DHA YURT BÜLTENİ -18

TEMİZLİK YAPTIĞI ÇATIDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da, çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine düşen Selami Orhan (25), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selami Orhan çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada kazara yakından geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Orhan, akımın etkisiyle çatından beton zemine düştü. Orhan’ın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Orhan tedaviye alındı. Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Orhan\'ın cesedi otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulans

- Acil servis önünde önlem alan polis

- Acil önünde bekleyenler

- Ölen Selami Orhan’ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

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NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KEÇİYİ ÖLDÜRENLERE ENGEL OLAN KÖYLÜ DARP EDİLDİ



NESLİ tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ keçisini Tunceli\'de öldüren 2 kişiye engel olmak isteyen bir kişi darp edilerek, cep telefonu gasp edildi.

Tunceli\'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde, 2 kişi kaçak avlanmaya çıktıkları esnada nesli tükenmekte olan bir dağ keçisini fark etmeleri üzerine av tüfeğiyle 6 yaşındaki dağ keçisini öldürdü. Olaya tanık olan ve tepki gösteren bir köylü ise cep telefonuyla avcıları görüntüledi. Avcılar görüntülendiğini fark etmeleriyle köylüyü darp ederek, cep telefonuna el koyarak, kayıplara karıştı.

Darp edilen köylü, yaşadıklarını yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarmanın yanı sıra Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanuşağı köyüne gelerek dar edilen köylüyle görüştü. Ekipler tarafından öldürülen nesli tükenmekte olan dağ keçisine el konulurken, darp edilen köylünün ifadesi alındı.

GASP ETTİKLERİ TELEFONDA FOTOĞRAFI SİLMEYİ UNUTTULAR

Kendisine darp edilen kişiler hakkında şikayetçi olduğunu anlatan köylü, cep telefonunun da gasp edildiğini anlatması üzerine ekipler tarafından bölgede yapılan aramanın ardından, cep telefonu bulundu. Cep telefonunda yapılan incelemelerde, kaçak avcılar kendilerine ait bir fotoğrafı silmedikleri tespit edildi. Fotoğrafta bir kişinin olduğu görülmesi üzerine ekipler, kimliğinin tespiti için çalışmalar başlattı.

DAĞ KEÇİSİNİ ÖLDÜRENE 21 BİN TL PARA CEZASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye\'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan dağ keçilerini avlayanlara 21 bin TL para cezası kesiliyor. Tunceliler için kutsal sayılan dağ keçisini öldürenlerin yakalanması talep eden köylülerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçak avcılar tarafından avlanan keçinin merkeze getirilmesi

- Araç kasasında dağ keçisinin görüntüsü

- Dağ keçisini gören vatandaşlar

- Kaçak avcılara tepki gösteren vatandaşlar

- Öldürülen dağ keçisinden detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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FESTİVAL İPTAL EDİLİNCE, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER



ADANA\'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı\'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl valilik tarafından \'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği\' gerekçesiyle iptal edildi. Alana gelen Adanalılar ise festivalin iptal olduğunu öğrenince tarihi Büyük Saat ile hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi.

Adana Valiliği\'nin iptal kararının ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı birimlerce bölgede çok sayıda polis ve zırhlı araçla önlem alındı. Seyhan Belediyesi\'ne ait kamyonlarla festival alanına bağlanan sokaklar trafiğe kapatılırken, bölgedeki kebapçıların da dükkan dışına masa ve ocak çıkartmasına izin verilmedi. Festivalin iptal olduğunu bilen, bilmeyen yüzlerce Adanalı, tarihi Büyük Saat\'e akın etti. Ancak alınan önlemleri görünce hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi. Mevcut festival alanına alternatif olabilecek Mithat Saraçoğlu ve Şinasi Efendi caddelerinde de polis ve belediye ekiplerince önlemler alındığı görüldü. İptale rağmen festivali kutlamak isteyenler soluğu kebap salonlarında aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alınan önlemlerden görüntü

- Kamyon ile yolun kapatılması

- Büyük Saat çevresinden görüntü

- Hatıra fotoğrafı çekilenlerden görüntü

- Vatandaşların polis bariyerlerinden alana girmesi

- Büyük Saat önünde İzmir Marşı okuyanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)