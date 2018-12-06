DHA YURT BÜLTENİ-18

HAKKARİ\'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova\'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Saat 17.31\'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Yüksekova\'da kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cadde ve sokaklarda vatandaşlardan detaylar

- Vatandaş röp.

HAKKARİ (DHA)

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HAKKARİ\'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (EK)

AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova\'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Saat 17.31\'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar, kendilerini panik içerisinde dışarı attı.

Merkez üssü Yüksekova\'nın Büyükçiftlik Beldesi olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük panik yaşarken, depremde can kaybı olmadığı belirtildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem, saat 17.31\'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, ilçeye bağlı yakın köylerde de hissedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-

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KAMYONDAN YOLA YAĞ DÖKÜLDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İZMİT\'te, bir kamyondan yola dökülen atık yağ sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, araçların kayması sonucu kaza meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yola kum dökmesinin ardından trafik normale döndü.

Olay öğleden sonra, İzmit Sanayi Mahallesi 28 Mart Sokak üzerinde meydana geldi. D-130 Karayolu ile İzmit Sanayi Sitesi\'ni birbirine bağlayan sokak üzerindeki rampada, plakası belirlenemeyen bir kamyonun kasasından atık yağ döküldü. Yağ dökülen kamyon bölgeden uzaklaşırken, arkasından gelen araçlar rampadan çıkmakta zorlandı. Bir çok araç patinaj çekerken, bazı araçlar kırmızı ışıkta bekledikten sonra hareket edemedi, bazıları ise kalkış esnasında kayarak çarpıştı. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlar hasar gördü. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yola kum dökmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yolda kalan araçlardan görüntü

-Bölgedeki esnaf ile röp.

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSUYLA, 20 ÖĞRENCİYE MONT VE BOT ALMASI KARŞILIĞINDA UZLAŞTI

NİĞDE\'de yaşayan Sabri Karsak, tarlasını izinsiz kullandığı iddiasıyla şikayetçi olduğu komşusuyla, 20 öğrenciye mont ve bot alması karşılığında uzlaştı. Uzlaşma kapsamında alınan mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, savcılık dosyası da dava açılmadna kapandı.

Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde yaşayan Sabri Karsak, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı\'na adı açıklanmayan komşusundan tarlasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyayı \'Uzlaştırma Bürosu\'na gönderdi. Büro tarafından atanan Uzlaştırmacı Murat Dibek, iki tarafla irtibat kurdu. Sabri Karsak, şikayetinden ancak komşusunun 20 çocuğa bot ve mont alması halinde vazgeçebileceğini söyledi. Şikayet edilen komşu, bu şartı kabul etti. Böylelikle taraflar uzlaştı ve dava açılmadan, dosya kapatıldı.

Alınan mont ve botları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan Sabri Karsak, \"Ekilen arazim ve ettiğim zarar sonrası öğrencilerin sevindirilmesini istedim. 20 öğrencimize mont ve bot hediye ettik\" dedi.

Uzlaştırmacı Murat Dibek de \"Tarafların arasında mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz dosyalarımız vardı. Sabri Karsak ve şüpheli tarafı buluşturduk. Sabri Karsak, 20 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması halinde uzlaşacağını söyledi. Şüpheli taraf kabul etti. Biz uzlaştırma kapsamında, toplumsal bilinç oluşmasını ve mağdur tarafların topluma yararlı olmalarını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Alınan malzemelerden görüntü

- Öğrencilere bot ve montları giydirilirken görüntüler

- Eski ayakkabılardan görüntü

- Detay görüntüler

- Davadan vazgeçen Sabri Karsak’ın açıklaması

- Uzlaştırmacı Murat Dibek’in açıklaması

Süre: 03\'13\" Boyut: 203 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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GİRESUN’DA TEDAVİSİ YAPILAN YARALI KARACA DOĞAYA SALINDI

GİRESUN’da, sokak köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Tirebolu ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Giresun Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi\'ne götürülen karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karacanın kafesle getirilişi

Doğaya salınması

Haber-Kamera: Uğur AYDIN GİRESUN-DHA

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İNTİHARDAN ETMEK İÇİN TRAFİK TABELASINA ÇIKTI, YOLUN KAPANMASINA KIZAN BİR KİŞİ \'ATLA\' DİYE BAĞIRDI

İZMİT\'te, intihar etmek için yol üzerindeki trafik yön tabelasına çıkan Hasan İ., polis ve itfaiyenin çabaları sonucu aşağı indirildi. Hasan İ. tabeşanın üzerindeyken kalabalık içerisinden \"Atla\" diye bağıran ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Hasan İ. polis merkezine götürülürken, \"Fener kümeye Galatasaray şampiyon\" diye bağırdı.

Olay öğleden sonra, İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Anıtpark mevkiindeki trafik ışıklarının yanında bulunan yön tabelasının üzerine çıkan Hasan İ., intihar etmek istedi. Tabelaya çıkan İnan\'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, polis ve itfaiyeciler, itfaiye merdiveni ile tabelanın üzerindeki Hasan İ.\'nin yanına yaklaştı. Tabelanın üzerinde tehlikeli şekilde gezinen ve ekiplerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Hasan İ.\'nin, Siirt\'te 8 çocuğu olduğu ve Kocaeli\'ye çalışmak için geldiği öğrenildi.

Başka bir iş için İzmir\'e gitmek isteyen, ancak parası olmadığı için intihar etmeye çalıştığını söyleyen Hasan İ., ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis aracına götürülen Hasan İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere bakarak, \"Fener kümeye Galatasaray şampiyon\" diye bağırdı. Hasan İ., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çevrede toplanan yüzlerce kişi yaşanan olayı film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekerken, bazıları ise olaydan dolayı yolun kapanmasına tepki gösterdi. Kalabalık içerisinden \"Atla\" diye bağıran ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Hasan İ.\'nin bulunduğu yerden indirilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tabelaya çıkan adamın görüntüsü

-Ekiplerin ikna çalışmaları

-Meraklı vatandaşlar

-Cep telefonuyla canlı yayın yapan vatandaşlar

-\"Atla\" şeklinde bağıran şahıs

-İntihardan vazgeçen şahsın araca götürülürken slogan atması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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