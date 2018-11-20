DHA YURT BÜLTENİ 18

UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ

** Denizli\'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (6)



Denizli\'de düşen keşif uçağının yeri tesbit edildi. Uçağın Denizli Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ\'ın devamı şeklinde uzanan Başkarcı Dağı\'nda düştüğü saptandı. Ekipler enkaza ulaşmaya çalışıyor.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

=================================

İNEGÖL\'DE HAMALLAR ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde hamallar arasında çıkan kavgada Savaş M.(32) silahla yaralandı. Silahlı kavga anı çevredeki işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay saat 18.20\'de İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobille Osmanbey Caddesine gelen 3 kişi, araçtan indikten sonra ismi henüz öğrenilmeyen ve hammal olduğu belirtilen bir kişi ile tartıştı. Çıkan tartışma yumruklaşmaya dönüşürken, tek başına olan kişi bedinden çabancasını çıkartarak, kendisi gibi hammal olduğu belirtilen 3 kişiye ateş açtı. Üç kişiden Savaş M. bacağına isabete eden kurşunla yere yığılırken, beraberinde olan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ise kaçtı. Silahlı kişi kaçan 2 kişiyi kovalarken iddiaya ateş açtığı ancak tek silah sesinden sonra tabancası tutukluk yaptı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirirken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Savaş M., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada saldırı anı ve yaşanan kovalamaca, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------------------

-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıdan görüntüler

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Detaylar

Süre: 2 dakika 45 saniye Boyut: 308 MB

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

==========================

SELİMİYE CAMİİ, KANDİLDE DOLDU

EDİRNE\'de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.

Selimiye Camii, Mevlit kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle çevre illerden gelenlerle birlikte Selimiye Camii doldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, tarafından vaaz verdi. Camiye gelenler, namaz kılıp dua etti.

Görüntü Dökümü:

-Camiye girenler

-Camideki kalabalık

-Dua edenler

-İmamın anlatımları

-Edirne yazısı ve Selimiye Camii

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

=========================

ADIYAMAN\'DA MEVLİT KANDİLİNDE CAMİLER DOLDU

ADIYAMAN\'da, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaş camilere akın etti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğumunun 1447. yıldönümü nedeniyle

Mevlit Kandili\'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami\'nde kılınan namazın ardından camilerde Mevlidi Şerif ve Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışında ise cemaate ikramda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Vatandaşların camiye gelmesi

- Namaz kılması

- Mevlit ve Kuran-ı Kerim okunması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

===========================