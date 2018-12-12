DHA YURT BÜLTENİ -18

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'ye hüzünlü uğurlama (7)

SALDIRGAN POLİS TUTUKLANDI

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'yi, makamında tabanca ile ateş ederek şehit eden ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sevk edildiği Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Saldırgan polis memuru Sarıcaoğlu, Kalkandere L Tipi Cezaevine konuldu.

RİZE (DHA)

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BOZYAZI\'NIN MHP\'Lİ BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ



MERSİN\'in Bozyazı ilçesinde MHP\'li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti.

Belediye Başkanı Mehmet Ballı istifasını belediyenin meclis salonunda MHP\'li eski ilçe başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıkladı. Ballı, geçen günlerde İYİ Parti\'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın ilçeyi ziyareti sırasında yanında olduğu için MHP İl teşkilatından disipline verilmek üzere savunmasının istendiğini söyledi. Mehmet Ballı, savunma vermektense istifa etmeyi daha doğru bulduğunu belirtti. Siyasi partilerin belediye başkanlarını sadece aday gösterdiğini ama halkın özgür iradesi ile seçilmiş kişiler olduklarını belirten Başkan Mehmet Ballı, \"Ülkücülük çizgimden zerre kadar sapmadım. Ülkücülük kişilere talim etmek değil, bir ideoloji sahibi olmaktır. Bugün bu davaya sahip olamayanlar ayrılmadığı için ayrılıyorum\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın kentin her köşesine hizmet götüren bir Mersin sevdalısı olduğunu ifade eden Başkan Ballı, bundan sonra da Kocamaz\'a desteğini sürdüreceğini dile getirdi. Yerel seçimlere 3,5 ay kaldığını hatırlatan Ballı, bu süre zarfında halkın kendisine verdiği görevi bağımsız sürdüreceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kocamaz’ın Bozyazı ziyareti. (Facebook görüntüsü)

- Mehmet Ballı’nın, Kocamazın yanında görüntü ve konuşmasından

- Ballı\'nın meclis salonunda basın toplantısından detay

- İl teşkilatının gönderdiği kağıt

- Ballı\'nın konuşması

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA)

Süre:5\'17\" Boyut: 157 MB.

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JANDARMANIN YARALI HALDE BULDUĞU KIZIL AKBABA, TEDAVİYE ALINDI



ŞANLIURFA’da, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaali bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu. Kızıl akbabayla ilgilenen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, jandarmanın yaralı olarak bulduğu kızıl akbabanın tedaviye alınacağını belirterek, \"Yaralı kızıl akbabanın ayağındaki etiketten kuşun Sırbistan menşeli olduğunu öğrendik. Merkezimizde tedavi altına alınacak olan kızıl akbaba daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl akbaba

- Kızıl akbaba hakkında açıklamada bulunan yetkili

- Genel ve detay görüntüler



Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA-DHA)

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