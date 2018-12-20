DHA YURT BÜLTENİ-18

HEYELAN OLAN YOLUN GİRİŞ ÇIKIŞI TOPRAK VE DUBALARLA KAPATILDI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde henüz kullanıma açılmamış duble yoldaki çökmenin ardından karayolu ulaşımı geliş- gidiş istikametinde sürdürülüyor. Heyelanın olduğu yolun giriş çıkışı toprak ve dubalarla kapatıldı.

D400 karayolunun Kumluca- Antalya arasındaki Yazır Mahallesi Yembe mevkisinde duble yol çalışmalarının yapıldığı alanda birkaç gündür etkili olan yağış sonrası dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kumluca\'dan Antalya\'ya gidiş istikametindeki çift şeritli yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde yer yer 10 metreyi bulan çökmeler oldu. Henüz kullanıma açılmayan çift şeritli karayolunun tek şeridi, altındaki toprakla birlikte ormanlık alana doğru kaydı. Heyelanın olduğu bölümün giriş ve çıkışları toprak ve dubalarla kapatıldı. Bölgedeki karayolu ulaşımı gidiş- geliş olarak sürdürülüyor. Çökmenin yaşandığı bölgenin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde geçen yıl da yağmur sonrası heyelan meydana gelmişti.

Yoldan geçen sürücülerden Uğur Ay (37), \"Bu yol batı Antalya\'yı il merkezine bağlayan tek yol. Geçen yıl 1 kilometre ileride çökmeler yaşandı. Bu yıl burası çöktü. Kullanacağımız başka yol olmadığı için yetkililerden kısa zamanda bu soruna çözüm bulmalarını istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Heyelan olan alandan görüntü

- Uğur Ay ile röportaj

- Genel görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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ATM\'de önce sırasını verdi, ardından kapkaç yaptı

ANTALYA\'da bir banka ATM\'si önünde sırasını verdiği Elif K.\'nin, içinde kredi kartı ile 650 lira bulunan çantasını alıp kaçan K.A., Şanlıurfa\'da yakalandı.

Olay 8 Kasım günü saat 23.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınyaka Kavşağı\'nda meydana geldi. Bir banka ATM\'sinde işlem yapıyor gibi davranan K.A., kendisinden sonra gelen Elif K.\'ye sırasını verip beklemeye başladı. İşlemin bitmesinin ardından ATM\'den ayrılan Elif K.\'nin kolunun altında bulunan ve içinde 650 lira ile kredi kartı ve kimlikler bulunan çantayı çalan K.A., hızla kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından şüphelinin, bir pidecide çalışan K.A olduğunu, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine kaçtığını belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, K.A\'yı Siverek\'te yakalayıp gözaltına aldı. Polis tarafından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen K.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. K.A\'nın polise verdiği ifadesinde, \"Sezon bitmişti. Parasız kalmamak için kapkaç yaptım\" dediği ortaya çıktı.

ATM önünde sırasını verme anı da güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kapkac zanlısı K.A.nin adliyeye sevk edilme görüntüsü

- Aracın asayişin önünden ayrılışı

- Asayiş dış plan detay görüntüleri

76MB 44sn

Haber: Bülent TATOGULLARI- Kamera:Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)

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Yaşlı kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheliye suçüstü (2)

1 TUTUKLAMA

Çanakkale\'de, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları Kadriye Gülen\'i (71) bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırmaya çalışan Deniz Tabak (40) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Reşit A. (37) ise, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Çanakkale (DHA)

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MARDİN\'DE SAĞANAK; EVLERİ VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

MARDİN\'de etkili olan olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Kızıltepe ilçesi Hatunlu Mahallesi\'nde ise mezarlığı su bastı.

Kentte sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. Zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinde de birçok ev ve iş yerinde baskınlar yaşandı. Yüzlerce dönüm arazi, sel suları nedeniyle zarar gördü. 7 bin nüfuslu Gökçe Mahallesi sakinleri, her yağmur yağışı sonrası aynı tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi, altyapı eksikliğinden ve yetkililerin duyarsız kalmasından şikayet etti. Hatunlu Mahallesi\'nde ise mezarlık su altında kaldı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, şu ana kadar su baskınları ile ilgili 200\'e yakın ihbar aldıklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde, su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Sel Sularından görüntü

- Sular altında kalan yollar

- Sel suları altındaki tarla ve mezarlık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

AKSARAY- Nevşehir karayolunda sis ve yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Karayolunun yaklaşık 2.5 saat ulaşıma kapanması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. İran uyruklu İran uyruklu Muhammed El Zade (27) yönetimindeki TIR, sis ve yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapattı. Ardından Zade\'nin kullandığı TIR ile birlikte 3 TIR, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sürücü Muhammed El Zade ile kazaya karışan bir otomobildeki İlhan Demir adlı kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun yaklaşık 1.5 saat ulaşıma kapanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kaza yapan araçlar vinç yardımıyla çekilince, yol ulaşıma tekrar açıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Osman Demir, kazanın ardından flaşörleri yakıp aracını durdurduğunu ve başka kazaların olmaması içinde diğer sürücüleri \'dur\' işareti yaparken, otomobiline bir aracın çarptığını söyledi.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle aracıyla bekleyen Mustafa Söyler ise, \"Sis ve yağıştan dolayı büyük bir kaza olmuş önümüzde. Yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Şu anda yüzlerce araç kuyrukta bekliyor.ö diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlar

- Yaralıların amblunsa alınması

- Uzun kuyruk.

- Röportajlar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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OCAKTA BULUNAN İSKELET İNCELEMEYE ALINDI, KAYIP MADENCİLERİN YAKINLARI BEKLEMEDE

AMASYA\'da kömür ocağında kazı yapan işçilerin bulduğu iskeletin, 53 yıl önce meydana gelen ve 69 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasında ulaşılamayan 7 madencinden birine ait olma ihtimali, kayıp madencilerin yakınlarını hüzünlü bir bekleyişe soktu. Patlamada göcük altında kalan ağabeyine aradan geçen süreye rağmen ulaşamadıklarını söyleyen Muharrem Kaplan, acılarının 53 yıl sonra yeniden tazelendiğini belirterek, \"Şu anda toprak altından çıkmaları, hüzünle birlikte bir mezarımızın olacağı için ümit olduö dedi.

Merzifon ilçesi Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri\'nde çalışan işçiler dün sabah yeraltı maden sahasında yaptıkları kazıda bir insan iskeleti ile karşılaştı. Kazı çalışması durdurularak, jandarma ekiplerine bilgi verildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bareti ve kazması yanında bulunan insan iskeleti çıkarılarak, Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. DNA incelemesi ile iskeletin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacak.

Maden ocağında 19 Mart 1965 yılında meydana gelen grizu patlamasında 69 madenci hayatını kaybetmiş, 7 madenciye ise ulaşılamamıştı. Bulunan iskeletin ulaşılamayan madencilerden birine ait olma ihtimali gündeme geldi. Faciada ulaşılamayan madencilerin aileleri de hüzünlü bir bekleyişe girdi. Ulaşılamayan madencilerden Seyit Ali Kaplan\'ın kardeşi Muharrem Kaplan, bulunan kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesini beklediklerini belirterek, \"Jandarma tarafından muhtarımla iletişime geçilmiş. Bizlerin, DNA testi için kan örneği vermek üzere çağırılabileceğini söylemişler. Biz de hüzünlü bir şekilde bekliyoruz. Ağabeyim patlamada hayatını kaybettiğinde ben 15 yaşındaydım. O dönem cenazesine ulaşılamadı. Bu patlamada köyümüzden beş kişi öldü. Bunlardan ikisinin cenazesi bulundu. Üçünün ise bulunamamıştı. O günden beri acısı yüreğimizde. Bu bekleyiş, acımızın tazelenmesi oldu. Bu zamana kadar toprak altında kaldılar, ruhları şad olsun. Şu anda toprak altından çıkmaları bir mezarımızın olacağı ümidini doğurdu. Ağabeyim öldüğünde eşi hamileydi, iki de çocuğu vardı. Yıllarca bu acı içinde yaşadık. Şimdi de acı içerisinde sonucu bekliyoruzö dedi.

Kayadüzü Köyü Muhtarı Yılmaz Katırcı ise bu zamana kadar maden kazalarında köylerinden 28 maden işçisinin öldüğünü söyleyerek, \"Köyümüzden çok maden şehidimiz var. Bizde 2009 yılında köyümüzde tam tepe mevkiinde onlar için bir Maden Şehitleri Anıtı oluşturduk. Buradaki rölyef ve kaidede 180 maden şehidimizin isimleri yazıyor. Ayrıca bir bölümde de fotoğrafları var. Yine temsili bir maden ocağı tüneli var. Onları anmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Son olarak dün beni jandarmadan aradılar. Bir işçinin kemiklerinin bulunduğunu söylediler. Köyümüzde o dönem yaşayan 3 işçinin cenazesine ulaşılamamıştı. Bir ümit yakınları şu an bekleyiş içerisindeö diye konuştu.

Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/MERZİFON(Amasya), (DHA) -

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Hastanedeki \'bomba\' tatbikatını gerçek sandılar

EDİRNE Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında gerçekleştirilen bomba tatbikatında, etrafta koşuşturan sağlık görevlileri ve ambulans sirenlerini duyan vatandaşlar olayı gerçek sanıp paniğe kapıldı.

Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında bomba tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği tatbikat hastanenin yönetici sekreterliğine bir telefon araması gelmesiyle başladı. Telefondaki kimliği belirsiz şahıs hastaneye bir bomba yerleştirildiğini, yaklaşık olarak bir saat içinde patlayacağını ve birçok insanın öleceğini söyledi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler \'siyah kod\' uygulaması başlattı. Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezi ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatta bombanın bulunduğu bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

TATBİKATI GERÇEK SANILAR

Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Ekibi\'nin gelmesiyle bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Hastane bahçesinin arka tarafında, enerji santralinin yanına konulan paket kontrollü patlama ile imha edilirken vatandaşlar da tatbikatı heyecanla izledi.Tatbikatın başladığı dakikalarda ambulans ve itfaiye ekiplerinin sirenlerini duyan ve etrafta koşuşturan personeli gören bazı hasta yakınları da paniğe kapılıp tatbikatı gerçek zannetti.

\'YANGIN ÇIKTI SANDIK\'

Hasta yakınlarından Zülal Kıyak, ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, \"Yangın var zannettik. Korktum ve hızlıca dışarı kaçtım hastaneden. Tatbikat olduğunu anlayınca rahatladım\" dedi. Hastanede yoğun bakımda yatan babasının yanında refakatçi olarak kalan Sinem Temiztürk de, ses duyunca dışarı koşarak çıktığını belirterek, \"Tatbikatın gerçek olduğunu sandık. Ses duyunca annemle koşarak dışarı kaçtık. İçerde panik halinde kaçanlar da oldu. Tatbikat olduğunu anlayınca sevindim\" dedi.

Hastaneye tedavi için gelen vatandaşlarında tatbikatı gerçek sanarak dışarı koşuşturması dikkat çekti.

\"AMACIMIZ AFET VE ACİL DURUMLARA HIZLI MÜDAHALE EDEBİLMEK\"

Edirne Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü, amaçlarının gelişebilecek afet ve acil durumlarda hızlı ve uygun müdahalede bulunabilmek olduğunu söyledi. Sütçü, \"Amacımız gelişebilecek Afet ve Acil durumlarda hızlı bir şekilde mobilize olup, uygun ve etkin müdahalede bulunmak, hasta, hasta yakınları ve çalışanlarımızın can güvenliğini sağlamak, hastanemizi fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı bir hale getirmektir. Daha önce bu tatbikatı masa başında gerçekleştirdik. Eğitimini aldığımız konular ile oluşturduğumuz senaryoyu bugün sahada icra ettik. Olay yönetim ekibinin ve personelimizin olası acil durumlara karşı hazır olduğunu gördük. Bomba ihbarlı tatbikat sonrasında acil durumlarda hastanemizin yanıt verme kapasitesini ölçmek ve daha verimli hala getirmek için bu çalışmaları yürütmekteyiz. Bu anlamda hastanemizde olası acil durum ve afetlere karşı tatbikatlar devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

Kriz masası olayı değerlendirmesi

Hastaneden koşarak olay yerine giden sağlık çalışanları

Vatandaşın koşması

Tatbikattan detay

Olay yerine gelen araçlar

Şerit çekilmesi

Şüpheli paketin imha edilmesi

Tatbikatı gerçek sanan vatandaş ile röp.

Farklı açılardan detay

Başhekim Mustafa Talha Sütçü ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Mengenli çocuklar \'Gezen sinema\' ile ilk kez sinemaya gitme heyecanı yaşadı

MENGEN(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Mengen ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın iş birliğinde hayata geçirilen \'Çocuklar İçin Gezen Sinema\' projesi kapsamında çocuklar, ilk kez sinemaya giderek film izledi.

Geçen Eylül ayında başlayan proje kapsamında her gün farklı bir il ve ilçeye giden mobil sinema salonu sayesinde 6 ile 17 yaş arasındaki çocuklar sinema deneyimi yaşıyor. \'Çocuklar için gezen sinema\' Mengen Belediyesi\'nin de katkılarıyla ilçeye geldi. İlçedeki çocuklar sinemanın gelmesiyle büyük mutluluk yaşarken, etkinlik kapsamında proje gönüllüleri, ilk defa film izleme fırsatı yakalayan çocuklarla film başlamadan önce sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı. Film arasında ise kendilerine dağıtılan patlamış mısırları yiyen çocuklar, hayatlarında ilk defa sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. İçinde sinema salonu bulunan mobil TIR\'a giren öğrenciler, proje sorumlularıyla sohbet ettikten sonra \'Kırmızı Balık\' isimli animasyon filmi izledi. Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiğini söyleyen öğrenciler, bunun çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, \"Mengen Belediyesi olarak biz sanatsal, kültürel konularda çocuklarımızın ufkunu genişletmek için, onların sanatla bir arada olması için bazı imkanlarımız var. Bazı imkansızlıklarımız var. Bu imkansızlıklarımızı da Mengen Belediyesi olarak eğitime katkı vermek için sosyal yaşamına katkı vermek için bugün sinema günleri düzenledik. Bir gün ilçemize mutlaka bir sinema yapacağız. Ama bu süreç içerisinde çocuklarımız için firma ile görüştük. Mengen\'de bugün çocuklarımızla beraber sinema keyfini yaşıyoruz. Çocuklarımıza bu imkanı sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bütün çocuklarımıza korkusuz, mutlu bir yaşam diliyorum. Çocuklarımız hep korku filminden bahsediyor. Bu ülkede bu kadar güzellik varken çocuklarımıza daha güzel bir hayat sunabilmek için onları böyle güzel sinemalarda, güzel filmler izleterek ufuklarını genişletmek istiyoruz.\" dedi.

Proje koordinatörü Ümit Ulusan ise, \"Amacımız ülkemizde hiç sinemaya gitmeyen çocukların sinemaya gitmesini sağlamak. 110 kişilik mobil bir TIR\'ımız var. Bu TIR\'la sinema olmayan ilçelerde, beldelerde çocuklara ulaşmak istiyoruz. Bugüne kadar 21 il ve 100\'e yakın ilçede gösterim yaptık. 50 binin üzerinde çocukla buluştuk. Çocukların bu sevincini heyecanını görünce biz de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ve etkili olduğunu yaşayarak gördük. Amacımız tüm Türkiye\'yi dolaşmak.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportajlar

-Çocukların film izlemeleri

-TIR\'dan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)



