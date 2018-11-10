DHA YURT BÜLTENİ 18

KAHRAMANMARAŞ\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık\'ın (25) Kahramanmaraş\'taki baba ocağına ateş düştü.

Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık\'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin önündeki ambulanslar

- Evin önündeki kalabalık

- Eve Türk bayrağı asılması

- Şehidin sağlık fotosu

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

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GAZİANTEPLİ ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı\'nın Gaziantep\'teki ailesine acı haber verildi. Şehidin iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari\'ye döndüğü öğrenildi.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Şehit askerlerden birinin, Gaziantepli er Samet Kaymakçı olduğu belirlendi. Şehidin Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi\'nde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı.

2\'si kız, 4 kardeş olan Şehit Samet Kaymakçı\'nın iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari\'ye döndüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Samet Kaymakçı\'nın fotoğrafı

- Aileye haber verilmesi

- Yakınlarının ağlamaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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ERZURUM\'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ERZURUM\'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın (AFAD) merkez üssünü Erzurum\'un Aziziye ilçesi olarak saptadığı deprem, 18.01\'de meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

ERZURUM (DHA)

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PARAYI ALIRKEN YAKALANAN DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI



ZONGULDAK\'ta kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları Yaşar K.(63) adlı kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan Hakkı Çavuş Parkı\'nda meydana geldi. Telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan Yaşar K. adlı kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, \'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ\'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz\' diyerek para istedi. Telefonda görüştüğü kişiye önce para vermeyi kabul eden Yaşar K., ardından polisi arayarak durumu anlattı. Polis ekipleri Yaşar K.\'nın dolandırıcılarla buluşacağı parkta önlem aldı.

Parayı almak için İstanbul\'dan kente gelen dolandırıcılar Yunus Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) kadınla parkta buluştu. Dolandırıcılar para dolu çantayı aldıkları anda polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaşar K.\'nın 25 bin lira, 4 bin 500 sterlin, 36 adet küçük altınını dolandırıcılara kaptırması engellendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yunus E.Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye girmesi

- Adliyeden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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\'LİNDA\' İSİMLİ KÖPEĞİN, ARAÇ YIKAMA MAKİNESİNDE YIKANDIĞI GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



İZMİR\'de, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik araç yıkama makinesinin fırçasına dayanarak yıkanan \'Linda\' isimli köpeğin görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.

İzmir\'de, esnafın \'Linda\' ismini verdiği sokak köpeğinin, bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomatik araç yıkama makinesinin fırçasına dayanarak yıkanması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Görüntülerde, köpek, bir minibüsün yıkanması sırasında, otomatik hareket eden fırçaları bekliyor, ardından gelen fırçanın altına giriyor. Fırça, \'Linda\'nın vücudunun farklı bölgelerini temizliyor. Köpeğin haftada birkaç kez aynı istasyona gelip, otomatik araç yıkama makinesine girdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köpeğin yıkanmasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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