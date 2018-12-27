DHA YURT BÜLTENİ-18

Elazığ\'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı (1)

ELAZIĞ\'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan işçi servis midibüsü devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Bir firmaya işçi taşıyan Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1830 plakalı servis midibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan midibüsün şoförü Kambay ile 15 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen midibüs ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan midibüsten görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Midibüsün içinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

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Aşırı yağış nedeniyle evin duvarı çöktü: 2 yaralı

Adıyaman\'da, etkili olan sağanağa dayanamayan toprak evin duvarı bitişiğindeki lokantanın çatısına çöktü, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi\'nde meydana geldi. Kentte aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Mehmet Kara\'ya ait iki katlı toprak evin duvarı çökerek bitişiğindeki lokantanın çatısına devrildi. Olay sırasında lokantada Kemal ve Zeynep Yiğit çifti üzerlerine düşen molozlar nedeniyle yaralandı. Lokantadaki diğer müşterilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri Yiğit çiftini ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Çöken evden görüntü

- Lokantanın genel görüntüsü

- Lokantanın içinden görüntü

- Olayı gören vatandaş ile Röp

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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AK Parti\'nin İzmir adayları 5 veya 6 Ocak\'ta açıklanacak

İZMİR\'de AK Parti\'nin ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Adaylar, 5 veya 6 Ocak\'ta İzmir\'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılacağı program ile açıklanacak.

AK Parti İzmir\'in 30 ilçesi için belirlediği başkan adayları, 5 veya 6 Ocak\'ta açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımı ile açıklanacak adayların kimler olduğu sır gibi saklanırken, programın Halkapınar Kapalı Spor Salonu\'nda yapılacağı öğrenildi.

İZMİR, (DHA)

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Elazığ\'da çocuklar kartonla kardan korundu

ELAZIĞ\'da 2 çocuğun, yağan kardan korunmak için karton kutu kullanması ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte bu sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentin Gazi Caddesi\'nde 2 çocuk, karton kutu kullanarak kardan korunmaya çalıştı. Kentte diğer çocuklar da kar topu oynayarak zaman geçirdi.



Görüntü Dökümü

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- Kar yağışından görüntü

- Çocukların karton kutunun altına girerek yürümesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ERKAN BAY-ELAZIĞ-DHA

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Malatya ve İstanbul\'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Malatya ve İstanbul\'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, Malatya ve İstanbul\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yakalanan, uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisler

- Evlerin araştırılması

- Uyuşturucuların bulunması

- Polislerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-DHA



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Güvenlik görevlilerinden örnek davranış

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli Şube Müdürlüğü’nde çalışan güvenlik görevlileri, unutulan içerisinde toplam 203 bin TL tutarında çekler 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evraklar olan el çantasını sahibine teslim etti.

MESKİ Mezitli Şube Müdürlüğünde unutulan el çantasını kontrol eden güvenlik görevlileri İlknur Yüzbaşıoğlu ve Atilla Meyveci, el çantasının içerisinde yüklü miktarda para, çek ile çeşitli evrakların olduğunu belirledi. Durumu Müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, unutulan çantanın sahibini bulabilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Aynı zamanda Emniyet Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi ile birlikte kimlik ve su makbuzundan bulunan abone bilgilerinden Salman Yetiş’e (75) ulaştı. Güvenlik görevlileri Yetiş’i MESKİ Mezitli Şubesine davet etti. Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde içerisinde 203 bin TL tutarında çekler 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evrak bulunan el çantayı Salman Yetiş’e teslim etti.

Bunun üzerine Yetiş, güvenlik görevlisi İlknur Yüzbaşıoğlu, Atilla Meyveci, MESKİ Güvenlik Şube Müdür Nevzat Tufan ile birlikte MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, Mezitli Şube Müdürlüğü’nde unutulan el çantasının yoğun uğraşların ardından sahibini bularak teslim ederek örnek bir davranış sergileyen güvenlik çalışanlarını tebrik ederek, \"Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz nezdinde çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Böyle dürüst ve iyi niyetli çalışanlara sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Çalışanlarımız içerisinde yüklü miktarda para bulunan el çantasını, hemen sahibine ulaştırma gayreti içerisinde olmuşlar. Güvenlik görevlilerini örnek davranışlarından dolayı tek tek tebrik ediyorum\" dedi.

Su faturası ödemek için geldiğini, el çantasını şubede unuttuğunu belirten Salman Yetiş, \"MESKİ’ye ödemem gereken bir hesabım vardı. Ödemeyi yaparken çantamı veznenin önüne koydum. Ama yaşlılık işte giderken çantayı unuttum. Eve gittiğimde çantanın olmadığını fark ettim. Ama MESKİ’de unuttuğumu hatırladım. MESKİ’ye geldim. Oradaki güvenlik arkadaşlar sağ olsunlar çantamı görüp, emniyete almışlar. Çantamda fotoğraflarım, ismime kayıtlı belgelerim var. Dolayısıyla çantayı bana iade ettiler. Oradan birlikte emniyete geldik. Emniyette de gereken ilgiyi gösterdiler. Herkes çantasını kaybedince üzülür. Ama ben şanslıyım. Bunu da güvenlik arkadaşlarımıza borçluyum. Onların o güzel, insani vasıflarına çok teşekkür ediyorum. Canımızı, malımızı teslim ettiğimiz her görevlinin böyle olmasını temenni ediyorum. Örnek birer davranış sergilediler\" diye konuştu.

Güvenlik görevlisi İlknur Yüzbaşıoğlu, herhangi bir ödül beklentisi olmadan insanlık görevini yerine getirdiğini vurgularken, Atilla Meyveci ise, birlikte görev yaptıkları insanlar sayesinde doğruluğu, dürüstlüğü ve şerefli çalışmayı öğrendiklerini sözlerine ekledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-MESKİ Mezitli Şube Müdürlüğü girişi

-Şube içinden genel ve detay

-İçinde çekleri, parası ve evrakların bulunduğu çantanın sahibi Salman Yetiş’in MESKİ\'ye ziyareti

-Ziyaretten genel ve detay

-Salman Yetiş konuşurken

-Güvenlik görevlileri konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT:563 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, İstiklal Marşı\'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde, vefatının 82\'nci yıl dönümünde anıldı.

Bayramiç Belediyesi ve Bayramiç Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy\'un, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde ölümünün 82\'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan anma programında Bayramiç İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy için şiirler okudu. Bayramiç ilçe Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından hatim duası yapıldı.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, Mehmet Akif Ersoy\'un çocukluğunun büyük bir bölümünün ilçede geçtiğini belirterek, \"İkametgahının da Bayramiç\'te olması bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Bir sene içerisinde 50 bin ziyaretçi Mehmet Akif\'in müze evini ziyaret etmiştir. Bu da vatan şairine gösterilen sevginin bir göstergesidir\" dedi.

Bayramiç Kaymakamı Ali İkram Tuna ise, \"Mehmet Akif Ersoy\'u her yanıyla iyi tanımalıyız. Saygın kişiliği ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmalıyız. Bizlerde vatan şairinin düşüncelerini iyi bilmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sona eren anma töreni kapsamında, yarın Mehmet Akif Ersoy\'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii\'nde mevlit okunacak. Ardından, Bayramiç Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy\'un çocukken oynadığı ve kendi hatıralarında da bahsettiği tarihi taş köprüde pilav ikramı yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anma programından görüntü.

-Mehmet Akif Ersoy\'un yaşadığı müze evden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

