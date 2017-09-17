DHA YURT BÜLTENİ-19

Malatya\'da kavga: 1 ölü



MALATYA’da 24 yaşındaki Yusuf Tay, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada A.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Hidayet Mahallesi\'nde bugün saat 22.00 sıralarında A.B. ile Yusuf Tay arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.B., yanındaki tabancasını çekip, Yusuf Tay’a kurşun yağdırdı. Tay, kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yusuf Tay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Tay\'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, olayın ardından kaçan A.B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA, (DHA) -

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İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak\'ta meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Çetin bacağından ve karnından bıçaklanarak yaralandı. Kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çetin\'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çetin\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet K. polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kavgadan görüntü

- Kafeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)