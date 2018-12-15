DHA YURT BÜLTENİ -18

Apartmanda çıkan yangında 31 kişi dumandan etkilendi

AKSARAY\'da 6 katlı binanın giriş katında park halinde üç tekerlekli motosiklette belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması sonucu mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12\'si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2410 nolu Sokakta meydana geldi. Apartmanın giriş katında park halindeki motosiklette belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar da binayı sardı. Bunun üzerine evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahsur kalanlarda itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12\'si çocuk 31 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Apartmanın önünde çıkan bir kavganın ardından motosikletin yandığının ileri sürüldüğünü belirten mahalle muhtarı Sinan Yavaş, \"Mahalle sakinimiz, \'Kavga oldu, ardından da Suriyeliler motosikleti yakmış\' diyor. Ama öyle bir şey yok.\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Mahsur kalanların itfaiye merdiveniyle kurtarılması

- Ambulansa alınması

- Yanan motosiket ve toplanan kalabalıktan detay

- Hastanede tedavi altına alınanlardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)

=============================================

Karayolunun aydınlatma lambası alev alev yandı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde karayolunun aydınlatma direğinde bulunan lamba alev alev yandı. Alevlerin karayoluna düştüğü yangını, ekipler söndürdü.

Olay, Malkara - Tekirdağ karayolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden sürücüler, karayolu üzerine alev parçalarının düştüğünü ve aydınlatma direğinin alev alev yandığını fark etti. Sürücüler, durumu Malkara itfaiyesi ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karayolu üzerindeki 10 metre yükseklikte aydınlatma direğinde takılı lambanın ısınması sonucu yandığını belirledi. Ekipler, önce yere düşen alev parçalarını ve daha sonra aydınlatma direğindeki yanan lambayı söndürerek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Malkara-Tekirdağ karayolunda ulaşımı bir süre durdurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Lambanın alev alev yanması

İtfaiye polis ve TREDAŞ ekiplerinin gelişi

Ekiplerin yangına müdahalesi

Polis ekiplerinin ulaşımı bir süreliğine durdurması

TREDAŞ ekiplerinin direğe çıkması

Ekiplerin direkte çalışması

Karayolundan geçen araçlar

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

=======================

Kart bilgilerini kopyalayan lokanta işletmecisi tutuklandı

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, müşterilerinin kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, Aydın\'daki suç ortağı Y.A.\'ya (28) verdiği ve bu yöntemle çok sayıda kişinin banka hesabının boşaltılmasına aracılık yaptığı tespit edilen balık lokantası işletmecisi S.K (34), tutuklandı. Y.A.\'nın gözaltındaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi\'nde bulunan Ambarcı Caddesi üzerindeki bir balık lokantasında, kredi kartı bilgilerinin alındığını ve çok sayıda kişinin hesaplarının bu yöntemle boşaltıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün (Perşembe) akşam saatlerinde lokantaya baskın düzenleyen ekipler, işyerinde bulunan POS cihazı görünümlü kart bilgisi kopyalama makinesine el koyup, işletmeci S.K.\'yi gözaltına aldı. S.K.\'nin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda, çok sayıda isimsiz kopyalanmış kart, 3 gram esrar ve 1 ruhsatsı av tüfeği ele geçirildi. S.K.\'nin, emniyetteki ifadesinde, kart bilgilerini kopyalama cihazını Aydın\'ın Didim ilçesindeki Y.A.\'dan aldığını itiraf etmesi üzerine, Y.A. da, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere, 83 suç kaydı bulunan Y.A.\'nın evinde yapılan aramalarda da, isimsiz olarak kopyalanmış banka kartları ele geçirildi. Y.A.\'nın, sadece şikayetçi olan 6 kişinin hesabından toplam 15 bin TL para çektiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanırken, Y.A.\'nın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça\'ya getirileceği, ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüpheli S.K.\'nin adliyeye sevkinden görüntü

Haber: Mehmet ÇİL - Kamera: Polis Kamerası / DATÇA (Muğla), (DHA)

============================

Sivas\'ta kar çilesi, araçlar yolda kaldı

SİVAS\'ta akşam saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar yapışı ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Buzlanma sonucu oluşan kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Kent genelinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları şehirlerarası yollarda sıkıntıya neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolu üzerinde seyir halindeki araçları etkiledi. Kar yağışı ile birlikte görülen buzlanma nedeniyle Seyfebeli mevkisinde kayan bir TIR otomobille çarpıştı. Yaralı olmayan kazada TIR\'ın kayan dorsesi Erzincan-Sivas istikametine yolun tek şeridinin kapanmasına yol açtı. Arkadan gelenlerin de birikmesiyle onlarca araç yolda kaldı. Aynı istikamette rampada yolda kalan bazı TIR\'lar karayolu ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasıyla ilerleyebildi. Ekiplerin kapanan yol nedeniyle diğer şeritte çalışma yapamaması üzerine yolu kapatan TIR\'ın kaldırılması için kent merkezinden greyder istendi. Yolda kalan sürücüler ise kar yağışına rağmen ekiplerin yollarda zamanında çalışma yapmamasına tepki gösterdi. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Yolda kalan araçlar

-Ekiplerinin çalışması

-Kaza yaparak yolu kapatan araçlar

-Sürücülerin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

==================================