

Donanma Davasının 7\'nci duruşmasında iki albayın yargılanması yapıldı. İhraç albaylar arasında bulunan Muharrem Aslan ve Murat Erdem kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Darbe girişimi sırasında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Albay Muharrem Aslan, darbeye destek vermediğini, emir alıp emir vermediğini söyledi. FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirten Aslan, istihbarat subayı olarak, cemaatin dershanelerine giden, okullarında okuyan öğrencilerin isimlerini tespit ediyorduk. Askeri okullara müracaat eden cemaatten isimlerin üzerini çiziyorduk. Ben bu örgüte karşı mücadele etmiş biriyim\" dedi.

İMREN ÜSSE GELMEMİ EMRETTİ

Hava saldırısı olacağı yönünde resmi bir istihbarat aldığını söyleyen Muharrem Aslan \"TÜPRAŞ\'a terör örgütleri tarafından hava saldırısı olacağı yönünde resmi istihbarat aldık. Her an bir saldırı olacakmış gibi bekliyorduk. 15 Temmuz akşamı İmren beni arayarak, telaşlı bir şekilde hemen üsse gelmemi emretti. İçeri girdiğimde İmren ile birlikte eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay\'ı gördüm. Bay, gemilere sabotaj olacağını söyleyerek, gemilerin limanlardan ayrılması talimatını veriyordu. Tuğamiral Bay, daha sonra, \'Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yazı geldi. Önlemleri alın. Üniformalarınızı giyin, silahlanın, personeli göreve çağırın\' şeklinde emirler veriyordu. Ben de kapılardaki görevlileri aradım, gerekli güvenlik önlemlerini aldırdım\" diye konuştu.

İMREN BANA DÖNÜP, \'SENİ DE VURURUM\' DEDİ

Donanma Komutanlığı’nda darbeci amiral Hayrettin İmren ile bereber hareket ettiği iddiasını kabul etmeyen Aslan, şöyle ifade verdi: \"İmren, Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım\'a, Genelkurmay\'dan emir geldiğini söyleyince, Yıldırım, \'Getirin şu emri bir de ben göreyim\' dedi. Hava karanlık olduğu için, otomobilin farını açtırarak evraka baktı. Sonra, yanımızda bulunan kurmay başkanına kızarak, \'Bu emri niye zamanında bana getirmediniz?\' dedi. Daha sonra Genelkurmay\'dan geldiği söylenen yazıya baktım, Yurtta Sulh Konseyi, sıkıyönetim gibi tuhaf şeyler yazıyordu. Buna bir mana vermemiştim, bir süre sonra televizyondan Cumhurbaşkanı\'nın telefonla canlı yayına bağlandığı görüntüleri izleyince bunun darbe olduğunu anladım. İmren, bazı subayların boğazını sıkıp bağırıyordu. \'Emri sadece benden alacaksınız. Emrimi dinlemeyen olursa vururum\' diyordu. Bana da döndü, \'Seni de vururum\' dedi. Gözleri kan çanağı gibiydi. 2 yıl birlikte çalıştık ama onu böyle hiç görmedim.\"

ASKER KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN ATEŞ EDİYORDU

Cumhurbaşkanının konuşmasını izleyince ruh halinin bozulduğunu belirten Aslan, \"Bu sırada dışarıdan sesler gelmeye başladı. Vatandaşlar akın akın Donanma\'ya doğru yürüyordu. Silah sesleri duyduk. Asker, kalabalığı durdurmak için havaya ateş ediyordu. Ben askere havaya ateş edilmesiyle ilgili bir emir vermedim. Bu arada kaymakam, emniyet müdürü, belediye başkanı, başsavcı donanma kapısında biriken vatandaşlara konuşma yaparak sakinleştirmeye çalışıyordu. Korktuk. Yanımdaki albay arkadaşım, \'Ben korktum. Çelik yelek giyerek, silahlanacağım\' dedi. Bunun üzerine askeri silahlandırdık. Dışarıda atılan sloganlardan kalabalığın AK Partili olduğu anlaşılıyordu. Ben de CHP ve MHP\'li arkadaşlarımı arayarak, \'AK Partililer darbeye karşı sokağa çıktı, siz neden duruyorsunuz.? Neden destek vermiyorsunuz ?\' dedim. Veysel Kösele’nin İmren telefona gelmiyorsa bir alt komutana ulaşması lazımdı. \'Deniz Kuvvetleri\'nden bize böyle bir emir gelmedi. İmren kendini kaybetmiş, onu görevden alıyorum. Yerine başkasını atıyorum.\' deseydi, bunlar olmayacaktı. Başımıza ne geldiyse Veysel Kösele yüzünden geldi. Ben gittim çardağa oturdum. İmren\'in bana emir vermemesi için telefonumu kapattım. Bu arada başsavcı İmren\'i telefonla aramış. Konuşmak istemeyince, ondan sonra gelen yetkili birini istemiş. Nöbetçi astsubay bana söyledi ama ben yetkili olmadığım için görüşmek istemedim\" diye konuştu. Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan tutuklu sanık Albay Murat Erdem suçlamaları kabul etmeyerek kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Karargaha gittiğinde gemilerin seyre çıktığını söyleyen Murat Erdem, “Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay’ın yanına gittim, gemilerin kalkış nedenini sorduğunda terörist saldırı ihbarı olduğunu ve gemileri kendisinin kaldırdığını ve İskender amiralin de bu konuda bilgisi olduğunu söyledi. Gemilerin kalkışını takip etmek için karargaha gittim. Bu sırada Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım\'ın karargaha geldiğini gördüğüm. Küfür ederek ‘Gemileri kim kaldırdı. Tutuklayın o Ayhan Bay’ı\' diye bağırdı. İskender Yıldırım’ın öyle bağırdığını duyunca şaşırdım. Bu sırada Hayrettin İmren amiralle ile birlikte soy ismini bilmediğim Muharrem Albayın, İskender Amiralin koluna girip götürdüler. Onlar aynı sınıfta okuyordu, araları iyiydi, ben müdahale etmedim, zorla olduğunu görmedim. Koluna girmişti\" dedi. 80 kişilik harp filosu komutanlığında sadece kendisinin yargılandığını söyleyen Murat Erdem, \"Kimseye darbe ile ilgili emir vermedim, emir almadım. Emir vermiş olsam onlarda olurdu\" diye konuştu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sanıklar Murat Erdem ve Muharrem Aslan\'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber-Kamera:Selda HATUN TAN/KANDIRA,(DHA)

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Çılgın aşık sevdiği kız arkadaşının gözü önünde harakiri yaptı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kıskançlık krizine giren 21 yaşındaki Fırat Ç. sevdiği kız arkadaşının gözü önünde bıçağı karnına sapladı. Ekmek bıçağıyla kendini yaralayan çılgın aşık Fırat Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren Firat Ç., iddiaya göre sevgilisi 20 yaşındaki Naciye K.’ya telefon açarak, \"el,yoksa ben sizin eve geleceğimö diyerek tehdit etti. Bunun üzerine genç kız, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bekleyen Fırat Ç.\'nin yanına gitti. İki sevgili arasında çıkan tartışma sırasında Fırat Ç., genç kıza tokat attı. Bu olayı gören çevredekiler genç tepki gösterirken, polise haber verdi.

5 LİRAYA ALDIĞI BIÇAKLA HARAKİRİ YAPTI

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekibini gören Fırat Ç., bir marketten 5 liraya aldığı ekmek bıçağını karnına saplamaya başladı. polis, hemen müdaha ederek kanlar içerisinde kalan Fırat Ç.\'nin elinden bıçağı aldı. Polislerden biri, yere düşerek kanlar içindeki Fırat Ç.\'nin kan kaybını önlemek için sağlık ekibi gelinceye kadar eliyle tampon yaptı.

SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ

Ağır yaralanan Fırat Ç., başından ayrılmayan kız arkadaşı Naciye K.\'ya “Sen beni hiç sevmedin. Hakkımı sana helal etmiyorumö diyerek sitem etti. Ağır yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Fırat Ç. hemen ameliyata alınırken, Naciye K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü dökümü:

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-Yaralı genç

-Ekmek bıçağı

-Kız arkadasının görüntüsü

-Polisler ve olay yeri

-Hastaneye götürülmesi



1.5 dk 70 mb

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Otoyol üzerinde hız denemesi ölümle bitti

BURSA\'da beş motorsikletli gencin otoyolda yaptıkları hız denemesinde 16 yaşındaki Kemal Deniz seyir halindeki bir tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa Ankara Otoyolu Mudanya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 16 yaşındaki Kemal Deniz ve dört arkadaşı kendilerinin kullandıkları motorsikletlerle Çevre yoluna çıkarak hız denemesi yapmaya başladılar. Kontrolsüz olarak şerit değiştiren gençlerden 16 BVP 96 plakalı motorsikleti kullanan Kemal Deniz direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 16 ZM 289 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsikletten düşerek sürüklenen Kemal Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kemal Deniz\'in annesi Mesude ve babası Bayram Deniz sinir krizleri geçirdiler. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatılırken Kemal Deniz\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması

-Ölenin yakınlarının sinir krizi geçirmeleri

-Kaza yerinden detaylar

SÜRE:1 dakika 11 saniye BOYUT: 134 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)