DHA YURT BÜLTENİ-18

7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince, komşusuna sığındı

KONYA\'da Mehmet K., iddiaya göre 7 aylık kızı Merve Gül K.\'nin ağlamasına sinirlenip, çıkan tartışma üzerine eşi Fadime K. ve kızı Merve Gül\'ü dövdü. Eşinden dayak yiyen Fadime K., kızıyla birlikte evden kaçıp komşusuna sığındı. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Mehmet K. de gözaltına alındı.

Olay, bugün 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla sokakta meydana geldi. Mehmet K., evde oturduğu sırada kızı Merve Gül\'ün ağlamasına sinirlenip iddiaya göre kızına küfür etti. Eşi Fadime K. de, \"Çocuğa niye küfür ediyorsun\" diyerek tepki gösterdi . Aralarında çıkan tartışma sonucu sinirlerine hakim olamayan Mehmet K., eşi ve kızını dövdü. Ardından evdeki pompalı tüfeği almaya yöneldi. Daha sonra silahı almaktan vazgeçip evden çıktı. Korkan Fadime K. de kızıyla birlikte komşusuna sığınıp polise aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin geldiğini görüp eve gelen Mehmet K., kendisinin de eşinden şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Mehmet K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada sakladığı tüfekte ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Anne ve kızının ambulansa alınması

- Polisin silaha el koyması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Gaziantep\'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep\'te, şehir içi yol taşımacılığı yapılan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden ve şehir içinde yolcu taşıyan Fahri Avcı yönetimindeki 27 HG 047 plakalı midibüs, iddiaya göre, dönüş sırasında Murat Çelik\'in kullandığı 06 YB 1513 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Çelik ile otomobilde bulunan Ceren ve Iraz Kilisçioğlu, Remziye Atar ile Rabia Bakışkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 5 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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6 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

MARDİN\'in merkez Artuklu ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen 26 yaşındaki Filiz Z., oğlu 6 yaşındaki İbrahim\'i bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Filiz Z., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Artuklu\'nun Savurkapı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü iddia edilen Filiz Z., oğlu İbrahim\'i bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da aynı bıçakla bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Evden gelen sesler üzerine komşuları, kapı zilini çaldı. Açan olmayınca da polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde küçük İbrahim ile annesini kanlar içerisinde, hareketsiz yatarken buldu. Eve çağırılan sağlık görevlileri, İbrahim\'in aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Bileklerini kesen Filiz Z. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Filiz Z.\'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi ise annesinin tedavi altında tutulduğu hastanenin morguna konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Hastane acil servisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA

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Bileklerini kesip otelin 4. katından atlayan Azeri genç öldü

Yalova\'da kaldığı otelin banyo aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesen Azeri uyruklu H.H. (30), otelin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan H.H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay,Cumhuriyet Caddesi\'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin 4\'üncü katındaki 306 numaralı odada kalan Azeri uyruklu H.H. banyodaki aynayı kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Ardından otel odasının balkonuna çıkan H.H. otelin 4’üncü katından aşağıya atladı. Aşağıda dönercinin önüne düşen H.H.\'ye ilk müdahaleyi çevreden yetişenler yaptı. İntihar ettiği öne sürülen H.H. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde ise Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

Daha önce suç kaydı olduğu öğrenilen H.H.’nin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili savcılık geniş kapsamlı tahkikat başlattı.

Öte yandan H.H.\'nin yere çakıldığı görüntüler de bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. H.H.\'nin saniye farkıyla yayaların üzerine düşmeyip yere çakıldığı gözlemlendi.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden detay

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Süre:1.44 dk, Boyut:194 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER,(YALOVA),(DHA)

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Bolu\'da 2018 yılında 137 uyuşturucu operasyonunda 40 kişi tutuklandı

BOLU,(DHA)- BOLU’da, narkotik ekiplerinin 2018 yılı içerisinde yüzlerce kilo uyuşturucu madde yakaladığı 137 operasyonda 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2018 yılı içerisinde kent merkezi, D-100 ve TEM Otoyolu üzerinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları açıklandı. Yıl içerisinde, 137 operasyonda 273 şüpheli hakkında işlem yapılan Bolu’da, şüphelilerden 40\'ının tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. 2018 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, 193 kilo 751 gram eroin, 102 kilo 403 gram toz esrar, 21 kilo 506 gram kubar esrar, 23 bin 829 adet uyuşturucu hap, 15,56 gram plaka esrar, 731,12 gram bonzai, 4,83 gram kokain, 290,79 gram skunk, 129 kök hint keneviri bitkisi, 39,87 gram metamfetamin, 1,02 gram crack, 46 adet sentetik ecza, 2 adet methadone ve 1 adet captagon hap olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyonlardan görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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