DHA YURT BÜLTENİ-19

Suriye sınırında patlama, Türk mühendis öldü

KİLİS\'te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti. Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep\'te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane morgu

- Mor önündeki askerler

- Ölen mühendisin sağlık fotoğrafı

- Olay yeri arşiv görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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Kaçırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Sümenye bulundu



TOKAT\'ın Almus İlçesi\'nde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyde oturan S.A. tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Sümenye Aktaş ilçe yakınlarında bulundu. Genç kız ilk ifadesinde kendi rızasıyla gittiğini söyledi.

Almus\'a bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi Rıza-Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş, 7 gün önce ortadan kayboldu. Yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti, köylerindeki evlerine bıraktıkları kızlarını ertesi gün döndüklerinde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi, komşu Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. İlk çalışmalarda S.A.\'ya ulaşılamadı.

OTOMOBİLDE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümenye Aktaş’ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu tespit etti. Yer tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş’ı 60 SA 736 plakalı otomobilde yakaladı. S.A. ile kaçırıldığı öne sürülen Sümenye Aktaş, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Genç kızın ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi. Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Almus\'ta jandarma tarafından düzenlenen çalışma sonrası bulunan Sümenye Aktaş ile onu kaçırdığı öne sürülen S.A., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Sümenye Aktaş daha sonra sağlık kontrolü için Tokat Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sümenye Aktaş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. S.A.\'nın ise savcılık ifadesinin ardından yarın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Anne Kezban Aktaş kızının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun. Kızımı bulundu\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntü

-Genç kızın jandarma eşliğinde götürülüşü

-Ailesinin görnütüsü ve annesinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - TOKAT,(DHA)

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Adıyaman\'da 313 polisle huzur operasyonu



ADIYAMAN\'da 313 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.

Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 313 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda bir çok bıçak ve sopaya el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulama noktası

- Araçların durdurulması

- Araçlarda arama yapılması

- Özel Hareket polislerin önlem alması

- Sürücüler alkol kontrolünden geçirilmesi

- Vatandaşların üst araması yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)

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Evlilik teklifi sonrası kutlama yangına yolaçtı



ELAZIĞ\'da adı açıklanmayan bir kişi, sevgilisinin evlenme teklifini kabul etmesi üzerine yaptığı havai fişek gösterisi yangına neden oldu. kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli ginç ile arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Elazığ\'da bugün akşam saatlerinde adı açıklanmayan bir erkek, sevdiği kıza yaptığı evlenme teklifinin kabul etmesi üzerine, bir grup arkadaşıyla birlikte tarihi Harput İlçesi\'ne gelerek sürpriz kutlama yapmak istedi. Gençlerin havai fişek gösterisi sonrası, fişeklerden biri kuru otların arasına düşerek yangına neden oldu. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin tutuşan otları söndürmesinin ardından, jandarma ekipleri ifadelerini almak üzere gençleri karakola götürdü.

Evlenme teklifi kabul eden kızın ailesinin haberinin olmadığı, bu yüzden de kız ve erkeğin isimlerinin gizli tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan otlar

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Yangına müdahale

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ,(DHA)

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TÜRKİYE GENELİNDE 7\'NCİ HUZUR OPERASYONU DÜZENLENDİ (1)

İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven-Huzur operasyonlarının 7\'ncisi akşam saatlerinde yapıldı. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla yapılan denetimler saat 24.00\'e kadar sürdü. Denetlemeleri İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi\'nden bizzat yönetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen Türkiye Güven-Huzur 7 operasyonları 81 ilde akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı personel tarafından yapılan denetimlerde 63.990 personel görev yaptı. Denetimlerde 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 12.254 kara aracı ve 302 dedektör köpek kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi\'ndeki toplantıdan görüntüler

Haber: ANKARA,(DHA)

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