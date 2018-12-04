DHA YURT BÜLTENİ -18

ŞANLIURFA\'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Şanlıurfa\'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, birçok evi su bastı. Evleri suyla dolan kişiler, yetkililere tepki göstererek çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Şanlıurfa\'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle evleri sel suları altında kalan bazı kişiler, tahliye işlemlerini kendi imkanlarıyla yaptı. Yağışların etkili olduğu Şeyhçoban Mahallesi\'nde birçok evi su bastığını ve belediye ekiplerinin kendilerine yardımcı olmadığını iddia eden Hamadi Genç, odaları suyla dolan evlerinin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağış nedeniyle evleri sular altında kalan mahalle sakinleri

- Odalara kadar dolan yağmur suları

- Çocuklar evleri göle dönen suyun içinde oyun oynaması

- Yaşadığı sorunları anlatan mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 278 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

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AVM TERASINDA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA 17 YIL 6 AY HAPİS

Kayseri\'de hakkında \'uzaklaştırma\' kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül\'ü (25) buluştukları alışveriş merkezinin (AVM) terasında tabancayla öldüren 2 çocuk babası Levent Akgül\'e (33), önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi, ardından ağır tahrik indirimi uygulanarak ceza 17 yıl 6 aya düşürüldü.

Olay, 31 Ekim akşam saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan AVM\'nin teras katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında \'uzaklaştırma\' kararı bulunan tekstil fabrikasında işçi Levent Akgül, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, büyüdü. Bu sırada Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan Emine Akgül, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Levent Akgül ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

\'BAŞKA ERKEKLE YAKALADIM\' İDDİASI

5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ve akşam saatlerine kadar süren duruşmada, tutuklu sanık Levent Akgül ile avukatı hazır bulundu. Olaydan bir gün önce eşi Emine Akgül\'ü, evinde \'Ç.\' isimli başka bir erkek ile yakaladığını iddia eden Levent Akgül, \"Boşanma aşamasına geldiğimiz için evleri ayırmıştık. Ancak, eşimle konuşmak, onu çok sevdiğimi söylemek için uzaklaştırma kararım olmasına rağmen yaşadığı eve gittim. Kapının önünde beklerken evinden içinden erkek sesi geliyordu. Bunun üzerine polis çağırdım. Gelen polis ev içinde arama yaptı ancak bulamadı. Biz Emine ile karakola gittik. Bu sırada evin önünde dayım bekliyordu. Biz karakola gittiğimizde karşı komşumuz evden bir erkeğin çıktığını dayıma söyledi. Hatta bunu da cep telefonu ile kayda almışlar. Bunun üzerine dayım karakolu aradı ve ikinci defa eve giden polisler evde eşimle birlikte olan Ç.D.\'yi buldu\" dedi.

\'TUZAK KURACAKLARINI DÜŞÜNDÜM\'

Bu olayın ardından eşinin kendisini AVM\'ye çağırdığını ileri süren Levent Akgül, \"Eşimin beni aldattığını öğrendikten bir gün sonra, Emine beni arayarak, olayın gerçekleştiği AVM terasına çağırarak konuşmak istediğini, yanında aldattığı Ç.D.\'nin olduğu söyledi. Ben de çağrıldığım yere gittim. Bana sivil polislerin AVM\'de olduğunu söyledi. Çağırdığı yere bana tuzak kuracakları düşüncesi ile tabancamı yanıma alarak gittim. AVM\'ye gittiğimde Emine\'den başka kimse yoktu. Ona barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim. Eşim barışmak istemedi, Bana \'Sen erkek misin?\' diyerek o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Tabancamı çıkarıp ateş ettim. Olaydan sonra Emine\'ye karşı bir söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Emine\'yi her şeye rağmen çok seviyordum. Hep yuvamızı kurtarmamızın derdindeydim. Anne ve babasına da aramızın düzelmesi için yalvardım. Keşke böyle olmasaydı\" diye konuştu.

Üç tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme başkanı, öldürülen Emine Akgül ile birlikte olduğu iddia edilen Ç.D. isimli kişi arasında yoğun telefon görüşmesi ve mesaj kayıtlarının olduğunu HTS raporlarıyla açıkladı. Mahkeme başkanının bu açıklamasının ardından katil zanlısı Levent Akgül, \"İnsanlığımdan utanıyorum. Diyecek bir şeyim yok\" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Levent Akgül\'ü, \'eşi kasten öldürmek\' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında ağır tahrik indirimi uygulayarak cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü.

Görüntü Dökümü

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

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Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldü (2)

ÜNİVERSİTELİ ATAKAN TOPRAĞA VERİLDİ

Sinop\'ta, kamyonun çarptığı otomobilde ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal (18), Ordu köyünde kılınan canaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Erdal\'ın yakın arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamazken, canezedeki kalabalık da, acılı aileye taziyelerde bulundu.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa S. ise, sevk edildiği adliyedeki mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze yerinden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Detay

(SÜRE:1:20 Dk) (BOYUT: 148 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE 4 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI; 3 MUTEMET TUTUKLANDI

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü\'nde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp, yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K.\'nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği çok sayıda dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturmasını derinleştiren ekipler, 3 mutemedin kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah aldıklarını belirlendi.

Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K. bugün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Muhasebe biriminde çalışan birtakım kişilerce haksız edinim yaptıkları iddiası ile 30 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapıldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

\"Müdürlüğümüze yapılan başvuru üzerine Kurumumuzca anında inceleme başlatılmış; iddiaların ciddi olabileceği değerlendirilerek 13 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüzün talebi ve Valilik makamının onayı ile konu hakkında araştırma ve inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişin yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde muhasebe biriminde çalışan yetkili kişilerin ilgili bankaya elektronik posta yoluyla ilettikleri ve sadece kendilerine tanımlanmış şifre ile işlem yapabildikleri maaş listelerinde bazı şüpheli bulgulara ulaşılmıştır. İddiaların detaylı ve teknik açıdan incelenmesi ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının araştırılması için 30 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından kolluk kuvvetleri ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.\"

ERZURUM, (DHA)-

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GELİBOLU\'DA 7 KAÇAK YAKALANDI

Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde Pakistan uyruklu 7 kaçak, polisler tarafından yakalandı.

Gelibolu ilçesinde saat 15.30 sıralarında feribot iskelesi önünde bekleyen 7 kişiden şüphelenen çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iskele önüne gelerek inceleme yaptı. Feribot bekleyen 7 kaçağın Pakistan uyruklu olduğu, Gelibolu\'dan feribot ile Lapseki ilçesine, oradan da Ayvacık ilçesine geçerek, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak istedikleri belirlendi.

Yakalanan kaçaklar emniyette devam eden işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Haber: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR\'İN KAYIP TABLOLARI HAKKINDAKİ DAVA BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin, Sayıştay raporlarına yansıyan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından, 6 kişi hakkında \'görevi kötüye kullanma\' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde kaybolan, farklı ressamlara ait 33 tablo için başlatılan soruşturmanın ardından, konu yargıya taşındı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu, 6 kişi hakkında \'görevi kötüye kullanma\' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı T.E., Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı M.K., Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürü V.Ç., Kütüphaneler ve Müze eski Şube Müdürü Y.S. ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü\'nde şef K.Ş., Kütüphaneler Şube Müdürlüğü\'nde veri hazırlama kontrol işletmeni M.V., \'görevi kötüye kullanma\' suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, \'4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılaması Hakkındaki Kanun\' kapsamında yapılan incelemede, bu resimlerin hiçbirisine ulaşılamadığı, devletin envanterine kaydedilen bu resimlerin kaybolduğu, bu birimde kamu görevi yapan şüphelilerin sorumluluklarının bulunduğu, bu durumu gidermek adına bir uğraş vermedikleri, resimlerin ne olduğu ve sonucu ile ilgili bulgunun olmadığı, görev değişimlerinde devir teslim evrakı düzenlenmediği, bu şekilde görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları yer aldı.

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)-

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