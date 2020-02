DHA YURT BÜLTENİ 18

SINIRDA MÜHİMMAT PATLADI, YARALI ASKERLER VAR



ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın inifilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Olay, saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, \"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır\" denildi.

- Yükselen dumanlar

LÜLEBURGAZ\'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun parkında yangın çıktı. Yoğun dumanların ulaştığı üst katlarda mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul caddesi üzerindeki dört katlı bir alışveriş merkezinin, zemin katında bulunan çocuk oyun parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin olduğu sokak yaya trafiğe de kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevrede büyük panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak aşağı indirildi. Zemindeki yangında ise yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alınırken, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

-Avm dışındaki kalabalık

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Yoğun duman görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)-

CEM YILMAZ, MALATYA\'DA SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

MALATYA\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali kapsamında oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, Malatya\'da sinemaseverlerle buluştu.

Cem Yılmaz\'ın senaryosunu yazdığı ve başrolleri Ozan Güven, Seda Bakan, Farah Zeynep Abdullah, Zafer Algöz ve Özkan Uğur ile paylaştığı \'Arif V 216\' filmi, 8\'inci Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin \'Komedi Kuşağı\' kapsamında Avşar Sineması\'nda gösterildi. Etkinliğe katılanların sorularını yanıtlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sinema perdesinde görmeye layık şeyleri bir plan dahilinde gösterme gayretinde olduğunu söyledi.

GORA, AROG ile Arif V 216 filmlerindeki \'Arif\' karakterinin normal bir insanı canlandırdığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

\"Sinema perdesinde en azından görmeye layık şeyleri ya da göstermek arzusunda olduğumuz şeyleri bir plan dahilinde, bir cazibe ekleyerek gösterme gayretindeyim ben. Her hangi bir sıradan bir adamın macerası olarak başlamış bir tasarım. Mesela; GORA macerası bütün Amerikan filmlerinde, bütün uzaylılar genellikle Amerika\'ya gelir mi? muhatap olarak Amerikan Başkanı\'nı alır, muhatap olarak oradan birisi dünyayı kurtarır. Bizim 80\'lerin başındaki Çetin İnanç\'ın \'Dünyayı Kurtaran Adam\' macerasının dışında ve 1973\'deki Sadi Alışık\'ın \'Turist Ömer Uzay Yolunda\' macerası dışında çok hatırladığım beliğin hatırladığım bilim kurgu yok, yani beni hatırladığım yoktur GORA ile uğraşırken. Bende herhangi birinin mesela Malatya\'dan bir arkadaşım veya bizim Arif nereli tam bilmiyorum Antalya\'da halıcılık yaptığını biliyorum bir tek acaba onu kaçırsa uzaylılar ne olur? Diye düşünülmüş bir şey. Çünkü o birazcık tepkisel de bir konu bizden birisi kaçırılsa ne olacak? Şimdi o filmi ben bir gerçeklik üzerinden yazmaya çalıştım. Bizim adamımız kaçırıldığı zaman izlediği filmlerden mutlaka etkilenecektir. \'Bilim Kurgu Macerası\' deyince onları düşünecektir.\"

\'BEN HİÇBİR KARDEŞİMİZİN ARİF GİBİ OLMASINI İSTEMEM\'

Arif karakterinin kusurlu bir kahraman olduğunu dile getiren Yılmaz, \"Beni Arif diye bilen bir sürü adam var, \'Sen bilirsin işini\' diyen. Ben işimi onun gibi halletmeye çalışsam kariyerim 2 sene sürerdi. İstiyorum ki insanların kusurlarını da. Hani şey vardır; bir karakteri kabaca pazarlamak için \'Bu içimizden biri\' derler. Ben hiçbir kardeşimizin Arif gibi olmasını istemem. Biz kötü örnekleri filmin içinde tartmamız gerekiyor\" diye konuştu.

Bir seyircinin \'Ben sinemada tekelleşme olduğunu düşünüyorum. Sizleri böyle festivaller olmasa göremeyeceğiz. Neler söyleyecek siniz?\' sorusuna Yılmaz, bunun işin üretim kısmında önemli olan şeyler olmadığı yanıtını verdi.

GÜZEL ŞEYLER, DÜNYANIN HER YERİNDE DEĞERLİDİR

Bir şeyi başarmak için herhangi bir yere gitmenin gerekmediğini kaydeden Yılmaz, \"Dünyanın her yerinde bir şey dünya standartlarında yapılabilir. Bununla ilgili hiçbir derdimiz yok. Bugün Malatya\'daki bir kardeşimizin bazı enstrüman kullanarak, belki de telefonunu kullanarak çekeceği bir hikaye dünyadaki herkesi ilgilendiriyorsa gerçekten buna kimse mani olamaz. Güzel şeyler, dünyanın her yerinde değerlidir. Bunu kimse engelleyemez\" şeklinde konuştu.

\'BOŞ BİR A-4 KAĞIDINA ARİF V216\'YI YAZDIM\'

Yılmaz, küsmek yerine başka yolların bulunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

\"Bazen \'Ağabey arkamızda kimse yok ki\' deniliyor. İyi de benim de kimse yok. Ben de boş bir A-4 kağıdıyla başlıyorum, alıyorum kalemi Arif V216\'yı yazıyorum. Acaba bunu kim beğenecek, yapmaya layık bulacak, para koyacak? Çünkü masraflı bir iş. Ben evde Arif V 216 çekiyor olsam sizin gibi elimdeki kamera neyse öyle çekerim. Kendi kendime çeksem o zaman da burada, perde de gösterilecek kıymette bir şey üretemiyorum. Biraz mücadele lazım.\"

- Cem Yılmaz'ın salona girmesi

- Cem Yılmaz'ın konuşması

- Katılanlar soru-cevap

- Katılanlardan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

830 MB

DEFİNECİLER, EVİN ALTINI TÜNELE ÇEVİRDİLER

AMASYA’da 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde define arayan, boş evin altını 10 metre kazıp özel düzenekle tünel oluşturan 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte, 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, tek katlı boş bir eve baskın düzenledi. Baskında, kazı yapılan evin giriş kısmında 3,5 metre çapında, 10 metre derinliğinde tünele rastlandı. Merdiven sistemi ile düzenek kurulan tünelden çıkartılan toprağın da evdeki boş odalara taşındığı görüldü. Yapılan aramada, 1 bronz kapak tutamağı ve tarihi eser niteliği taşıyan taş obje ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

-Define için kazı yapılan evden detaylar

-Tünel girişinden detay

VAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, ARALIK\'TA AÇILACAK

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın Saray ilçesinde bulunan ve 2 yıl önce temeli atılan 100 milyon lira değerindeki Kapıköy Gümrük Kapısı Aralık ayında hizmete açılacak. Kapıköy Gümrük Kapısı\'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy\'de Aralık ayının ikinci haftasında yolcu geçişe başlanacağını belirtti.

Türkiye\'nin en modern gümrük kapısı olarak hizmete verecek olan ve 2 yıl önce temelleri atılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı\'nda Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van\'ın ve Türkiye\'nin Orta Doğu ile Orta Asya\'ya açılan önemli kapısında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Kapıköy üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını söyleyen Takva, şöyle konuştu:

\"Uzun yıllarıdır üzerinde çalıştığımız ve bir nevi onur meselesi haline getirdiğimiz, sadece kentimiz, bölgemiz için değil aynı zamanda ülkemizin de doğuya açılacağı en önemli güzergahı kanaatiyle yoğun bir çalışma yürütüyorduk. Bugün bu çalışmayı yerinde incelemek üzere Kapıköy\'e geldik. 50 yıldır hayalini kurduğumuz modern ve tam donanımlı gümrük kapısıyla hem İran hem de İran üzerinden ülkemize geçiş yapacak olan diğer vatandaşlarına hak ettikleri şekilde bir geçiş güzergahı sağlarız. Aynı şekilde ülkemizden İran\'a ve diğer ülkelere geçiş yapacak olan yurttaşlarımıza da modern koşullarda hizmet verilecektir. Artık günü birlik geçişlerin yapıldığı değil, Türkiye\'nin en önemli geçiş güzergahlarından olacak şekilde hizmet verecektir. Gelecek 3-5 yıl içerisinde bu kapının şehrimizdeki değişimi nasıl tetiklediğini hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda şehrimizin nasıl bir çekim merkezi olacağını hep birlikte göreceğiz. Hiçbir şekilde Van şehri olarak İran\'la ilişkileri koparma niyetinde değiliz. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin, ülkelerle uygulamış oldukları ambargo meselesini doğru bulmadığımız söyledik daha önce. Şu anda ambargo düzeyinde bir sorunumuz yok. Olası bir sorun olmasında da biz yine İran\'la ilişkilerimizde yolumuza devam edeceğimizi söyleyebiliriz.\"

-Kapıköy sınır kapısında yapılan çalışmalardan görüntü

-İran ve Türk Bayrağından görüntü

-Çalışmalardan görüntüler

-Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın açıklaması

-Türkiye'den İran'a geçen vatandaşlardan görüntü

-Çevreden görüntüler

